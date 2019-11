Wie US-Sanktionen gegen den Iran unschuldige Menschen töten Die Beweise sind unbestreitbar. Die US-Sanktionen schädigen die Gesundheitsinfrastruktur des Iran ernsthaft und führen unmittelbar zu Todesfällen und Leiden der iranischen Bevölkerung. Vijay Prashad Ende Oktober veröffentlichte Human Rights Watch einen kurzen Bericht mit dem scharfen Titel "Maximum Pressure: US Economic Sanctions Harm Iranians' Right to Health" (Maximaler Druck: US-Wirtschaftssanktionen schaden dem Recht der Iraner auf Gesundheit). Vor einem Jahr, im November 2018, erneuerten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre einseitigen Sanktionen gegen den Iran und schlossen "sekundäre Sanktionen" gegen nicht US-amerikanische Unternehmen ein. Diese sekundären Sanktionen machten es dem Iran unmöglich, viele Produkte, einschließlich wichtiger medizinischer Güter, kommerziell zu kaufen. "Die Folgen einer Verdoppelung der US-Sanktionen", schreibt Human Rights Watch, "stellen eine ernsthafte Bedrohung für das Recht der Iraner auf Gesundheit und Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten dar und haben mit ziemlicher Sicherheit zu dokumentierten Engpässen beigetragen, die von einem Mangel an kritischen Medikamenten für Epilepsiepatienten bis hin zu bestimmten Chemotherapeutika für krebskranke Iraner reichen." Human Rights Watch sind nicht die ersten, die diese ernste Situation dokumentieren. Die einseitigen US-Sanktionen in der Obama-Periode hatten die Gesundheit der Iraner bereits stark beeinträchtigt. Im Jahr 2013 schrieb Siamak Namazi einen erstklassigen Bericht für das Wilson Center, in dem er bemerkte: "Sanktionen verursachen tatsächlich Störungen bei der Versorgung mit Medikamenten und medizinischen Geräten im Iran. Die Beschaffung der fortschrittlichsten lebensrettenden Medikamente und ihrer chemischen Rohstoffe aus den Vereinigten Staaten und Europa war eine besondere Herausforderung." Im Laufe der letzten Jahre hat die medizinische Fachzeitschrift The Lancet eine Reihe wichtiger Studien über die Verschlechterung der Gesundheitsbedingungen im Iran als Folge der einseitigen US-Sanktionen durchgeführt. Im August dieses Jahres schrieben fünf Ärzte in den Vereinigten Staaten und im Iran einen einflussreichen Leitartikel in The Lancet, der darauf hinwies, dass das iranische System der universellen Gesundheitsversorgung durch die Sanktionen schwer beschädigt wurde und dass der Iran "ein hohes Risiko hat, sich in Richtung einer schlimmen Situation für die Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen mit potenziell erheblichen Auswirkungen auf Mortalität und Morbidität zu bewegen". Vor einem Jahr schrieb Dr. Seyed Alireza Marandi, der Präsident der iranischen Akademie der medizinischen Wissenschaften, einen von vielen Briefen an den UNO-Generalsekretär. Er wies darauf hin, dass Patienten, die Organtransplantationen benötigen und krebskrank sind, "absichtlich Medikamente und medizinische Geräte vorenthalten werden". Es gab keine öffentliche Antwort auf diese Schreiben. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat alle möglichen Mechanismen genutzt, um den Iran zum Ersticken zu bringen Die Beweise sind unbestreitbar. Die US-Sanktionen zerstören die Gesundheitsinfrastruktur des Iran ernsthaft und führen zu sofortigen Todesfällen und Leiden der iranischen Bevölkerung. Im vergangenen Jahr kam der UN-Sonderberichterstatter für die negativen Auswirkungen der einseitigen Zwangsmaßnahmen Idriss Jazairy angesichts des Sanktionsregimes zu dem Schluss: "Das derzeitige System schafft Zweifel und Unklarheiten, die es dem Iran praktisch unmöglich machen, diese dringend benötigten humanitären Güter zu importieren. Diese Unklarheit verursacht einen 'abschreckenden Effekt', der wahrscheinlich zu stillen Todesfällen in Krankenhäusern führen wird, wenn die Medikamente ausgehen, während die internationalen Medien es nicht bemerken." Kollektive Bestrafung Die Regierung der Vereinigten Staaten hat alle möglichen Mechanismen genutzt, um den Iran zu würgen. Sie hat ihre Einrichtung Specially Designated Global Terrorist (SDGT - besonders ausgewiesene globale Terroristen), ihre Liste Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN - besonders designierte Staatsangehörige und blockierte Personen) und ihr Netzwerk zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN - Financial Crimes Enforcement Network) genutzt, um ihren Druck auf die iranische Wirtschaft zu verstärken. Human Rights Watch wiederholte, was humanitäre Organisationen im vergangenen Jahr gesagt haben, nämlich dass sich die Banken weigern, die Nutzung ihrer Dienste zur Überweisung von Geld auch für humanitäre Zwecke zu erlauben. Die Vereinigten Staaten können gerne mit jedem Land, mit dem sie handeln wollen, handeln oder nicht, aber der Würgegriff, in dem die Vereinigten Staaten von Amerika das internationale Finanzsystem haben, bedeutet, dass US-Sanktionen und sekundäre Sanktionen andere Länder daran hindern, ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Im August 2019 sagte Jan Egeland, der Leiter des Norwegischen Flüchtlingsrates, der mit afghanischen Flüchtlingen im Iran zusammenarbeitet: "Wir haben jetzt ein ganzes Jahr lang versucht, Banken zu finden, die in der Lage und bereit sind, Geld von Gebern zu überweisen". Egeland ist nicht naiv. Von 2003 bis 2006 war er Unterstaatssekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfe. Die Banken unter Druck zu setzen hat es der US-Regierung ermöglicht, verheerende Auswirkungen auf die Fähigkeit des Iran, Lebensmittel und Medikamente zu importieren, zu verursachen und damit die Menschenrechte der Iraner zu beeinträchtigen. Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die US-Regierung nicht nur beabsichtigt, die Regierung zu treffen, sondern tatsächlich eine Strategie hat, um das iranische Volk anzugreifen. Der Bericht von Human Rights Watch trägt aus gutem Grund den Titel "Maximaler Druck". Dieses ist die Phrase, die mit der Trump-John Bolton Politik gegenüber dem Iran verbunden ist, die dazu führte, dass die USA vom Iran-Atomabkommen zurückgetreten sind (dem Joint Comprehensive Plan of Action oder JCPOA) und die harten Sanktionen wieder eingesetzt haben. Als die USA diese Sanktionen gegen den Iran im November 2018 verhängten, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin: "Der maximale Druck der Vereinigten Staaten wird von hier aus nur zunehmen." Das ist, wie Human Rights Watch feststellt, "ein Rezept für kollektive Bestrafung". Eigenständigkeit Die universelle Gesundheitsversorgung war die grundlegende politische Ausrichtung der iranischen Regierung. Das Programm erhielt 1985 mit der Gründung des Nationalen Gesundheitsnetzwerks seinen Schwerpunkt, in den nächsten Jahrzehnten - beeinträchtigt durch den Mangel an Ressourcen - kamen die ländlichen und städtischen Hausarztprogramme. Nach allen Indikationen ist das Gesundheitssystem im Iran stark von den Sanktionen betroffen - vor allem, weil dadurch der Import von Schlüsselmaterialien (wie Verbände für die Epidermolyse bullosa und Medikamente zur Reduzierung von Entzündungen wie Tumornekrose - die diejenigen trifft, die von chemischen Waffen getroffen wurden, die vom Irak gegen den Iran eingesetzt und von Westeuropa und den Vereinigten Staaten geliefert worden waren) - verhindert wurde. Der Iran hat im Laufe des letzten Jahrhunderts eine hochwertige einheimische Pharmaindustrie entwickelt - heute verwurzelt im öffentlichen Sektor der Social Security Investment Company. Bis in die letzten Jahre war der Iran in der Lage gewesen, eine breite Palette von Medikamenten herzustellen, aber auch hier gab es Fluktuation, da mehrere dieser Produktionslinien auf den Import von Schlüsselkomponenten der Medikamente angewiesen sind. Vor einigen Tagen war die venezolanische Ministerin für Wissenschaft und Technologie Gabriela Jiménez in Teheran, um medizinische Geräte zu kaufen, darunter hundert Dialysegeräte. Daraus lassen sich zwei Dinge ableiten: erstens, dass der Iran trotz der Sanktionen weiterhin medizinische Geräte und Arzneimittel herstellt; und zweitens, dass diese beiden Länder, die vom Hybridkrieg des Westens hart getroffen werden, auf den Handel untereinander angewiesen sind. Das medizinische System Venezuelas ist stärker betroffen als das des Iran - letztes Jahr berichtete die venezolanische Pharmazeutische Föderation, dass es unter einem 85-prozentigen Mangel an lebenswichtigen Medikamenten leidet. Es ist ein Indikator für die Stärke des Iran, dass er es - trotz dieser einseitigen US-Sanktionen - geschafft hat, die Produktion von medizinischen Geräten und Medikamenten aufrechtzuerhalten. Dennoch sollte der Bericht von Human Rights Watch als Alarmzeichen betrachtet werden. Humanitäre Ausnahmen Die Vereinten Nationen haben wiederholt gesagt, dass Sanktionen keine humane Politik sind und nicht mehr Teil des Arsenals der mächtigen Nationen sein dürfen. Ausnahmen für Medikamente und Lebensmittel werden routinemäßig befürwortet. Die Vereinigten Staaten von Amerika behaupten, dass sie keine Sanktionen anwenden, um Menschen zu verletzen, weshalb sie oft Ausnahmen vorsehen. Im August 2019 veröffentlichte die US-Regierung eine Richtlinie, die ihre Politik gegenüber Venezuela angeblich abschwächte. Darin heißt es, dass "humanitäre Hilfe nach Venezuela fließen kann". Auch wenn es sich hierbei nur um Rhetorik handelt, hat es für den Iran keine solche Lockerung gegeben. Die USA haben keine solche Richtlinie für ihre Iran-Politik herausgegeben. Vielmehr haben sie diese gefährlichen Sanktionen im Rahmen ihres hybriden Krieges gegen den Iran verschärft. Dieser Artikel wurde von Globetrotter, einem Projekt des Independent Media Institute erstellt.