Saudis wollen 200 Houthis freilassen, um den Friedensschub im Jemen zu unterstützen Mit Nachlassen der Luftangriffe gewinnt die Hoffnung auf Frieden an Fahrt Jason Ditz Möglicherweise um die Hoffnung zu stärken, dass der Friedensprozess im Jemen weiter voranschreiten kann, hat Saudi-Arabien angekündigt, 200 Houthi-Kämpfer freizulassen, ein Prozess, der mit der WHO abgestimmt werden soll. Die Idee ist, dass die WHO die freigelassenen Gefangenen in die jemenitische Hauptstadt Sanaa bringt und dann mit diesem Flugzeug Menschen evakuiert, die medizinische Hilfe benötigen, die sie in der blockierten Stadt nicht bekommen können. All dies ist die Art von Vertrauensbildung, die bei den weitgehend geheimen indirekten Friedensgesprächen helfen sollte, die vom Oman moderiert werden und die das Ende des fünfjährigen Krieges zum Ziel haben. Da die Angriffe in den letzten Wochen nachgelassen haben, hat auch die UNO die Hoffnung auf eine Eigendynamik in Richtung Friedensabkommen geäußert. Obwohl sich das aus irgendeinem Grund jederzeit ändern kann, scheint auch das die Chancen zu erhöhen, dass ein Abkommen erreicht werden kann.