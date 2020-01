Für die westliche Presse findet der einzige Putsch in Venezuela gegen Guaidó statt Lucas Koerner WaPo: Venezuelas letzte demokratische Institution fällt, indem Maduro versucht, die Nationalversammlung de facto zu übernehmen. Die Washington Post (1/5/20) bezeichnete die venezolanischen Gesetzgeber, die gegen einen anderen als den von Washington gewählten Kandidaten für die Leitung der Versammlung stimmten, als "Aufruhr in der Opposition". Die internationalen Konzernmedien haben nach der Ablösung des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaidó an der Spitze der Nationalversammlung des Landes in den Krisenmodus geschaltet. Schlagzeile um Schlagzeile: Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro "übernimmt" (NBC, 6/1/20), "übernimmt die Kontrolle" (New York Times, 5/1/20; CNBC, 6/1/20) oder "vereinnahmt" (Reuters, 5/1/20; NPR, 6/1/20) das Parlament und "stürzt" dabei Guaidó (Wall Street Journal, 5/1/20). Die Washington Post (5/1/20) bringt diese Hysterie auf eine höhere Ebene, indem sie in übertriebener Weise verkündet, dass "Venezuelas letzte demokratische Institution fällt, da Maduro de facto versucht, die Nationalversammlung zu übernehmen". Solche Schlagzeilen verschleiern die elementare, wenn auch unbequeme Tatsache, dass Guaidó es nicht geschafft hat, die notwendigen Stimmen der Abgeordneten seiner eigenen Koalition zu erhalten, um weiterhin als Präsident der Legislative zu fungieren, was ihn dazu veranlasste, eine parallele Ad-hoc-Sitzung in den Büros der rechten Zeitung El Nacional einzuberufen. Die staatliche Propaganda auftischen Konzernjournalisten wiederholen unaufhörlich die Behauptung des US-Außenministeriums, dass die Wahl der Versammlung am 5. Januar, bei der Luis Parra zum neuen Präsidenten der gesetzgebenden Körperschaft gewählt wurde, "gefälscht" war, weil Guaidó und seine Loyalisten von der Teilnahme an der Sitzung ausgeschlossen waren, was die Abstimmung ungültig machte. "Venezuelas sozialistische Regierung setzte am Sonntag einen neuen Chef des Kongresses ein, nachdem bewaffnete Truppen den oppositionellen Gesetzgebern den Einzug ins Parlament versperrten", informierte Reuters (5/1/20) die Leser falsch. Wie die venezolanische Analyse (5/1/20) berichtete, wurde diese Erzählung von dem Pro-Guaidó-Gesetzgeber William Davila widerlegt, der nach einem Spaziergang zur Legislative der Presse mitteilte, dass bis auf wenige Ausnahmen praktisch alle Abgeordneten ihre Sitze einnehmen durften. Andere hochrangige Gesetzgeber der Opposition, einschließlich des scheidenden ersten und zweiten Vizepräsidenten des Gremiums, waren im Parlament sichtbar anwesend. NYT: Venezuelas Maduro beansprucht die Kontrolle über die Nationalversammlung und verschärft den Griff nach der Macht (New York Times) Darüber hinaus zeigen Videobeweise, dass Guaidó nicht selbst, wie die New York Times (5/1/20) berichtete, "daran gehindert" wurde, in die Legislative einzutreten, sondern sich vielmehr weigerte, dies zu tun, außer in Begleitung von Mitabgeordneten, deren parlamentarische Immunität wegen mutmaßlicher Straftaten aufgehoben worden war. Wahrscheinlich wusste er, dass er nicht über die Stimmen verfügte, um die Wiederwahl zu sichern, aber Guaidó scheint es abgelehnt zu haben, an der Sitzung teilzunehmen. Er ging sogar so weit, einen Zaun zu erklimmen in einem Publicity-Gag, der von westlichen Sendern berichtet wurde, die die entscheidenden Fakten hinter den Ereignissen des Tages praktisch ignorierten. Die Konzernmedien setzten ihre Lüge, die Pro-Guaidó-Opposition sei aus dem Parlament verbannt worden, mit der zweifelhaften Behauptung fort, die anschließende Abstimmung in den Büros von El Nacional sei "offiziell" gewesen. Die Washington Post (5/1/20) stellte nüchtern fest: "In einer Abstimmung von 100 zu 0 - genug, um ihn in einer vollen Sitzung der Kammer mit 167 Sitzen über die Spitze zu bringen - wählten die Anwesenden Guaidó als Chef der Legislative wieder. Die Reporter haben es offensichtlich versäumt, das tatsächliche Abstimmungsergebnis zu überprüfen, das eklatante Unregelmäßigkeiten wie Abstimmungen von Abgeordneten im Ausland auf der Flucht vor Strafanzeigen sowie Stimmen von Stellvertretern der Abgeordneten, die bereits für Parra gestimmt hatten, enthielt. Wie sogar die in Miami lebende Journalistin Patricia Polea hervorhob, durfte Jose Regnault Hernandez, der Ersatz für den neu vereidigten Zweiten Vizepräsidenten der Nationalversammlung, Jose Gregorio Noriega, für Guaidó stimmen, obwohl Noriega selbst am frühen Nachmittag mit einem konkurrierenden Wahlschein zur Wahl stand. Es ist auch zutiefst ironisch, dass westliche Sender sich beeilten, die Legitimität einer irregulären Abstimmung in den Büros einer Lokalzeitung zu erklären, wenn man bedenkt, wie weit sie gegangen sind, um die Existenz der Pressefreiheit in Venezuela zu leugnen (FAIR.org, 20.5.19). Warum ist Guaidó nicht im Gefängnis? Abgesehen von den verfahrenstechnischen Formalitäten ist die eigentliche Frage, die Konzernjournalisten nie stellen werden, warum einem Oppositionellen, der sich mit Unterstützung feindlicher ausländischer Mächte willkürlich zum "Interimspräsidenten" erklärte und das Militär drängte, sich zu erheben, um ihn in das Präsidialamt zu berufen, erlaubt wird, einen Fuß vor eine Gefängniszelle in Venezuela zu setzen, geschweige denn, sich zur Wiederwahl als Parlamentspräsident zu stellen. Die Antwort würde das Eingeständnis erfordern, dass diese nackte Souveränitätsverletzung nur wegen der ständigen Bedrohung durch gesetzlose imperiale Gewalt toleriert wird, die die US-Konzernmedien enthusiastisch gegen andere unabhängige Staaten des globalen Südens wie den Iran anfeuern. Stattdessen fahren westliche Journalisten fort, den von den USA gesponserten Coup - den sechsten großen Versuch seit 2002 - zu beschönigen und Maduros demokratisch gewählte Regierung als "autoritär" oder "Diktatur" zu diffamieren (FAIR.org, 4/11/19; 8/5/19), was in Neusprech als "legitimes Ziel für Bombenangriffe und/oder mörderische Sanktionen" gilt. Jeglichen Anschein von Neutralität in den Wind schlagend, berichtete die New York Times (5/1/20): Venezuelas autoritärer Führer Nicolás Maduro hat am Sonntag seinen Einfluss auf die Macht gefestigt, indem er die Kontrolle über die letzte unabhängige Institution des Landes übernahm und den Abgeordneten, der einen rivalisierenden Anspruch auf die Präsidentschaft erhoben hatte, zur Seite schob. "Das politische Chaos kommt zu einer Zeit, in der Venezuela vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch steht", fügte die Zeitung hinzu und untermauerte die Begründung für Maduros Sturz. "Der Hunger ist weit verbreitet, und Millionen sind aus dem Land geflohen." Wie die meisten Konzernmedien (FAIR.org, 26.6.19) vermied die Times reflexartig die Erwähnung der Rolle der US-Wirtschaftssanktionen bei der schweren Verschärfung der Krise und der Tötung von Zehntausenden von Menschen seit 2017 und schrieb die illegalen, unmenschlichen Maßnahmen als "Sanktionen gegen die Regierung von Herrn Maduro" ab. Die Konzernpresse erweckt den Anschein, dass der einzige "Coup" der von Maduro verübte ist, der darauf besteht, sein gewähltes Mandat auszuüben (Washington Post, 6/1/20; Wall Street Journal, 6/1/20; Forbes, 7/1/20). Korruption verbergen In ihren Elegien über die "letzte demokratische Institution im autoritären südamerikanischen Staat" (Washington Post, 5/1/20) schreiben westliche Journalisten Guaidó kaum eine signifikante Schuld für das wahrgenommene Debakel zu. Anstatt die sinkende Popularität von Guaidó zur Kenntnis zu nehmen, nachdem es ihm nicht gelungen war, Maduro zu verdrängen, haben die Konzernmedien die Augen vor der Reihe demütigender Skandale des Oppositionsführers verschlossen. Guaidó wurde mit paramilitärischen Drogenbossen in Kolumbien in Verbindung gebracht, während sein innerer Kreis der Veruntreuung von Hunderttausenden Dollar von Hilfsgeldern beschuldigt wurde. CBC: Venezuelas neuer Möchtegern-Kongressführer weist die Anschuldigungen zurück. CBC (6/1/20) hat Juan Guaido nie als "Möchtegern-Präsident" bezeichnet. Bezeichnenderweise sind die einzigen Korruptionsvorwürfe, die in der jüngsten Berichterstattung der Konzernmedien erwähnt werden, die gegen Parra und seine oppositionellen Kollegen. Kaum bemüht, die Vorurteile zu verbergen, beschreibt CBC (6/1/20) den neuen Präsidenten der Nationalversammlung als "einen bisher unbekannten Hinterbänkler, der sich in Bestechungsvorwürfen verheddert hat", dessen "weitschweifige Kommentare" von Journalisten angezweifelt wurden. Die Doppelmoral springt einem ins Gesicht, wenn man bedenkt, dass die westlichen Medien im vergangenen Jahr große Anstrengungen unternommen haben, um einen "bisher unbekannten Hinterbänkler" zum Präsidenten Venezuelas zu salben. Die Angriffe auf Parra kommen inmitten der Drohung mit US-Sanktionen gegen ihn und andere Oppositionspolitiker, die mit Guaidó gebrochen haben. Die eklatante imperiale Erpressung erinnert an ähnliche US-Drohungen, die Berichten zufolge gegen den oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Henri Falcón ausgesprochen wurden, der sich dem Wahlboykott der Opposition im Jahr 2018 widersetzte, der den Weg für die aktuellen Putschversuche ebnete. Die Entmutigung der Konzernjournalisten über die Misserfolge von Guaidó (FAIR.org, 23.7.19) wird immer ausgeprägter (z.B. Reuters, 3.12.19; Washington Post, 17.12.19; New York Times, 6.1.20). Aber letzten Endes haben sie einfach zu viel in diese glatte, technokratische Figur investiert, um ihn grundlegend zu bemängeln, geschweige denn die imperiale Regime-Change-Maschinerie, die ihn und seine elitären Kumpane hervorgebracht hat, tatsächlich in Frage zu stellen. > Zahlreiche Links zu den angeführten Medienbeiträgen finden Sie im englischsprachigen Originalartikel .