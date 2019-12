Die US-Küstenwache sagt, dass russisches Spionageschiff vor der Ostküste unterwegs ist Das zuletzt in der Nähe der Bahamas gemeldete Schiff wird von einem US-Zerstörer verfolgt Jason Ditz Die US-Küstenwache hat die Bootsfahrer vor der Küste von South Carolina und Georgia gewarnt, auf ein "unsicheres" russisches Spionageschiff zu achten, das vor der US-Küste operiert. Das russische Schiff, die Viktor Leonov, vermeidet den direkten Kontakt mit irgendwelchen Schiffen und operierte in der Nähe einer US-U-Bootbasis. Die Küstenwache forderte die US-Bootfahrer auf, alle "unregelmäßigen" Bewegungen zu melden. Die letzten Berichte waren, dass sich die Viktor Leonow in der Nähe der Bahamas befand, und der Zerstörer USS Mahan das Schiff beschattet haben soll. Die Nähe von Spionageschiffen zur Küste wird von Beamten oft genutzt, um die Rhetorik hochzufahren, wobei Trump 2017 drohte, ein russisches Schiff aus dem Wasser zu schießen, obwohl er dies letztendlich nie versucht hat. Die USA haben nicht angegeben, was dabei "auf unsichere Weise" geschieht, obwohl das Schiff anscheinend sein Ortungsgerät ausgeschaltet hat, als es in der Nähe der US-Küste operierte, was für ein Überwachungsschiff in den Gewässern einer rivalisierenden Nation nicht ungewöhnlich ist.