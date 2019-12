NATO benennt China als neues Ziel neben Russland China wird erstmals zu den "Herausforderungen" hinzugefügt Jason Ditz Der NATO-Vertrag von 1949 hat nie versucht, einen bestimmten Feind als Kampfgegner für das Bündnis auszusondern. Während dieser in der Zeit klar war, als die Sowjetunion im Mittelpunkt stand, hat der Mangel an Spezifität in der jüngeren Geschichte zu zahlreichen Versuchen geführt, Feinde hinzuzufügen oder neue Aufgaben für das Bündnis zu schaffen. Während des NATO-Treffens in dieser Woche werden die Teilnehmer mit China offiziell eine neue Nation auf die Liste der "Herausforderungen" setzen, wobei NATO-Chef Jens Stoltenberg sagt, dass die NATO das Problem der zunehmenden Fähigkeiten Chinas "angehen" muss. China ist eine wichtige Militär- und Wirtschaftsmacht, die allerdings keinen NATO-Mitgliedsstaaten feindlich gesinnt ist. Dass China eine pazifische Nation ist, macht es zu einem seltsamen Feind für ein Bündnis, das sich angeblich auf den Nordatlantik konzentriert. Die NATO steht jedoch an einem Scheideweg, um ihre Identität und ihren Zweck herauszufinden, und Chinas schiere Größe macht es zu einem attraktiven Ziel, um den Fortbestand der NATO zu rechtfertigen. Das trifft nicht nur auf China zu. Die NATO arbeitet weiterhin an Plänen für militärische Konfrontationen mit Russland und schustert auch Fälle zusammen, in denen sich die NATO auf Terrorkriege in der ganzen Welt konzentrieren soll.