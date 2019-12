Amnestie für Assange und Snowden! Jacob G. Hornberger Die Washington Post hat gerade eine Fülle von bisher geheimen Aufzeichnungen veröffentlicht, welche dokumentieren, dass der US-Krieg in Afghanistan auf einer Vielzahl von Lügen und Täuschungen beruht hat. Es ist unbestreitbar, dass das Pentagon und andere Elemente von Amerikas tiefem Staat entschlossen waren, diese Aufzeichnungen vor dem amerikanischen Volk geheim zu halten. Das ergibt sich daraus, dass es drei Jahre und zwei Klagen auf Bundesebene brauchte, um Beamte aus dem tiefen Staat zu zwingen, diese Aufzeichnungen endlich freizugeben. Niemand wirft der Washington Post vor, Lügen zu veröffentlichen. Es ist unbestritten, dass das, was die Post veröffentlicht hat, die Wahrheit ist. Warum hat sich dann der tiefe Staat gegen die Herausgabe der Unterlagen gewehrt? Warum bestand der tiefe Staat darauf, dass sie geheim bleiben müssen? Die Antwort ist: weil der tiefe Staat wusste, dass die Aufzeichnungen die Wahrheit beinhalten, und das letzte, was der tiefe Staat wollte, war, dass das amerikanische Volk die Wahrheit über seinen Krieg in Afghanistan erfährt - dass die "Operation Enduring Freedom" ("Operation anhaltende Freiheit") auf Lügen aufgebaut war, genau wie der Vietnamkrieg. Aber das haben auch Julian Assange und Edward Snowden getan. Sie haben auch keine Lügen veröffentlicht. Sie haben einfach nur Aufzeichnungen veröffentlicht, die die Wahrheit über den tiefen Zustand enthüllten. Deshalb hat der tiefe Staat sie als schlechte Menschen verurteilt und verunglimpft, sogar als Verräter - weil sie die Wahrheit aufgedeckt haben, genau wie das die Washington Post jetzt getan hat. Die von Assange durch seine Organisation Wikileaks und von Snowden veröffentlichten Informationen waren viel wertvoller als die von der Washington Post veröffentlichten Informationen. Die Informationen der Post beinhalten Lügen innerhalb des tiefen Staates bezüglich der Fortschritte, die angeblich im Afghanistan-Krieg gemacht wurden. Assange und Snowden veröffentlichten die Wahrheit über einige der tatsächlichen Praktiken der dunklen Seite des tiefen Staates, wie z.B. das Töten unschuldiger Menschen und illegale Überwachungsprogramme, um das amerikanische Volk auszuspionieren. Natürlich stellen sich Fragen: Warum sollte jemand, der die Wahrheit über den tiefen Staat veröffentlicht, verdammt oder bestraft werden? Warum sollte die Verurteilung und Bestrafung nicht viel mehr gegen die Körperschaft gerichtet werden, die sich auf schmutzige, dunkle Praktiken und die absichtliche Äußerung von Lügen und Täuschung einlässt, besonders in Bezug auf etwas so Wichtiges wie den Krieg? Heute sitzt Assange in einem brutalen Gefängnis in England, weil der tiefe Staat der USA will, dass er in die Vereinigten Staaten geschickt wird, um dort für die Enthüllung der Wahrheit über seine im Verborgenen betriebenen schmutzigen Praktiken bestraft zu werden. Snowden lebt aus dem gleichen Grund sein Leben im Exil in Russland. Er weiß, dass, wenn er in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, der tiefe Staat ihn für die Enthüllung der Wahrheit über seine schmutzigen Praktiken im Dunkelbereich mit Rachsucht verfolgen wird. Keiner der beiden Männer verdient Verurteilung oder Bestrafung, genauso wenig wie die Washington Post. Niemand, der die Wahrheit über die schmutzigen Praktiken der dunklen Seite des tiefen Staates und seine absichtlichen Lügen und Täuschungen aufdeckt, verdient eine Verurteilung oder Bestrafung. Diejenigen, die eine Verurteilung und Bestrafung verdienen, sind diejenigen, die sich auf schmutzige Praktiken im Dunkeln einlassen und sie dann vertuschen und darüber lügen. Assange und Snowden verdienen eine sofortige Begnadigung, die es ihnen ermöglichen würde, aus dem Gefängnis und Exil entlassen zu werden und ihr normales Leben wieder aufzunehmen. Die Tatsache, dass sogar sie um Begnadigung bitten müssen, spiegelt nur wider, was der tiefe Staat unseren Werten als Amerikaner angetan hat. In Wirklichkeit ist es der tiefe Staat, der sich um einen Pardon von Assange, Snowden und vom amerikanischen Volk bemühen sollte.