Der scheinbare Widerspruch im Herzen von Tulsi Gabbards Präsidentschaftskampagne Adam Dick Die Abgeordnete Tulsi Gabbard (D-HI) hat ihre Ablehnung bestimmter militärischer Interventionen der Vereinigten Staaten im Ausland als wichtiges Thema und wohl auch als Hauptthema ihrer Präsidentschaftskampagne dargestellt. Dennoch besteht ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der Art und Weise, wie sie bestimmte US-Militärinterventionen im Ausland kritisiert, und der Art und Weise, wie sie über ihre eigene Vergangenheit und ihre derzeitige Beschäftigung beim US-Militär spricht. Dieser scheinbare Widerspruch zeigte sich bei einem Interview mit Gabbard in der ABC-Show "The View" am Mittwoch. Gabbard bezog sich auf die Moderatoren der Show und sagte: "Einige von euch haben mich beschuldigt, eine Verräterin an meinem Land, ein russischer Aktivposten, ein trojanisches Pferd oder eine nützliche Idiotin zu sein - ich glaube, das war der Begriff, den ihr benutzt habt." Gabbard wehrt sich gegen diese Anschuldigungen und stellt fest: "Ich möchte Ihre Zuschauer genau wissen lassen, wer ich bin - stellen Sie die Dinge richtig dar. Ich bin eine Patriotin. Ich liebe unser Land. Ich bin eine starke und intelligente farbige Frau. Und ich habe fast mein ganzes Erwachsenenleben dem Schutz der Sicherheit und der Freiheit aller Amerikaner in diesem Land gewidmet." Gabbard fährt fort klarzustellen, dass 16 Jahre und mehr in der US-Armee ihrer Zeit dem "Schutz der Sicherheit und der Freiheit aller Amerikaner in diesem Land" gewidmet ist. Als Reaktion auf die Kritik von Hillary Clinton an ihr, die in die gleiche Richtung ging wie die Kritik der Moderatoren der Show, erklärt Gabbard: "Leider haben Sie die grundlose Anschuldigung, die sie [Clinton] gemacht hat, die gegen den Kern dessen gerichtet ist, was ich bin, verdoppelt. Ich bin eine Soldatin." Gabbard präsentiert im Interview auch diese Kritik an Clinton, die US First Lady, Senatorin und Außenministerin war: "Unbestreitbar kann man etwas anderes sagen als die Tatsache - lassen Sie mich das nur zum Abschluss bringen -, dass Hillary Clinton während ihrer gesamten Karriere die Außenpolitik des Interventionismus und der Weltpolizei verstärkt hat, die loszieht und Diktatoren in anderen Ländern stürzt, was zu derartigen Zerstörungen und zum Verlust von Menschenleben geführt hat." Sehen Sie den offensichtlichen Widerspruch hier? Gabbard behauptet, dass Gabbard gut ist, weil sie beim US-Militär war, und dass Clinton schlecht ist, weil Clinton geholfen hat, das Militär dazu zu bringen, schlechte Dinge zu tun. Tatsächlich kritisiert Gabbard Clinton, die sich für den Irakkrieg einsetzte, in dem Gabbard eingesetzt wurde. "Ich glaubte den Lügen, die uns gesagt wurden", um diesen Krieg zu fördern, sagt Gabbard. Nun, da Gabbard diese Lügen erkennt und sich diesem Krieg widersetzt, wie kann sie ihre Arbeit im US-Militär in diesem Krieg mit ihrem Hinweis, dass sie diese Zeit damit verbracht hat, "die Sicherheit und Freiheit aller Amerikaner in diesem Land zu schützen", in Einklang bringen? Vielleicht kann sie das. Es wäre interessant, ihre Erklärung zu hören. Was ist mit dem Rest von Gabbards Arbeit beim US-Militär? Wie hat diese "den Schutz der Sicherheit und der Freiheit aller Amerikaner in diesem Land" verbessert? Eine Erklärung wäre hilfreich.