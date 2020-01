Trumps katastrophales Attentat Daniel McAdams Bereut Trump den Tag, an dem er sich den Sirenengesang der vom Iran besessenen Neokonservativen angehört hat? Man kann sich beinahe vorstellen, wie der Präsident vor wenigen Tagen in dem behelfsmäßigen Krisenraum in Mar-a-Lago saß, umgeben von Leuten wie Senator Lindsey Graham, Mike Pompeo, Mike Pence, Verteidigungsminister Esper und seinen Pentagon-Beratern, die ihm atemlos eine "Gelegenheit" präsentieren, der iranischen Führung ins Gesicht zu treten und auch eine in Arbeit befindliche Operation zum Angriff auf das US-Militär und das zivile Personal in der Region zu zerschlagen? Alles, was er zu tun hatte, war die Ermordung von General Qassim Soleimani zu unterschreiben, einem Mann, von dem er vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nie etwas gehört hatte, der aber, wie ihm gesagt wurde, "für die Ermordung von Hunderten von Amerikanern" im Irak verantwortlich war. "Soleimani hat 9/11 auf dem Gewissen!" - machte sich Pence hilfreich und doch verrückt bemerkbar. "Du bist kein Weichei wie Obama, der sich geweigert hat, diesen Terroristen zu ermorden", wurde ihm wahrscheinlich gesagt. "Du bist entschlossen, ein echter Führer. Dieser eine Schlag wird das gesamte Kalkül des Mittleren Ostens verändern", sagte man ihm wahrscheinlich. "Wenn Sie Soleimani ausschalten, garantiere ich Ihnen, dass das einen enormen positiven Nachhall in der Region haben wird." (In der Tat war das das letzte Mal in der Rede des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu vor dem Kongress im Jahr 2002 zu vernehmen, in der er den USA versprach: "Wenn Sie Saddam, Saddams Regime ausschalten, garantiere ich Ihnen, dass es einen enormen positiven Widerhall in der Region haben wird". Brillante Prognose, Bibi.) Wie zu erwarten war, begann die von den Neokonservativen ausgeheckte und von Trump abgesegnete Titelgeschichte in dem Moment, in dem sie in See stach, Wasser zu nehmen. Soleimani reiste nicht wie ein Mann, der einen komplizierten, länderübergreifenden Angriff auf die US-Truppen in der Region plante. Kein falscher Schnurrbart oder James-Bond-Manöver - er flog kommerziell und landete offen am Terminal des internationalen Flughafens von Bagdad. Er wurde öffentlich von einer irakischen Delegation empfangen und begrüßt und reiste relativ unbewacht vom Flughafen ab. Bis eine US-Drohne ihn und sein gesamtes Gefolge - darunter ein hochrangiger irakischer Militäroffizier - verdampfte. Der wütende amtierende irakische Premierminister Mahdi verurteilte den Angriff sofort auf das Schärfste und forderte offen die Ausweisung der US-Truppen - die noch immer im Irak stationiert sind, um angeblich gegen einen längst besiegten ISIS zu kämpfen, de facto aber den Brückenkopf für einen US-Angriff auf den Iran freihalten. Als Mahdi in einer Sondersitzung des Parlaments am 5. Januar für die Vertreibung der USA plädierte, enthüllte er die Wahrheit über Soleimanis Mission im Irak. Es ging nicht darum, die Tötung von US-Soldaten zu planen: es ging darum, eine Antwort des Iran auf ein Friedensangebot der Saudis zu überbringen, das das Ergebnis von Gesprächen war, die vom Irak erleichtert worden waren. Und die US-Seite wusste über die Mission Bescheid und hatte Presseberichten zufolge den Irak ermutigt, die Iran/Saudi-Gespräche zu erleichtern. Haben die US-Neokonservativen und Kriegstreiber im Pentagon wie der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff General Mike Milley wissentlich das, was sie als relativ laxe Sicherheit für eine Friedensmission zwischen dem Iran und Saudi-Arabien erwartet hatten ausgenutzt, um General Soleimani zu ermorden (wobei Abu Mahdi al-Muhandis, der stellvertretende Kommandeur der irakischen Volksmobilisierungseinheiten, der Kollateralschaden war)? Und, um ein wenig tiefer zu bohren, welche US "Verbündeten" würden jede Chance auf Frieden zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sprengen wollen? Fraktionen innerhalb Saudi-Arabiens, wo unter der Oberfläche ein heftiger Machtkampf tobt? Ohne Zweifel. In Israel, wo Netanjahu weiterhin für sein politisches Leben (und seine Freiheit) kämpft und seine gesamte politische Karriere auf Chaos und Zerstörung aufgebaut hat? Sicher. Es ist nicht so, als wäre Trump jemals in der Lage gewesen, "Nein" zu den endlosen Forderungen von Bibi oder seinem saudischen kriminellen Mittäter MBS zu sagen. Wer weiß, vielleicht wusste Trump die ganze Zeit über Bescheid und war eingeweiht. Krieg führen auf einer Friedensmission. Wie auch immer, wie es ständig der Fall ist, haben die Neokonservativen die Dinge komplett aus der Bahn geworfen. Die Titelstory ist in Fetzen, und die irakische Demokratie - für die wir angeblich seit 16 Jahren kämpfen, mit einem Verlust an US-Leben zu Tausenden und an irakischem Leben im Millionenbereich - hat am Sonntag abgestimmt, dass die US-Truppen den Irak verlassen müssen. Wir haben den Irak zerstört, um "ihnen Demokratie zu geben", aber sie hatten die Nerven, diese Demokratie auszuüben, um uns aufzufordern zu gehen! Der Iran konnte sein Glück nach der US-Invasion im Irak 2003 nicht glauben, als bald klar wurde, dass der Irak in seine Hände fallen würde. Ebenso scheint es, dass der lang gehegte Wunsch der iranischen Führung - das Ende der US-Besatzung des Irak (und Syriens) - bald in Erfüllung gehen wird, dank Trumps Hören auf die immer giftigen Ratschläge der neokonservativen Kriegstreiber. Kann Trump sich von diesem fast tödlichen Fehler erholen? Es ist möglich. Aber mit Trumps Twitter-Finger, der dem Irak mit "großen" Sanktionen und einer noch größeren Rechnung droht, um die Kosten für unsere Invasion und die Zerstörung ihres Landes zu decken, scheint es, dass seine Fähigkeit, aus seinen Fehlern zu lernen, begrenzt ist. Etwas weniger Zeit auf Twitter und viel weniger Zeit mit den Leuten, die seinen Mumm hassen - Pompeo, Pence, Graham, etc. - könnte helfen. In der Zwischenzeit ... wird der Iran den Mord an Soleimani direkt oder mit asymmetrischen Mitteln rächen? Trump sagte über seine Entscheidung, einen Spitzenfunktionär aus einem Land zu ermorden, mit dem wir uns technisch gesehen nicht im Krieg befinden: "Wir haben gestern Abend Maßnahmen ergriffen, um einen Krieg zu verhindern. Wir haben keine Maßnahmen ergriffen, um einen Krieg zu beginnen." Aber so funktioniert das nicht. Wenn man die oberste Militärführung eines anderen Landes tötet, dann hat man definitiv einen Krieg begonnen. Es bleibt abzuwarten, wie er ausgeht.