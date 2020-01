Die Ermordung Soleimanis: der lang erwartete Anfang vom Ende der imperialen Ambitionen Amerikas

Philip Giraldi

Die Vereinigten Staaten befinden sich jetzt im Krieg mit dem Iran in einem Konflikt, der leicht hätte vermieden werden können, und er wird nicht gut enden. Es wird von keiner Seite eine Kriegserklärung geben, aber die Ermordung des iranischen Quds Force Commander General Qassem Soleimani und des Oberhauptes der Kata'ib Hezbollah Abu Mehdi Muhandis durch einen Reaper-Drohnenangriff in Bagdad wird den lange schwelenden Konflikt zwischen den beiden Nationen hochfahren. Der Iran kann die Ermordung eines hochrangigen Militärs nicht unbeantwortet lassen, auch wenn er die Vereinigten Staaten nicht direkt militärisch konfrontieren kann. Aber es wird Repressalien geben, und Teherans mutmaßlicher Einsatz von Stellvertretern zur Durchführung begrenzter Schläge wird nun durch größere Schäden verursachende Aktionen ersetzt werden, die direkt der iranischen Regierung zugeschrieben werden können. Da der Iran über beträchtliche Ressourcen vor Ort verfügt, ist zu erwarten, dass die gesamte Region des Persischen Golfs destabilisiert werden wird.

Und es gibt auch die Karte des Terrorismus, die ins Spiel kommen wird. Der Iran hat eine ausgedehnte Diaspora in weiten Teilen des Nahen Ostens, und da er seit vielen Jahren von Washington bedroht wird, hatte er lange Zeit, sich auf einen Krieg vorzubereiten, der weitgehend im Schatten ausgetragen werden sollte. Kein amerikanischer Diplomat, Soldat oder auch nur Touristen in der Region sollten sich als sicher betrachten, ganz im Gegenteil. Es wird eine "offene Saison" für Amerikaner sein. Die USA haben bereits eine teilweise Evakuierung der Botschaft in Bagdad angeordnet und allen amerikanischen Bürgern geraten, das Land sofort zu verlassen.

Donald Trump erreichte 2016 den Sieg mit dem Versprechen, die sinnlosen Kriege im Nahen Osten zu beenden, aber er hat jetzt sehr deutlich gezeigt, dass er ein Lügner ist. Anstatt Entspannung zu suchen, war eine seiner ersten Aktionen die Beendigung des JCPOA-Nuklearabkommens und die Wiedereinführung von Sanktionen gegen den Iran. In gewisser Weise war der Iran von Anfang an die Ausnahme von Trumps Versprechen, keinen neuen Krieg zu führen, eine Position, die man wohl direkt auf seine intensive Beziehung zur amerikanischen jüdischen Gemeinde zurückführen könnte und die sich insbesondere daraus ableitet, dass er den Bedürfnissen des aggressiven israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nachgegeben hat.

Trump trägt die volle Verantwortung für das, was als nächstes kommt. Die Neokonservativen und Israelis jubeln dem Ergebnis vorhersagbar zu, wobei Mark Dubowitz von der pro-israelischen Stiftung zur Verteidigung der Demokratien schwärmt, dass es "größer als bin Laden ist ... ein massiver Schlag gegen das [iranische] Regime". Dubowitz, dessen Referenzen als "Iran-Experte" bestenfalls zweifelhaft sind, hat in diesem Fall zumindest etwas recht. Qassem Suleimani ist durchaus charismatisch und im Iran sehr beliebt. Er ist die mächtigste militärische Figur des Iran in der gesamten Region, er ist der Hauptansprechpartner für Stellvertreter und Verbündete im Libanon, in Syrien und im Irak. Aber was Dubowitz nicht versteht ist, dass niemand in einer militärischen Hierarchie unersetzbar ist. Suleimanis Adjutanten und hohe Beamte im Geheimdienstministerium sind sicherlich mehr als fähig, seinen Mantel aufzunehmen und seine Politik fortzusetzen.

In Wirklichkeit wird die Serie von törichten Angriffen, die von den Vereinigten Staaten von Amerika in der vergangenen Woche eingeleitet wurde, nur den Abzug eines Großteils des US-Militärs aus der Region beschleunigen. Das Pentagon und das Weiße Haus haben darauf bestanden, dass der Iran hinter einem angeblichen Angriff der Kata'ib-Hezbollah auf eine US-Installation stand, der dann einen Schlag Washingtons auf behauptete Miliz-Ziele in Syrien und auch innerhalb des Irak auslöste. Obwohl die US-Militärpräsenz Gast der irakischen Regierung ist, fuhr Washington mit seinem Angriff fort, selbst nachdem der irakische Premierminister Adil Abdul-Mahdi "Nein" gesagt hatte.

Zur Rechtfertigung seines Handelns ging Verteidigungsminister Mark Esper so weit, darauf zu bestehen, dass sich der Iran "mit der ganzen Welt im Krieg befindet", ein klarer Beweis dafür, wie ignorant das Team des Weißen Hauses tatsächlich ist. Die US-Regierung hat bezeichnenderweise keine Beweise für eine Beteiligung des Irans oder der Kata'ib an den jüngsten Entwicklungen vorgelegt, aber nach dem Gegenschlag, bei dem 26 irakische Soldaten getötet wurden, wurden die Massendemonstrationen gegen die Botschaft in Bagdad unvermeidlich. Die Demonstrationen wurden von Washington ebenfalls dem Iran zugeschrieben, obwohl die Menschen auf der Straße zweifellos Iraker waren.

Nun, da die USA auch Suleimani und Muhandis mit einem Drohnenangriff auf dem Flughafen von Bagdad getötet haben, der eindeutig ohne die Zustimmung der irakischen Regierung durchgeführt wurde, ist es unvermeidlich, dass der Premierminister die amerikanischen Streitkräfte auffordert, das Land zu verlassen. Das wiederum wird die Situation für die verbliebenen US-Truppen im Nachbarland Syrien unhaltbar machen. Und es wird auch andere arabische Staaten in der Region dazu zwingen, ihre Stationierung von US-Soldaten, Matrosen, Marines und Luftwaffenangehörigen aufgrund der unvorhergesehenen Konsequenzen zu überdenken, da es nun klar ist, dass Washington törichterweise einen Krieg begonnen hat, der niemandes Interessen dient.