US-Außenpolitik durch Mord Graham E. Fuller Die Vereinigten Staaten von Amerika haben mit der Ermordung des iranischen Spitzengenerals Qasim Soleimani in ihrer Außenpolitik einmal mehr die Büchse der Pandora geöffnet. Wie lange glaubt Washington, ein einzigartiges Monopol auf die Ausübung dieser Formen internationaler Gewalt genießen zu können, bevor sie sich gegen uns wenden? Für eine kurze Zeit hatten wir ein Monopol auf den militärischen Einsatz von Drohnen - jetzt tut es jeder, und die USA können jetzt genauso leicht Opfer werden, wie sie sie bereitwillig gegen andere einsetzen. Das gleiche gilt für Cyberangriffe, die von den USA eingeführt wurden, aber jetzt eine Waffe sind, die einer beliebigen Anzahl von Ländern mittlerer Größe zur Verfügung steht. Mord ist natürlich keine neue Taktik in den Annalen des Krieges. In einer Zeit, die wir technisch gesehen als "Friedenszeit" bezeichnen müssen - trotz der vielen Kriege, die die Vereinigten Staaten von Amerika zur Zeit führen - ist Mord ein gefährliches Mittel, besonders wenn es in der Außenpolitik gegen hochrangige ausländische Amtsträger eingesetzt wird. General Soleimani war nicht nur der Kommandant der al-Quds-Militärkräfte. Vielmehr sollte er als die zweitwichtigste Figur in der gesamten iranischen Herrschaftsstruktur und als die vielleicht populärste politisch-militärische Persönlichkeit im Iran betrachtet werden. Oder man könnte ihn mit einem nationalen Sicherheitsberater in den USA oder mit einem Vorsitzenden der Generalstabschefs oder mit einer beliebigen Anzahl von regionalen US-Kommandeuren vergleichen. Dies war ein eklatant politischer Mord, und nach den Einschätzungen der meisten Völkerrechtler war es ein Kriegsakt. Man stelle sich nur vor, wie die USA auf einen ähnlichen iranischen Mordanschlag auf einen führenden US-Regionalkommandeur reagieren würden. Dass General Soleimani ein herausragender Gegner der USA war, steht außer Frage. Seine Strategie, Taktik und Politik drehten sich um die bleierne und schlecht durchdachte Politik und die Führer des US-Krieges gegen den Irak - der auch 17 Jahre später noch andauert und der die USA in ihrem schwachsinnigen Ziel, den Irak zu dominieren und zu beherrschen, bereits teuer zu stehen gekommen ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben die geopolitische Führung im gesamten Nahen Osten längst verloren - schon seit Jahrzehnten. Das zittrige Geschwafel und die Empörung der meisten Politiker und Kommentatoren in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass "Soleimani für den Tod einer beliebigen Anzahl amerikanischer Soldaten im Irak verantwortlich war", spiegelt entweder kindliche Naivität oder massive Selbsttäuschung darüber wider, worum es bei der Natur des Krieges geht. Der Iran wusste, dass er im Fadenkreuz der US-Neokonservativen stand, als die Vereinigten Staaten von Amerika 2003 in den Irak einmarschierten; der ständige Witz in den USA war damals, dass ein Krieg mit dem Irak in Ordnung ist, aber "echte Männer gegen den Iran in den Krieg ziehen". Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten Saddam Husseins bösartigen Krieg gegen den Iran in den 1980er Jahren voll unterstützt. Es war damals nicht überraschend, dass der Iran den massiven Aufstand der irakischen sunnitischen und schiitischen Streitkräfte unterstützte, um der militärischen Invasion und Besetzung des Irak durch die USA zu widerstehen - eine Präsenz, die keinerlei rechtliche Grundlage hatte. Natürlich hat der Iran den irakischen Guerillas Rat und Waffen zur Verfügung gestellt, um die Tötung der Soldaten der amerikanischen Besatzung zu erleichtern, das ist es, was den Krieg ausmacht. Die USA haben eine beliebige Anzahl von Guerillakräften auf der ganzen Welt unterstützt, um gegen Feinde und Regime zu kämpfen, die wir nicht mögen, angefangen von militärischer Hilfe, Ausbildung, Geheimdienst, gemeinsamen Missionen usw., wie wir zuletzt im Irak, in Syrien und im Jemen gesehen haben. Es gibt in all dem kaum einen Grund für die moralische Empörung der USA - es sei denn, man geht einfach davon aus, wie die USA es gewöhnlich tun -, dass Amerika per Definition die "moralische Sache", die "Guten", repräsentiert und ein gottgegebenes Recht hat, überall und jederzeit im Namen der Freiheit, der Demokratie oder der Menschenrechte einzugreifen oder zu schützen, was auch immer es ist. Wenn es um verlorene Leben geht, sind die USA natürlich selbst für Hunderttausende von Toten im Irak sowie für die Entstehung massiver interner und externer Flüchtlingsströme verantwortlich. Dennoch überzeugen wir uns selbst davon, dass es in Ordnung ist, andere im Namen der Sache der USA zu töten, aber jeder, der sich widersetzt oder tatsächlich Amerikaner tötet, Grund zu höchster Empörung darstellt. Wenigstens hier sollten wir einige Denkmöglichkeiten über die Natur von Krieg und Konflikt entwickeln und die Doppelmoral ablegen. Es ist beschämend, sich daran zu erinnern, dass die USA und die Sowjetunion selbst während des Kalten Krieges durch zumindest stillschweigende Übereinkunft die Ermordung bedeutender feindlicher Führer vermieden haben - obwohl die Vereinigten Staaten von Amerika wiederholt versucht haben, Fidel Castro, neben anderen Führern kleinerer feindlicher Staaten, zu ermorden. Will Washington also wirklich die Schleusen für eine neue Politik öffnen - für die Ermordung hochrangiger Amtsträger von Ländern, die wir nicht mögen? Als nächstes kann jeder mitspielen. Was das betrifft, so ist Israel laut einem israelischen Wissenschaftler bereits führend in der Durchführung politischer Morde. General Soleimanis Ermordung hat auch gezeigt, dass Washington weiterhin das Recht für sich beansprucht, die Souveränität jedes Landes der Welt zu verletzen, wenn es befindet, dass das in seinem Interesse ist. Und dieses Mal wird der Irak als Reaktion auf diese Verletzung sicherlich alle US-Truppen aus dem Irak ausweisen. Nicht, dass der von Anfang an schlecht durchdachte Rückzug der US-Truppen aus diesem Krieg aus der Perspektive vieler notwendigerweise eine schlechte Sache ist, aber er stellt sicherlich ein schändliches Ende einer fehlgeschlagenen, sinnlosen und brutalen Invasion dar, von der Washington tatsächlich geglaubt hatte, dass sie den Irak als Verbündeten der USA im Nahen Osten in die "pro-amerikanische Kolonne" umschwenken lassen würde. Diese Naivität spiegelt eine weitere amerikanische Annahme wider, nämlich dass Länder mit semi-demokratischen politischen Systemen automatisch pro-amerikanisch sein werden. Hat niemand jemals von nationalen Interessen gehört? Oder glauben wir, dass die globalen Interessen der USA jetzt im Grunde genommen mit den globalen Interessen aller Völker (tief im Inneren) übereinstimmen? Hier geht es auch um ein noch größeres Thema. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden von vielen Freunden und "Verbündeten" zunehmend mit Missbilligung betrachtet, weil sie Unterstützung für ihre gefährliche und schlecht durchdachte internationale Politik, ihre Bedrohungen und Kriege fordern. Wenn man sich der globalen Sicherheitsvision der USA anschließt, muss man sich einer Politik anschließen, die vielen Ländern sehr unangenehm ist. Diese sind nicht bereit, die routinemäßig feindliche Politik der USA gegenüber Russland, China, Iran, Kuba und vielen anderen zu unterstützen. Auch sind sie nicht bereit, Israel die automatische Unterstützung zu gewähren, die Washington fordert. Diese wachsende Abneigung der ehemaligen Freunde und Verbündeten ist unter Trump gewachsen, geht aber zumindest auf George W. Bush und den Globalen Krieg gegen den Terror zurück - "Ihr seid entweder für uns oder gegen uns". Niemand in Europa und nur wenige in der Welt unterstützten Washingtons Zerreißen des Atomvertrages mit dem Iran, noch unterstützen sie die drastischen Sanktionen, die die Vereinigten Staaten von Amerika seitdem gegen den Iran verhängt haben und deren Einhaltung sie fordern. Europa und andere "Verbündete" fühlen sich zunehmend nicht mehr wohl dabei, mit den USA verbündet zu sein, deren Außenpolitik zwanghaft auf die Identifizierung von Feinden ausgerichtet ist, und wo wir erwarten, dass unsere Verbündeten sich vor dem Einmarsch der USA in den Irak einreihen werden. Dieser jüngste Akt der "Außenpolitik durch Mord" wird von den meisten in der Welt weitgehend abgelehnt werden. Nur einige wenige feige Golfkönige und Prinzen - und Israel - werden ihm applaudieren. Und das Schlimmste von allem ist, daß die USA nun einen weiteren riesigen Schritt unternommen haben, um die Welt davon zu überzeugen, daß die Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich ein "Schurkenstaat" geworden sind, der nicht länger bereit ist, die Regeln des Internationalen Rechts und Verfahrens - und der Weisheit - zu befolgen, die sie einzuhalten behaupten. Immer weniger Länder wo auch immer werden sich für einen Krieg oder für die Suche nach "Allianzen" hergeben, die gegen Russland oder China gerichtet werden können. Nachdem sich die Ära der globalen Vorherrschaft der USA dem Ende zuneigt, sieht es so aus, als ob die Vereinigten Staaten von Amerika diesen Prozess sehr, sehr schwer nehmen. Sie könnten bald den größten Teil ihres Einflusses und Respekts verlieren, wenn Politiken wie die Ermordung von Spitzenpolitikern von Ländern, die wir nicht mögen, zur neuen US-Norm werden.