Facebooks Soleimaniverbot verstößt gegen die Redefreiheit Ari Paul Instagram und seine Muttergesellschaft Facebook entfernten Beiträge, die als zu wohlwollend gegenüber dem iranischen General Qassem Soleimani, der am 3. Januar durch einen umstrittenen US-Luftangriff ermordet wurde, angesehen wurden. Die Nachrichtenwebsite Coda (10/1/20) brachte als erste die Nachricht, und Newsweek (10/1/20) berichtete auch, dass iranische Journalisten über die Zensur ihrer Instagram-Konten berichtet haben. Posts über Soleimani sind von Instagram verschwunden, der derzeit einzigen funktionierenden internationalen Social Media Site im Iran. Nach Angaben des Unternehmens Facebook, wie von CNN zitiert (10/1/20), wird die Entfernung solcher Beiträge durch US-Sanktionen vorgeschrieben; das Korps der Islamischen Revolutionsgarden, dessen Kommandeur Soleimani war, wurde im April von der US-Regierung zu einer terroristischen Organisation erklärt: Im Rahmen der Einhaltung der US-Gesetze, sagte der Facebook-Sprecher, entfernt das Unternehmen Konten, die von oder im Namen von sanktionierten Personen und Organisationen geführt werden. Man könnte zu Recht fragen: Was macht ein Posting aus, das den verstorbenen Militärkommandanten gut dastehen lässt? Laut dem CNN-Bericht könnte schon das bloße Hochladen eines Fotos des Generals die Verantwortlichen von Facebook dazu bringen, einen Beitrag zu löschen. Die Internationale Föderation der Journalisten verurteilte die Zensur: Die Maßnahmen sind sogar noch weiter gegangen, und einige Berichte iranischer Zeitungen und Nachrichtenagenturen wurden nun von der Social Media Plattform entfernt. Dies stellt eine unmittelbare Bedrohung für die Informationsfreiheit im Iran dar, da Instagram die einzige internationale Social-Media-Plattform ist, die derzeit noch im Land tätig ist. Die Washington Times (11.1.20) berichtete: Ali Rabiei, ein Sprecher der iranischen Regierung, beschwerte sich am Montag dieser Woche von seinem Twitter-Account aus über das Verschwinden der Social Media-Diskussionen über Soleimani und beschuldigte Instagram, sich "undemokratisch und schamlos" zu verhalten. Ein Großteil der Berichterstattung hat sich auf die Tatsache konzentriert, dass Instagram eines der wenigen sozialen Mediennetzwerke ist, die im Iran weitgehend nicht eingeschränkt sind - daher dient das Blackout als eine Möglichkeit, Informationen zu zensieren, die in den Iran gehen. Tatsächlich berichtete die staatliche US-Nachrichtenagentur Voice of America (7.1.20), dass die iranische Regierung gegen Beiträge in sozialen Netzwerken, die zu kritisch gegenüber Soleimani sind, streng vorgeht, und NBC News (21.8.19) berichtete, wie Iraner Netzwerke wie Instagram nutzen, um die Regierungsvorschriften zu umgehen. (Die Ironie hier ist dick aufgetragen.) CNN: Instagram sagt, dass es Beiträge entfernt, die Soleimani unterstützen, um die US-Sanktionen einzuhalten. Facebook sagt, dass es, um die US-Sanktionsgesetze einzuhalten, "Beiträge entfernt, die die Handlungen sanktionierter Parteien loben" (CNN, 13/1/20). Aber diese Nachricht hat auch Journalisten und Presseanwälte beunruhigt über das, was dies für die Redefreiheit und das First Amendment in den Vereinigten Staaten bedeutet. Einerseits steht es Facebook als Privatunternehmen frei, seine eigenen Regeln über akzeptable Inhalte aufzustellen. Doch wenn das Netzwerk Inhalte entfernt, weil es glaubt, dass es gesetzlich dazu verpflichtet ist, dann ist das staatliche Zensur - und durch die in der Verfassung garantierte Pressefreiheit verboten. Shayana Kadidal, eine leitende geschäftsführende Anwältin des Zentrums für Verfassungsrechte, sagte FAIR, daß es der US-Regierung zwar möglich sei, Medienunternehmen an der Koordinierung mit sanktionierten Einrichtungen und an der "materiellen Unterstützung" der IRGC zu hindern, daß die US-Regierung jedoch die Amerikaner nicht daran hindern könne, sich an dem zu beteiligen, was sie als " unabhängige Interessenvertretung" bezeichnete. "Unabhängige Anwaltschaft kann nach dem Gesetz nicht verboten werden", sagte sie. "Für [Instagram] würde das Entfernen jedes einzelnen Postings bedeuten, dass Beiträge herausgenommen werden, die geschützt sind." Die Washington Post (13.1.20) berichtete, dass die Befürworter der Redefreiheit besorgt seien, wobei der Direktor der Electronic Frontier Foundation die Vorgangsweise als "rechtlich falsch" bezeichnete. Andere stimmten dem zu: Eliza Campbell, stellvertretende Direktorin des Cyber-Programms am Middle East Institute in Washington, DC, sagte, dass die bestehenden Gesetze es nicht geschafft hätten, mit der Online-Sprache Schritt zu halten, und nannte es ein Rechtsgebiet, "das noch nicht ganz geschrieben worden ist". "Das System zur Bezeichnung von Terroristen ist ein wichtiges Instrument, aber es ist auch ein stumpfes Instrument", sagte sie. "Ich denke, wir gehen einen gefährlichen Weg, wenn wir es uns leisten, dass diese Plattformen - die private Einrichtungen sind, keine Aufsicht haben und keine gewählten Gremien sind - im Wesentlichen die Politik diktieren, was im Moment geschieht. Emerson T. Brooking, ein Mitarbeiter des Digital Forensic Research Lab des Atlantic Councils, [sagte], dass Facebook und Instagram "eine sehr aggressive Position einnehmen und diese möglicherweise nicht nachhaltig ist". Er sagte, es könnte dazu führen, dass jede Rede über den Tod eines Iraners, der um Soleimani trauert, die von Facebook entfernt wird, einen "harten neuen Präzedenzfall" darstellen könnte. Times, 11.1.20). Unabhängig davon, ob die Regierung Facebook zu dieser Maßnahme veranlasst hat, ist die Tatsache, dass ein Medienunternehmen die Notwendigkeit dazu verspürt hat, ein Beweis für eine abschreckende Auswirkung auf das Gesagte. Wer soll konkret entscheiden, welches pro-Soleimani-Material so unverfroren ist, dass es gegen die US-Sanktionen verstößt? Ist ein Artikel, der lediglich anerkennt, dass viele Iraner um Soleimani trauerten und seine Tötung anprangerten, ein Verstoß? Ist ein Anti-Kriegsartikel, der nicht ausreichend behauptet, dass Soleimani "kein Engel" war, ein solches Verbrechen? Könnte satirisches Material, das das Teheraner Regime auf scherzhafter Weise unterstützt hat, zensiert werden? (Der letzte Punkt ist nicht so hypothetisch: Ein Professor des Babson College wurde gefeuert, weil er den Iran scherzhaft ermutigt hatte, Trumps Beispiel zu folgen und US-Kulturstätten ins Visier zu nehmen). Alle diese Fragen und alle diese Unklarheiten sollten ausreichende Beweise dafür sein, dass diese Art von Zensur willkürlich und ungerecht angewandt wird und somit unangemessen wäre angesichts des Schutzes der Redefreiheit. Die Befürworter der Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten sollten in den kommenden Tagen ernsthaft darüber nachdenken, wie sie darauf reagieren sollen. Wenn Sanktionen von einem Social-Media-Netz geltend gemacht werden können, um bestimmte Inhalte zu löschen, was kommt als nächstes? Um das nicht herausfinden zu müssen, brauchen wir einen konzertierten Rückschlag gegen die Zensur von Journalisten und Bürgerrechtlern bei Facebook. Sie können über Twitter eine Nachricht an Facebook senden: @Facebook (oder @Instagram). Denken Sie daran, dass eine respektvolle Kommunikation am effektivsten ist. Fühlen Sie sich frei, eine Kopie Ihrer Nachricht im Kommentar-Thread dieses Beitrags zu hinterlassen. > Zahlreiche Links (alle auf englisch) zu den angeführten Medienbeiträgen finden Sie im englischsprachigen Originalartikel .