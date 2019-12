Privatisierung lässt den Feudalismus wieder aufleben Paul Craig Roberts Amerika ist ein Land der Skandale. Der jüngste Skandal ist, dass der Multimilliardär Mike Bloomberg Call-Centers in Gefängnissen benutzt hat, um die Botschaft seiner Präsidentschaftskampagne zu verbreiten ( > LINK auf englischsprachige Website ). Es scheint mir, dass Bloombergs Angriff auf die amerikanische Verfassung der Skandal ist, nicht sein Einsatz von Gefängnisarbeit. Bloomberg will den Zweiten Verfassungszusatz aufheben und das amerikanische Volk genau zu dem Zeitpunkt entwaffnen, an dem das Land geistig, moralisch, wirtschaftlich und politisch auseinanderfällt. In der nicht allzu ferner Vergangenheit habe ich über die weit verbreitete Nutzung von Gefängnisarbeit durch große US-Konzerne und das Verteidigungsministerium berichtet. (> "Privatisierung ist ein Sprungbrett für Korruption, Gleichgültigkeit ist ein Sprungbrett für Krieg" ) Apple ist ein solches Unternehmen, und Stiefel und Kleidung für das Militär werden von Gefängnisarbeitern hergestellt. Offensichtlich haben die Behörden private Gefängnisse und die Auslagerung billiger Gefängnisarbeit an private, gewinnbringende Unternehmen legitimiert. Bloomberg ist laut The Intercept 54 Milliarden Dollar wert, und Apple ist laut der Börse viel mehr wert. Wenn Apple Gefängnisarbeit einsetzen kann, warum nicht auch Bloomberg? Die Unternehmer, die Gefängnisarbeit an Bloomberg, an Apple, an das Verteidigungsministerium vermieten, sind diejenigen, die das Geld verdienen. Sie erhalten den staatlichen Mindestlohn für die Gefängnisarbeit, und die Gefangenen bekommen ein paar Dollar im Monat. In früheren Zeiten, und vielleicht auch heute noch in einigen Gegenden, arbeiteten die Gefangenen auf öffentlichen Straßen und wurden nicht bezahlt. Also, so das Argument, ist es nicht neu, Gefangene für Arbeit einzusetzen. Diese Argumentation übersieht, dass die Gefangenen früher für die Öffentlichkeit arbeiteten, die ihre Inhaftierung bezahlte. Heute arbeiten sie für private Firmen, um Gewinne für private Firmen zu erzielen. Was wir erleben, ist die Rückkehr des Feudalismus. So funktioniert der private Gefängnisplan: Der Staat nimmt Menschen gefangen und sperrt sie in Privatgefängnisse ein. Der Staat verwendet das Geld der Steuerzahler, um private Unternehmen für den Betrieb der Gefängnisse zu bezahlen. Das Privatgefängnis verpachtet die Arbeit der Gefangenen an private Unternehmen, die sie dann für den Mindestlohn an Konzerne und staatliche Einrichtungen verkaufen. Diese absolute Ausbeutung der Arbeit hat einen legalen Anschein. Aber sie unterscheidet sich nicht von den Feudalherren, die die freien Menschen einsperren und sich ihre Arbeit aneignen. Etwa 96% der Inhaftierten haben keinen Prozess bekommen. Sie waren gezwungen, sich selbst zu belasten, indem sie einem "plea bargain" (freiwillige Vereinbarung) zustimmten, um eine härtere Bestrafung zu vermeiden. Die verbleibenden 4%, falls sie einen Prozess bekamen, bekamen keinen fairen Prozess, weil ein fairer Prozess sich mit maximalen Verurteilungsraten nicht verträgt und die Karrieren von Polizei, Staatsanwälten und Richtern über der Gerechtigkeit stehen. Heute versteht man eine Gefängnisstrafe am besten als Versklavung, und zwar insgesamt totaler als in der Feudalzeit. Zu Beginn der Feudalzeit gab es eine gewisse Gegenseitigkeit. Freie Menschen, die ihren Boden bestellten, hatten keinen Schutz gegen marodierende Räuber - Wikinger, Sarazenen, Magyaren - und traten in den Dienst eines Fürsten, der den Schutz einer Festung und gepanzerter Ritter gewährleisten konnte. Die Gegenseitigkeit endete mit den Raubzügen, die die ehemaligen freien Männer zu Untertanen machten, die ein Drittel ihrer Arbeit dem Fürsten schuldig waren. Die heutigen Untertanen schulden ihre gesamte Arbeit dem Privatgefängnis. Privatisierung ist ein Sirenengesang der Libertären des freien Marktes. Sie muss genauer betrachtet werden, als es die Libertären getan haben, da Privatisierungen in den meisten Fällen privaten Interessen auf Kosten der Steuerzahler zugute kommen. Im Falle von privatisierten Gefängnissen stellen die Steuerzahler Gewinne an private Unternehmen zur Verfügung, um die Gefängnisse zu betreiben. Die Unternehmen verdienen zusätzliches Geld, indem sie die Arbeit der Gefangenen verleasen. Große Unternehmen profitieren von den niedrigen Kosten der Arbeitskräfte. Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass die USA nicht nur den höchsten Prozentsatz der Bevölkerung in den Gefängnissen haben, sondern auch die höchste absolute Anzahl von Gefangenen. Amerika hat mehr Menschen in den Gefängnissen als China, ein Land, dessen Bevölkerung viermal so groß ist. Die Privatisierung des öffentlichen Sektors ist in vollem Gange. Denken Sie an das US-Militär. Viele Funktionen, die früher vom Militär selbst wahrgenommen wurden, werden heute an private Unternehmen vergeben. Armeeköche und Küchenpersonal sind verschwunden. Auch die Versorgungsfunktion wird ausgelagert. Ich habe gelesen, dass sogar die Wachen auf den Militärbasen von privaten Unternehmen gestellt werden. All diese Beispiele zeigen die Verwendung öffentlicher Gelder zur Schaffung privater Profite durch die Auslagerung staatlicher Funktionen. Die Privatisierung der militärischen Dienstleistungen ist ein Grund dafür, dass die Kosten des US-Militärs so hoch sind. Vor etwa drei Jahren stellte die Kraftfahrzeugabteilung in Florida den Versand der Kennzeichenverlängerungen ein. Stattdessen beauftragte die Regierung des Bundesstaates eine private Firma damit. Ich erinnere mich gut daran, denn meine Erneuerung kam an einem Freitag und mein Schild lief am Montag ab. Ich erkundigte mich bei der Zulassungsstelle, warum die Verlängerung so spät kam. Die Antwort war, dass die Politiker die Erneuerung an ihre großen Spenderfreunde ausgelagert haben. Auch in Florida war es früher so, dass man, wenn man einen Strafzettel bekam, vor Gericht gehen, um ihn zu bestreiten, oder einen Scheck senden konnte. Heute kann man immer noch vor Gericht gehen - oder in eine private Verkehrsschule - aber man kann keinen Scheck schicken. Sie müssen sich einen beglaubigten Scheck von einer Bank oder eine Zahlungsanweisung besorgen. Um Zeit und Ärger zu vermeiden, können Sie mit Kreditkarte bezahlen, aber dieser Service wurde privatisiert und es gibt eine beträchtliche Gebühr für die Bequemlichkeit der Benutzung einer Kreditkarte. Mit anderen Worten, die Politiker haben ein weiteres privates Unternehmen gegründet, in das die staatlichen Gelder fließen, die dann an den Staat weitergeleitet werden, nachdem das private Unternehmen eine Kreditkartengebühr eingezogen hat. Privatisierungen von öffentlichen Unternehmen, vielleicht angespornt durch die Berichtspflichten, die Sarbanes-Oxley den öffentlichen Unternehmen auferlegt, haben zusammen mit Fusionen die Zahl der privaten Unternehmen zwischen 1997 und 2017 um mehr als die Hälfte reduziert. Es gibt immer noch genügend Unternehmen für ein diversifiziertes Portfolio von Rentenaktien. Dennoch werden die Wahlmöglichkeiten immer enger. Wenn sich dieser Prozess fortsetzt, werden Menschen, die Investitionen suchen, ein höheres Kurs-GewinnVerhältnis erzielen, anstatt ein leeres Rentenportfolio zu haben. Im Wesentlichen sind Privatisierungen öffentlicher Funktionen ein Weg, um Steuerzahlungen in Gewinne für begünstigte private Interessen zu verwandeln. Die Behauptung, dass die Privatisierung die Kosten reduziert, ist falsch. Indem sie Schichten von privaten Profiten einbaut, erhöht die Privatisierung die Kosten. In den meisten Fällen sind Privatisierungen ein Weg, um diejenigen zu begünstigen, die Zugang zu Insiderinformationen haben. Privatisierungen schaffen nicht nur Einkommensströme für private Interessen, sondern auch privates Vermögen, indem sie öffentliches Vermögen in private Hände zu Preisen übertragen, die deutlich unter seinem Wert liegen. Dies war sicherlich bei den britischen und französischen Privatisierungen von Staatsunternehmen und der britischen Post der Fall. Die Griechenland von der EU aufgezwungenen Privatisierungen schufen Reichtum für Nordeuropäer auf Kosten der griechischen Bevölkerung. Mit einem Wort: Privatisierungen sind eine Methode der Plünderung. Wenn die Möglichkeiten für ehrliche Profite schwinden, kommt die Plünderung zu ihrem Recht. Erwarten Sie mehr davon.