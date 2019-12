Assad plant, USA wegen Diebstahls von syrischem Öl zu verklagen Syrien wendet sich an internationale Gerichte, um die Zukunft seines Erdöls zu klären Jason Ditz Syrische Amtsträger sagen, dass sie eine internationale Klage gegen die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wegen des beabsichtigten Diebstahls von syrischem Erdöl aus den Feldern im Nordosten des Landes in Erwägung ziehen. Seit Oktober hat Präsident Trump die Ziele des US-Krieges gegen Syrien völlig revidiert, und zwar ganz auf die Idee der "Sicherung" des Öls beschränkt, und hat sehr eindeutig öffentlich die Absicht bekundet, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das Öl für sich selbst nehmen. Syrien verfügt über sehr begrenzte Ölreserven, und diese wären eine der wenigen Quellen für Mittel zum Wiederaufbau in der Zeit nach dem Krieg. Die syrische Regierung scheint zu realisieren, dass sie dieses Öl zumindest irgendwie kontrollieren oder die Vereinigten Staaten von Amerika daran hindern muss, es einfach zu stehlen. Der internationale Rechtsweg könnte lange dauern, aber da sich keine amerikanischen Ölfirmen melden, um Syriens Öl zu fördern, kann es sich die Regierung Assad wahrscheinlich leisten, geduldig zu sein und sich darauf einzustellen, dass sie diesen Rechtsstreit mit ziemlicher Sicherheit gewinnen wird, da die Vereinigten Staaten von Amerika noch nicht einmal einen Versuch einer gesetzlichen Rechtfertigung für die Entnahme des Öls unternommen haben.