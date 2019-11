Selbstmorde beim Militär sollten niemanden überraschen Jacob G. Hornberger Der Titel eines Gastkommentars von Carol Giacomo vor kurzem in der New York Times ist ein Blickfang: "Selbstmord war für das Militär tödlicher als Kampf." Der Artikel weist darauf hin, dass "sich in den letzten sechs Jahren mehr als 45.000 Veteranen und aktive Soldaten selbst getötet haben. Das sind mehr als 20 Todesfälle pro Tag - mit anderen Worten, mehr Selbstmorde als die gesamten militärischen Todesfälle der Amerikaner in Afghanistan und Irak." Der Artikel besagt: "Abgesehen davon, dass sie auf nationale Trends hinweisen, haben die Verantwortlichen wenige Erklärungen dafür gegeben, warum militärische Selbstmorde zunehmen. Studien, die nach mehr Antworten suchen, sind im Gange." Erlauben Sie mir, meine Erklärung für dieses tödliche Phänomen abzugeben: Irak und Afghanistan und andere sind Orte, an denen US-Service-Mitglieder Befehlen gehorcht haben, sich an militärischen Operationen zu beteiligen, die die unrechtmäßige Tötung von Menschen beinhalten. Der Irak ist ein guter Ausgangspunkt, zumal Giacomos Artikel zwei Irak-Kriegsveteranen vorstellt. Eine solche Veteranin, Kayla Williams, hielt sich eine Waffe an den Kopf, während sie überlegte, sich selbst zu töten. Ein anderer, Marine Cobra Kampfhubschrauberpilot John Ruocco, kehrte gequält nach Hause zurück und brachte sich um. Heute beschreibt fast jeder den Irakkrieg als "Fehler". Aber er war viel mehr als ein "Fehler". Es war ein Krieg, in dem US-Soldaten befohlen wurde, an der unrechtmäßigen Tötung einer großen Anzahl unschuldiger Menschen teilzunehmen - Menschen, die den Vereinigten Staaten nie etwas getan haben. Erinnern Sie sich: die irakische Regierung hat die Vereinigten Staaten nie angegriffen, und kein irakischer Bürger hat jemals einen terroristischen Akt gegen die Vereinigten Staaten begangen. Das sind äußerst wichtige Fakten. Bei der US-Invasion und der mehrjährigen Besetzung des Irak handelt es sich um das, was das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal als "Aggressionskrieg" bezeichnete. Das ist der Fall, wenn ein Land ein anderes Land angreift, wie Deutschland es 1939 gegenüber Polen tat. Es gibt noch einen weiteren Faktor zu berücksichtigen: die Verfassung ist das Gesetz, das wir, das Volk, der Bundesregierung, einschließlich den Truppen, auferlegt haben. Die Verfassung erfordert eine Kriegserklärung des Kongresses, bevor der Präsident und die Truppen Krieg gegen eine anderes Land führen können. Diese Kriegserklärung wurde im US-Krieg gegen den Irak nie abgegeben. Alle US-Soldaten leisten einen Eid, die Verfassung zu unterstützen und zu verteidigen. Wir haben hier also US-Soldaten, denen befohlen wurde, an einem Krieg teilzunehmen, der sowohl nach amerikanischem Recht als auch nach Internationalem Recht illegal war und der ihren Eid verletzte, ein Krieg, der mit Sicherheit zum Tod, zu Verletzungen, Inhaftierung oder Folterung unzähliger unschuldiger Menschen führte, ganz zu schweigen von der Zerstörung ihrer Häuser, Geschäfte, Infrastruktur und ihres Landes. Ein religiöser Exkurs Bitte erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Exkurs. Ich hatte einen guten Freund in Denver, der jetzt verstorben ist, einen katholischer Priester. Er war auch ein Libertärer. Während des Irak-Krieges stellte ich ihm das folgende Szenario vor: Die Regierung rekrutiert mich, gibt mir ein Gewehr in die Hand und schickt mich in den Irak, wo ich in eine Lage gebracht werde, zu töten oder getötet zu werden. Erlauben mir Gottes Gesetze, einen Iraker nach dem Prinzip der Selbstverteidigung zu erschießen, wenn er im Begriff ist, mich zu erschießen? Seine Antwort: Auf keinen Fall! Gottes Gesetz ist klar. Man kann niemanden zu Unrecht töten. Du hast kein Recht, einen Iraker zu töten, weil du kein Recht hast, in ihr Land einzudringen. Nach Gottes Gesetz musst du entweder aus deiner Situation entkommen oder dich einfach von einer Person erschießen lassen, die das Recht hat, ihr Land gegen einen illegalen Angreifer zu verteidigen. Die Macht des Gewissens Einige pathologische Killer scheinen überhaupt kein Gewissen zu haben, oder es scheint so tief in ihrem Unterbewusstsein vergraben zu sein, dass es sie nicht zu belasten scheint, wenn sie Menschen töten. Aber die meisten US-Soldaten sind keine pathologischen Mörder. Sie sind normale Menschen, oft mit Ehepartnern und Kindern. Viele von ihnen gehen in die Kirche. Sie haben ein Gewissen, das ihr Handeln im Laufe des Lebens bestimmt. Wie können diese Soldaten nicht von der Teilnahme an einer Aktion betroffen sein, die zu Unrecht eine große Zahl unschuldiger Menschen tötet und verletzt, insbesondere jene Soldaten, die sich selbst töten und verletzen? Wie können sie mit einem Gewissen umgehen, das sie zu quälen beginnt, auch wenn die Amerikaner ihnen "für ihren Dienst danken"? Das Pentagon versuchte, das Problem zu mildern, indem es den Irak-Krieg "Operation Iraqi Freedom" (Operation irakische Freiheit) nannte. Es ist nicht wirklich klar, was das Pentagon damit meinte. Wenn es bedeutete, dass US-Soldaten die amerikanische Freiheit schützten, würde jeder Soldat wissen, dass das eine Lüge war, weil der Irak nie die Freiheit des amerikanischen Volkes bedrohte. Wenn sie stattdessen die "Freiheit" in den Irak bringen wollten, wüsste jeder Soldat mit Gewissen, dass Gott es niemandem erlaubt, eine andere Person zu töten, um dem Rest des Volkes in seiner Nation "Freiheit" zu bringen - also denen, die bei der Operation nicht getötet werden. Afghanistan: der "gute" Krieg? Grundsätzlich war die Situation in Afghanistan nicht anders. Während die Interventionisten behauptet haben, dass der US-Krieg gegen das Taliban-Regime durch die angebliche Komplizenschaft zwischen den Taliban und Osama bin Laden gerechtfertigt war, ist diese Argumentation nicht stichhaltig. Der Grund für den US-Krieg gegen die Taliban war, dass die Taliban sich weigerten, der bedingungslosen Auslieferungsforderung der US-Regierung für Bin Laden nachzukommen. Es ist unbestritten, dass es keinen Auslieferungsvertrag zwischen Afghanistan und den Vereinigten Staaten von Amerika gab. Daher war Afghanistan nicht gesetzlich verpflichtet, der bedingungslosen Auslieferungsforderung der US-Regierung nachzukommen. Nach dem Internationalen Recht hat ein Nationalstaat keine rechtliche Befugnis, in ein anderes Land einzudringen, um einen verdächtigen Terroristen vor Gericht zu bringen, insbesondere in ein Land, mit dem er keinen Auslieferungsvertrag hat. Wie beim Krieg gegen den Irak ist es der US-Regierung nicht gelungen, eine Kriegserklärung des Kongresses gegen Afghanistan zu bekommen, was diesen Krieg unter unserer Regierungsform illegal macht. Daher wurden US-Truppen befohlen, in Afghanistan einzudringen und Menschen in einer Operation zu töten, die sowohl nach US-amerikanischem Recht als auch nach Internationalem Recht illegal ist. Es ist auch erwähnenswert, dass die weitaus überwiegende Mehrheit der Menschen, die US-Truppen in Afghanistan getötet haben, absolut nichts mit den Anschlägen vom 11. September zu tun hatte. Wie könnten solche Morde einen Soldaten, der ein aktives Gewissen hat, nicht belasten? Natürlich schreiben einige US-Amtsträger und Interventionisten diese militärischen Selbstmorde dem posttraumatischen Belastungssyndrom PTSD zu. Mit anderen Worten, sie schieben die Schuld der Belastung zu, die im Allgemeinen mit dem Kampf einhergeht, was es ihnen ermöglicht, die Frage zu vermeiden, was passiert, wenn ein Soldat an dem mitwirkt, was im Wesentlichen legalisierter Mord ist. Leider glauben allzu viele Soldaten an das Konzept des PTSD, welches, was nicht überraschend ist, ihr psychologisches und emotionales Problem oft nicht anspricht und löst, das darin liegt, dass sie an der unrechtmäßigen Tötung von Menschen unter Verletzung der Gesetze Gottes beteiligt waren.