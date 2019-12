Esper will Rückzug aus Afghanistan, um sich auf China zu konzentrieren Der Kampf mit China hat eine "höhere Priorität" Jason Ditz Der Rückzug von rund 4.000 US-Soldaten aus Afghanistan, der in Kürze formell angekündigt werden soll, ist nicht nur ein Rückzug um seiner selbst willen. Vielmehr, so Verteidigungsminister Mark Esper, wolle er sich auf den Kampf mit China konzentrieren, den er als "höhere Priorität" ansieht. Esper sagt, dass die Truppen in den indopazifischen Raum geschickt werden, "um sich unserer größten Herausforderung im Hinblick auf den großen Machtwettbewerb gegenüber China zu stellen". Es ist nicht klar, wo im Indopazifik diese Truppen landen werden. Es ist auch nicht ersichtlich, was 4.000 weitere Soldaten, die über die Peripherie Chinas verstreut sind, wirklich im Sinne einer Herausforderung tun würden. Schließlich verfügt China über das zweitgrößte Militär der Welt und konzentriert sich fast ausschließlich auf die Kontrolle und Verteidigung seiner eigenen Region. Dies wäre nur eines von vielen, vielen Abenteuern, an denen teilzunehmen das Pentagon beschlossen hat. Zwischen dem Indopazifik, der iranischen Peripherie und Osteuropa verpflichten sich die Vereinigten Staaten von Amerika zu einer Vielzahl von Truppen, die herumstehen und unspezifische Dinge in der Nähe von großen Rivalen tun, gegen die sie sich zukünftige Kriege vorstellen.