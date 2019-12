Die Abschaffung von Grundrechten durch das Pentagon Jacob G. Hornberger Es ist äußerst ironisch, dass die Beamten des Pentagons einen Eid ablegen, die Verfassung zu unterstützen und zu verteidigen, weil sie absichtlich die Fünfte und Sechste Zusatzbestimmungung der Verfassung zerstört haben, als sie ihr "Justizsystem" in Guantanamo Bay, Kuba, einführten. Tatsächlich war der eigentliche Grund, warum das Pentagon sein System in Kuba und nicht in den Vereinigten Staaten etablierte, die Umgehung und Vermeidung der Bestimmungen der Verfassung und der Bill of Rights. Wenn vor 9/11 jemand wegen Terrorismus oder einer anderen Straftat angeklagt wurde, hätten US-Beamte eine Anklage vor der Grand Jury eingereicht, um ihn dann vor einem US-Bezirksgericht verfolgen. Dem Angeklagten im System des Bundesgerichtsbarkeit werden bestimmte Verfahrensschutzvorkehrungen garantiert, von denen viele während des jahrhundertelangen Widerstands britischer Bürger gegen die Tyrannei ihrer eigenen Regierung ausgearbeitet worden sind. Unsere amerikanischen Vorfahren forderten, dass viele dieser verfahrensrechtlichen Schutzvorkehrungen ausdrücklich in der Bill of Rights verankert werden, so dass jeder wissen würde, dass Bundesbeamte sich an sie halten müssen, wenn sie Menschen mit Verbrechen nach dem Bundesstrafrecht belasten. Zu den Beispielen für Verfahrensgarantien gehören: keine grausamen und ungewöhnlichen Strafen, das Recht auf Konfrontation mit negativen Zeugen, das Recht auf Beratung, das Recht auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren, das Recht auf ein Geschworenenverfahren, das Recht auf Unschuldsvermutung, das Recht auf Schweigen, das Recht auf ein schnelles Gerichtsverfahren, das Recht auf Freiheit von unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen, das Recht auf Freiheit von erzwungenen Geständnissen und das Recht auf Rechtsberatung. Nach 9/11 richtete das Pentagon in Guantánamo ein eigenes "Justizsystem" ein, um Terrorismusfälle zu verhandeln, als Alternative zum föderalen Justizsystem in den Vereinigten Staaten. Allerdings sucht man vergeblich nach irgendeiner in der Verfassung verankerten Befugnis für das Pentagon, dies zu tun. Wenn man die Verfassung liest, ist die Absicht ihrer Verfasser klar: eine Justiz - das föderale System - für alle Fälle, in denen es um die Begehung von Verbrechen nach dem Bundesstrafrecht geht. Im Gegensatz zu dem, was einige Leute behaupten, ist Terrorismus kein Kriegsakt. Es handelt sich um ein Verbrechen nach Bundesstrafrecht. Deshalb ist es im U.S. Code aufgeführt, der Verbrechen nach dem Bundesstrafrecht auflistet. Es ist auch der Grund, warum Terrorismusfälle seit langem vor dem Bundesbezirksgericht verhandelt werden. Es ist auch der Grund, warum das Pentagon Terrorismusangeklagte in seinem "Rechtssystem" auf Kuba verfolgt. Die Einrichtung des Systems des Pentagons ermöglicht jetzt Bundesbeamten die Möglichkeit, Menschen, die des Terrorismus beschuldigt werden, in zwei verschiedene Systeme zu schicken - eines davon wird von den Bundesgerichten und das andere vom Pentagon betrieben. Wenn also zwei verschiedene Personen angeklagt werden, an derselben terroristischen Straftat teilgenommen zu haben, kann eine in das Bundesgerichtssystem und die andere in das System des Pentagons geschickt werden. Diese Wahl macht für Menschen, die des Terrorismus beschuldigt werden, jeden Unterschied der Welt aus, weil die beiden Systeme völlig gegensätzlich sind. Das System des Pentagons hat die Verfahrensgarantien zerstört, die das Bundesgerichtssystem noch schützt. Es gibt keinen Prozess durch Geschworene im System des Pentagons; der Prozess wird durch ein Militärgericht geführt. Folter und andere grausame und ungewöhnliche Strafen werden im System des Pentagons verhängt, oft vor der Verurteilung. Geständnisse können erzwungen werden und sind als Beweismittel zulässig. Gerüchte sind zulässig als Beweise, was das Recht auf Konfrontation mit negativen Zeugen zunichte macht. Die Angeklagten werden von vorneherein für schuldig befunden und entsprechend behandelt. Es gibt kein Recht auf einen schnellen Prozess; einige Leute haben seit mehr als einem Jahrzehnt ohne Prozess im System des Pentagons geschmachtet. Am Anfang wollte das Pentagon seinen Gefangenen nicht einmal erlauben, Anwälte zu haben, aber das Oberste Gericht brachte diesen Plan zu Fall. Sogar dann hat das Pentagon geheim Kommunikationen zwischen Rechtsanwalt und Klient unter Verletzung des Rechtsanwalt-Klientengeheimnisses überwacht, das im Bundesgerichtssystem heilig ist. Auch hier war alles von vornherein geplant. Das US-Militär ist seit langem eine konservative Organisation, und Konservative haben seit langem die prozeduralen Schutzvorkehrungen in der Bill of Rights als nichts anderes als lächerliche verfassungsmäßige "Formalitäten" verarscht, die dazu gedacht sind, schuldige Menschen frei zu lassen. Nach 9/11 entschied das Pentagon, dass es zeigen werde, wie ein ideales "Justizsystem" funktionieren würde, in dem solche verfassungsmäßigen "Formalitäten" ignoriert werden können. Dabei führte Amerika schließlich ein "Justizsystem" ein, das denjenigen totalitärer Regime sehr ähnlich ist. Nach mehr als 200 Jahren Schutz durch die Bill of Rights ermöglichte dem Pentagon die Angst, die durch 9/11 erzeugt wurde, herauszufinden, wie diese Schutzmaßnahmen erfolgreich unterlaufen werden können. Unter dem Vorwand, uns vor "den Terroristen" "sicher" zu halten, war das Ergebnis die Abschaffung von kritisch wichtigen Teilen der Bill of Rights.