Assad: Trump "ist der beste amerikanische Präsident" Vollständiges Protokoll des Interviews mit Präsident Bashar al-Assad SANA - Syrisch-arabische Nachrichtenagentur Präsident Bashar al-Assad betonte, dass das von den USA ausgestrahlte Szenario über die Tötungsaktion von Abu Bakr al-Baghdadi, dem Führer der Daesh-Organisation, Teil der US-Tricks sei und wir nicht glauben sollten, was sie sagen, wenn sie nicht Beweise dafür vorlegen. In einem Interview mit den Medien Al-Sourea und Al-Ikhbariya TV am Donnerstag sagte der Präsident, dass das russisch-türkische Abkommen über Nordsyrien nur vorübergehend ist und das türkische Bestreben einschränkt, durch die Besetzung weiterer syrischer Gebiete mehr Schaden zu verursachen und die Straße vor den Vereinigten Staaten von Amerika abschneidet. Präsident Al-Assad bekräftigte, dass der Einmarsch der syrisch-arabischen Armee in die Regionen Nordsyriens Ausdruck des Einzugs des syrischen Staates mit allen von ihm angebotenen Diensten ist und dass die Armee die Mehrheit der Regionen erreicht hat, jedoch noch nicht vollständig. Der Präsident betont, dass Syrien keine Zugeständnisse hinsichtlich der Bildung des Komitees zur Erörterung der Verfassung gemacht hat. Hier der vollständige Text des Interviews: Journalist: Hallo und willkommen zu diesem besonderen Interview mit dem Präsidenten der Arabischen Republik Syrien, Seiner Exzellenz Dr. Bashar al-Assad. Vielen Dank, dass Sie uns empfangen haben, Herr Präsident. Ihr letztes Interview mit syrischen Medien ist schon einige Jahre her, deshalb haben wir viele Fragen. Wir werden mit politischen Fragen beginnen und uns dann internen Fragen zuwenden. Präsident Assad: Sie sind willkommen, und lassen Sie uns wie immer mit voller Offenheit sprechen. Journalist: Herr Präsident! Vielen Dank, dass Sie uns empfangen haben. Da die politischen Fragen im Moment drängen, werden wir mit der Politik beginnen, Herr Präsident. Die Vereinigten Staaten gaben vor einigen Tagen bekannt, dass der Führer der Terrororganisation ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, getötet wurde. Sie dankte Russland, Syrien, dem Irak, den Türken und den Kurden für ihre Hilfe bei der Tötung von Abu Bakr al-Bagdadi. Trump dankte Syrien, aber wir haben keinen Kommentar aus Damaskus gehört. Wie sehen Sie Trumps Dank an Syrien? Hat Syrien wirklich an dieser Operation teilgenommen? Präsident Assad: Auf keinen Fall, wir haben nur durch die Medien davon erfahren. Vielleicht liegt der Grund für die Einbeziehung einer Reihe von Ländern als Teilnehmer an dieser Operation darin, dieser Glaubwürdigkeit zu verleihen, damit diese Länder sich nicht schämen, sondern den Wunsch haben, als Teil einer "großen" Operation dazustehen, wie es die Amerikaner darzustellen versucht haben. Und auf diese Weise wird ihnen die Bekämpfung des Terrorismus zugeschrieben. Wir brauchen keinen solchen Kredit. Wir sind diejenigen, die den Terrorismus bekämpfen. Wir haben keine Beziehungen und hatten keinen Kontakt zu amerikanischen Institutionen. Noch wichtiger ist, dass wir nicht wirklich wissen, ob die Operation tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Auf Radarbildschirmen wurden keine Flugzeuge erkannt. Warum wurden die Überreste von Bagdadi nicht gezeigt? Dies ist das gleiche Szenario wie bei Bin Laden. Wenn es unterschiedliche Vorwände geben soll, um die Überreste nicht zu zeigen, erinnern wir uns, wie Präsident Saddam Hussein gefangen genommen wurde und wie die gesamte Operation von A bis Z gezeigt wurde. Sie zeigten Bilder und Videoclips, nachdem sie ihn gefangen hatten. Dasselbe geschah, als sie einige Monate später seine Söhne töteten; Sie zeigten die Leichen. Warum haben sie also alles über die Bin Laden-Operation und jetzt auch die Bagdadi-Operation verborgen? Dies ist Teil der Tricks, die von den Amerikanern gespielt werden. Deshalb sollten wir nicht alles glauben, was sie sagen, es sei denn, sie bringen Beweise vor. Amerikanische Politiker sind tatsächlich schuldig, bis ihre Unschuld bewiesen ist, nicht umgekehrt. Journalist: Herr Präsident, wenn Baghdadi tatsächlich getötet wurde, bedeutet dies das Ende seiner Organisation, oder wird es wie üblich neue Führer und Organisationen geben, die für den Moment vorbereitet werden, in dem die Karten ihrer Vorgänger ausgebrannt sind? Präsident Assad: Erstens repräsentiert Baghdadi ISIS, und ISIS repräsentiert eine Art von Doktrin, die die extremistische Wahhabi-Doktrin ist. Diese Art des Denkens ist mehr als zwei Jahrhunderte alt. Solange diese Denkweise lebt und nicht zurückgegangen ist, bedeutet dies, dass der Tod von Bagdadi oder sogar der Tod von ISIS insgesamt keinen Einfluss auf dieses extremistische Denken haben wird. In Bezug auf Baghdadi als Individuum ist bekannt, dass er in amerikanischen Gefängnissen im Irak war und dass sie ihn rausließen, um diese Rolle zu spielen. Er ist also jemand, der jederzeit ersetzt werden könnte. Wurde er wirklich getötet? Wurde er getötet, aber auf ganz gewöhnliche Weise auf eine andere Weise? Wurde er entführt? War er versteckt? Oder wurde er entfernt und einem Facelift unterzogen? Nur Gott allein weiß es. Die amerikanische Politik unterscheidet sich nicht von Hollywood. Sie beruht auf der Vorstellungskraft. Nicht einmal Science Fiction, nur reine Einbildung. Sie können also die amerikanische Politik nehmen und sie in Hollywood sehen, oder Sie können Hollywood nehmen und es durch die amerikanische Politik sehen. Ich glaube, das Ganze in Bezug auf diese Operation ist ein Trick. Baghdadi wird unter einem anderen Namen, einer anderen Person neu erstellt, oder ISIS in seiner Gesamtheit wird nach Bedarf unter einem anderen Namen, jedoch mit derselben Denkweise und demselben Zweck reproduziert. Der Regisseur des ganzen Szenarios ist derselbe, nämlich die Amerikaner. Journalist: Es wurden Fragen zum russisch-türkischen Abkommen aufgeworfen, insbesondere zu dem Punkt, der sich auf die Aufrechterhaltung des Status Quo in der von der türkischen Aggression betroffenen Region Tal Abyadh und Ras al-Ain mit einer Tiefe von 32 Kilometern bezieht. Einige Leute verstanden daraus, dass es die türkische Besatzung legitimierte, insbesondere, dass das Abkommen keine syrische Rolle in diesen Bereichen beinhaltete, die im Abkommen diskutiert wurden. Wie ist Ihre Antwort darauf? Präsident Assad: Erstens waren die russischen Prinzipien während des gesamten Krieges und sogar schon vor der russischen Grundlage, die die syrische Armee im Jahr 2015 unterstützte, klar. Diese Prinzipien basieren auf dem Internationalen Recht, der syrischen Souveränität und der territorialen Integrität Syriens. Dies hat sich weder vorher noch nachher noch unter sich ändernden Umständen geändert. Die russische Politik befasst sich jedoch mit den Realitäten vor Ort. Diese Realitäten vor Ort haben zwei Dinge erreicht: den Rückzug bewaffneter Gruppen von Norden nach Süden in Abstimmung mit der syrischen Armee und damit der Vormarsch der syrischen Armee nach Norden in das von den Türken nicht besetzte Gebiet. Diese beiden Elemente sind positiv, heben jedoch die negativen Aspekte der türkischen Präsenz erst dann auf, wenn sie auf die eine oder andere Weise verdrängt werden. Diese Vereinbarung ist nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend. Nehmen wir zum Beispiel die Deeskalationsgebiete zu einem bestimmten Zeitpunkt, so glaubten einige Menschen, sie seien dauerhaft und würden Terroristen das Recht einräumen, auf unbestimmte Zeit in ihren Gebieten zu bleiben. Tatsache war, dass dies eine Gelegenheit war, die Zivilbevölkerung zu schützen und mit den Terroristen zu sprechen, um sie später zu vertreiben. Wir müssen also zwischen ultimativen oder strategischen Zielen einerseits und taktischen Ansätzen andererseits unterscheiden. Kurzfristig ist es eine gute Einigung - und lassen Sie mich erklären, warum: der türkische Einfall spiegelt nicht nur die territoriale Gier der Türkei wider, sondern drückt auch den amerikanischen Wunsch aus. Das russische Verhältnis zur Türkei ist positiv, weil es die türkischen Bestrebungen einschränkt. Auf der anderen Seite überlistet es das amerikanische Spiel im Norden. Lassen Sie mich das erklären. Der jüngste deutsche Vorschlag, der sofort von der NATO unterstützt wurde - und die Deutschen würden dies nur im Namen der Amerikaner tun, die NATO ist dasselbe wie Amerika. In dem Vorschlag ging es um die Wiederherstellung der Sicherheit in dieser Region unter internationaler Schirmherrschaft. Dies bedeutet, dass das Gebiet außerhalb der Kontrolle des syrischen Staates liegt und somit eine Trennung vor Ort verwirklicht wird. Durch dieses Abkommen schränkten die Russen die Türken ein, manövrierten die Amerikaner aus und brachten den von den Deutschen vorgeschlagenen Aufruf zur Internationalisierung zu Fall. Deshalb ist diese Vereinbarung ein positiver Schritt. Sie erreicht nicht alles, etwa in dem Sinne, dass sie die Türken nicht unter Druck setzt, sofort zu gehen. Sie begrenzt jedoch den Schaden und ebnet den Weg für die Befreiung dieser Region in der Zukunft oder der unmittelbaren Zukunft, wie wir hoffen. Zwischenruf: Wenn Gott will! Journalist: Sie haben das Abkommen als vorübergehend bezeichnet, aber die Türkei, wie wir wissen, hält sich nicht an Vereinbarungen. Infolgedessen stellt sich die Frage, ob die Türkei weiterhin die Gebiete besetzt, die sie aufgrund ihrer jüngsten Aggression kontrolliert hat? Sie haben wiederholt gesagt, dass der syrische Staat alle erdenklichen Mittel einsetzen wird, um sich zu verteidigen. Aber hat das russisch-türkische Abkommen die Möglichkeit, solche Mittel einzusetzen, nicht praktisch verhindert? Präsident Assad: Nehmen wir ein anderes Beispiel: Idlib. Durch den Astana-Prozess besteht eine Vereinbarung, dass die Türken abziehen werden. Die Türken haben dieses Abkommen nicht eingehalten, aber wir befreien Idlib. Es gab eine Verzögerung von einem Jahr; der politische Prozess, der politische Dialog und verschiedene Versuche erhielten Gelegenheit, die Terroristen zu vertreiben. Alle Möglichkeiten waren ausgeschöpft. Am Ende haben wir Gebiete schrittweise durch militärische Operationen befreit. Dies gilt auch für die nördliche Region, nachdem alle politischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Wir müssen uns daran erinnern, dass Erdogan von Beginn des Krieges an darauf abzielte, ein Problem zwischen dem syrischen Volk und dem türkischen Volk zu schaffen, um es zu einem Feind zu machen, was durch einen militärischen Zusammenstoß geschehen wird. Zu Beginn des Krieges unterstützte die türkische Armee die syrische Armee und arbeitete mit uns im größtmöglichen Umfang zusammen, bis zu Erdogans Putsch gegen die Armee. Deshalb müssen wir in dieser Richtung weitermachen und sicherstellen, dass die Türkei kein Feindstaat wird. Erdogan und seine Gruppe sind Feinde, weil er diese Politik führt, aber bis jetzt sind die meisten politischen Kräfte in der Türkei gegen Erdogans Politik. Wir müssen also sicherstellen, dass die Türkei nicht zum Feind wird, und hier kommt die Rolle der Freunde - die Rolle der Russen und die der Iraner. Journalist: Wenn wir von dieser Idee ausgehen, Herr Präsident, und die Maßnahmen betrachten, die die Türken in letzter Zeit ergriffen haben, insbesondere Erdogan, wie die Türkisierung, den Aufbau von Universitäten, die den Gebrauch bestimmter Sprachen vorschreiben. Dies sind Maßnahmen, die von jemandem ergriffen werden, der nicht daran denkt zu gehen - nur eine Fortsetzung Ihrer Idee, da Sie sagten, dass er früher oder später gehen wird. Was ist mit diesen Aktionen? Präsident Assad: Wenn er daran gedacht hätte auszusteigen, hätte er Idlib verlassen. Man könnte sagen, dass es in Idlib keine türkische Armee im technischen Sinne gibt. Aber wir sind in einer Arena, die gesamte syrische Arena ist eine - ein einziges Operationsfeld. Vom äußersten Punkt im Süden bis zum äußersten Punkt im Norden ist die Türkei der amerikanische Stellvertreter in diesem Krieg, und überall, wo wir gekämpft haben, haben wir gegen diesen Stellvertreter gekämpft. Also, wenn er nicht geht, nachdem wir alle möglichen Mittel ausgeschöpft haben, wird es keine andere Wahl geben als Krieg, das ist selbstverständlich. Ich sage, dass wir in naher Zukunft dem politischen Prozess in seinen verschiedenen Formen Raum geben müssen. Wenn dieser keine Ergebnisse liefert, ist das ein Feind und man zieht gegen ihn in den Krieg; es gibt keine andere Wahl. Journalist: Trotzdem sagten einige Leute, dass nach dem amerikanischen Rückzug aus Nordsyrien die türkische Aggression und dann das russisch-türkische Abkommen kamen. All das kam im Rahmen eines amerikanisch-russisch-türkischen Abkommens zustande. Was sagen Sie dazu? Präsident Assad: Dies sollte zeigen, dass Russland den türkischen Einfall akzeptierte oder dass Russland ein Auge zudrücken wollte. In der Tat ist es nicht wahr. Über ein Jahr lang waren die Russen besorgt über den Ernst eines solchen Vorschlags. Wir alle wussten, dass der türkische Vorschlag ernst war, aber er wurde von amerikanischen Befehlen oder Wünschen geknebelt. Einige Leute könnten die Russen für dieses Ergebnis kritisieren, aufgrund ihrer Position bei den Vereinten Nationen. Wie ich vor kurzem sagte, beschäftigen sich die Russen mit den Realitäten vor Ort und versuchen daher sicherzustellen, dass alle politischen Bedingungen gegeben sind, um den Weg für ihren Abzug aus Syrien zu ebnen und den Schaden durch die Türken oder die Regierung einzuschränken die darauf abzielen, mehr Schaden anzurichten und mehr Land zu besetzen. Aber die Russen waren sicherlich nicht Teil dieses Abkommens - russische Abkommen sind immer öffentlich. Das russisch-türkische Abkommen wurde mit allen Punkten sofort angekündigt; Auch das Abkommen zwischen uns und den Kurden mit russischer Vermittlung und Unterstützung wurde von Anfang an öffentlich gemacht. In der russischen Politik gibt es keine versteckte Agenda, was uns Sicherheit gibt. Journalist: Aber die amerikanisch-türkischen Treffen werden nicht angekündigt. Sie haben wiederholt gesagt, dass Erdogans Ziel oder die Schaffung der Pufferzone vom ersten Tag des Krieges gegen Syrien an Erdogans Hauptziel war. Präsident Obama lehnte es ab, diese Pufferzone zu akzeptieren, während wir heute bestimmte Aktionen vor Ort sehen. Bedeutet das, dass Obama besser war als Trump? Präsident Assad: Wir sollten nicht auf einen amerikanischen Präsidenten wetten. Erstens, wenn Erdogan sagt, er habe beschlossen, einen Überfall zu unternehmen, oder sie hätten es den Amerikanern gesagt, dann versucht er, die Türkei als Supermacht zu projizieren oder vorzutäuschen, er habe seine eigenen Entscheidungen getroffen. All dies sind Theaterstücke, die zwischen ihm und den Amerikanern geteilt werden. Am Anfang durfte sich niemand einmischen, denn die Amerikaner und der Westen glaubten, dass sich die Demonstrationen ausbreiten und über das Ergebnis entscheiden würden. Die Demonstrationen verbreiteten sich nicht so, wie sie wollten, und sie wechselten zum Einsatz von Waffen. Wenn Waffen nicht das Ergebnis brachten, gingen sie mit ihrer verrückten Ideologie auf die terroristischen Extremistenorganisationen zu, um das Ergebnis militärisch zu entscheiden. Sie waren dazu nicht in der Lage. Hier kam im Sommer 2014 die Rolle des IS ins Spiel, um die Bemühungen der syrisch-arabischen Armee zunichtezumachen, zu welchem Punkt dann die russische Intervention erfolgte. Als alle Einsätze auf dem Spielfeld fehlschlugen, musste die Türkei eingreifen und den Spieß umdrehen; das ist ihre Rolle. Was Trump angeht, könnten Sie mir eine Frage stellen und ich gebe Ihnen eine Antwort, die seltsam klingen könnte. Ich sage, er ist der beste amerikanische Präsident, nicht weil seine Politik gut ist, sondern weil er der transparenteste Präsident ist. Alle amerikanischen Präsidenten verüben alle Arten von politischen Gräueltaten und Verbrechen und gewinnen dennoch den Nobelpreis und treten als Verfechter der Menschenrechte und der edlen und einzigartigen amerikanischen Werte oder der westlichen Werte im Allgemeinen auf. Die Realität ist, dass es sich um eine Gruppe von Kriminellen handelt, die die Interessen der amerikanischen Interessengruppen vertreten, das heißt der großen Öl- und Rüstungsunternehmen und anderer. Trump redet transparent und sagt, dass es das Öl ist, was wir wollen. Dies ist die Realität der amerikanischen Politik, zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen diese oder jene Person loswerden oder wir wollen einen Service gegen Bezahlung anbieten. Dies ist die Realität der amerikanischen Politik. Was brauchen wir mehr als einen transparenten Gegner? Deshalb besteht der Unterschied nur in der Form, während die Realität dieselbe ist. Journalist: Der Führer der aufgelösten syrischen Demokratischen Kräfte, Mazloum Abdi, gab gegenüber den Medien Erklärungen ab, in denen er sagte, Trump habe ihnen versprochen, vor dem Rückzug mit den Russen Kontakt aufzunehmen, um eine Lösung für die Kurdenfrage zu finden, indem er mit den Russen und dem syrischen Staat eine Einigung erzielt, den Kurden die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen. Gab es wirklich eine solche Vereinbarung, und was ist das Schicksal von nicht grenzüberschreitenden Regionen im syrischen Dschasira, den Regionen, die unter der Kontrolle der bewaffneten Milizen namens SDF standen? Wurden diese Regionen an den syrischen Staat übergeben, und wenn ja, auf welche Weise? Ist es nur im militärischen Sinne; oder hat letztendlich die Rückkehr der syrischen Institutionen in diese Regionen stattgefunden? Präsident Assad: Meinen Sie ein amerikanisch-kurdisches Abkommen? Journalist: Die Amerikaner versprachen den Kurden, eine Lösung für ihre Sache zu finden, indem sie die Russen dazu veranlassten, eine Einigung mit dem syrischen Staat zu erzielen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen. Präsident Assad: Unabhängig davon, ob Kontakt hergestellt wurde oder nicht, wie ich bereits sagte, hat was immer die Amerikaner sagen keine Glaubwürdigkeit, ob sie es einem Feind oder einem Freund sagen, das Ergebnis ist dasselbe - es ist unzuverlässig. Deshalb verschwenden wir unsere Zeit nicht mit solchen Dingen. Das einzige russische Abkommen mit den Kurden war das, worüber wir im Hinblick auf eine russische Rolle bei der Erzielung eines Abkommens mit kurdischen Gruppen gesprochen haben - wir sollten nicht sagen mit den Kurden, da dies ungenau ist und wir nicht über ein Segment sprechen können - die Gruppen, die sich selbst als SDF bezeichnen mit der syrischen Armee eingesetzt werden sollen. Natürlich kann die syrische Armee nicht nur zur Durchführung von Sicherheits- oder Militäraktionen eingesetzt werden. Der Einsatz der syrischen Armee ist Ausdruck der Präsenz des syrischen Staates, das heißt der Präsenz aller Dienste, die der Staat erbringen sollte. Dieses Abkommen wurde geschlossen und wir erreichten die meisten Regionen, jedoch nicht vollständig. Es gibt immer noch Hindernisse. Wir intervenieren, weil wir - von vor dem türkischen Einfall - direkte und alte Beziehungen zu diesen Gruppen haben. Manchmal antworten sie, an anderen Orten nicht. Aber sicherlich wird die syrisch-arabische Armee diese Gebiete gleichzeitig mit dem vollen öffentlichen Dienst erreichen, was die Rückkehr der vollen staatlichen Autorität bedeutet. Ich möchte noch einmal betonen, dass dies schrittweise geschehen sollte. Zweitens wird die Situation nicht mehr so sein wie zuvor. Es gibt Tatsachen vor Ort, die angegangen werden müssen, und dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Es gibt neue Tatsachen in Bezug auf Menschen vor Ort, die sich ereigneten, als der Staat abwesend war. Es gibt bewaffnete Gruppen; wir erwarten nicht, dass sie ihre Waffen sofort abgeben. Unsere Politik sollte schrittweise und rational sein und die Fakten berücksichtigen. Aber das ultimative Ziel ist es, zu der Situation zurückzukehren, wie sie früher war, nämlich unter der vollen Kontrolle des Staates. Journalist: Nach allem, was passiert ist: sie haben den syrischen Staat, syrische Bürger und die syrisch-arabische Armee ins Visier genommen. Während der Kriegsjahre spielten sie eine schlechte Rolle und waren amerikanische Stellvertreter. Sind wir als Syrer in der Lage, wieder mit den Kurden zu leben? Präsident Assad: Um genau zu sein, wird dieses Thema wiederholt und manchmal in privaten Zusammenkünften angesprochen. Und ich weiß, dass es Teil Ihrer Rolle ist, das zu wiederholen, was Sie hören, unabhängig von Ihrer persönlichen Überzeugung. Was während dieses Krieges geschah, ist eine Verzerrung der Konzepte; zu sagen, dass diese Gruppe ein bestimmtes Merkmal hat, negativ oder positiv, ist weder objektiv noch rational. Es ist auch unpatriotisch. Unter den Kurden gab es Leute, die amerikanische Agenten oder Stellvertreter waren. Dies ist wahr, aber unter den Arabern gab es ähnliche Fälle im Dschasira-Gebiet und in anderen Gebieten in Syrien. Dies gilt für die meisten Teile der syrischen Gesellschaft. Der Fehler bestand darin, dass diese Aktion von einer Gruppe Kurden begangen wurde, die sich nicht nur als Vertreter der Kurden, sondern auch der Araber und anderer Gesellschaftsschichten in der Region al-Dschasira ausgab. Die Amerikaner haben durch ihre Unterstützung mit Waffen und Geld - natürlich kommt das Geld nicht aus Amerika, sondern stammt aus einigen Golfstaaten - dazu beigetragen, die Autorität dieser Gruppen in allen Bereichen der Gesellschaft zu etablieren, was uns zu der Annahme verleitet, dass alle in der Region Kurden waren. Wir haben es also tatsächlich mit den verschiedenen kurdischen Parteien zu tun. Die meisten Kurden unterhielten gute Beziehungen zum syrischen Staat, standen immer in Kontakt mit uns und schlugen echte patriotische Ideen vor. In einigen Bereichen, in die wir eingetreten sind, war die Reaktion der Kurden nicht weniger positiv oder weniger freudig und glücklich als die Reaktion anderer Menschen dort. Diese Bewertung ist also nicht genau. Ja, ganz einfach, wir können wieder miteinander leben. Wenn die Antwort nein wäre, dann hieße das, dass Syrien nie wieder stabil sein würde. Journalist: Aber was ist das Problem mit den Kurden, auch schon vor dem Krieg? Wo liegt das Problem mit ihnen? Präsident Assad: Obwohl wir jahrzehntelang zu diesen Gruppen standen und den Preis 1998 durch einen militärischen Zusammenstoß mit der Türkei dafür hätten zahlen hätten können, standen wir ihnen auf der Grundlage der kulturellen Rechte dieser Gruppen oder dieses Teils der syrischen Gesellschaft bei. Wessen beschuldigen sie den syrischen Staat? Sie werfen ihm vor, chauvinistisch zu sein, und manchmal werfen sie der Ba'th-Partei vor, eine chauvinistische Partei zu sein, obwohl die Volkszählung von 1962 nicht unter der Ba'th-Partei erfolgte, weil diese zu diesem Zeitpunkt nicht an der Macht war. Sie werfen uns vor, diese Gruppe ihrer kulturellen Rechte beraubt zu haben. Nehmen wir an, dass das, was sie sagen, richtig ist. Kann ich als Individuum gleichzeitig offen und engstirmig sein? Ich kann es nicht. Kann der Staat gleichzeitig offen oder tolerant und intolerant und engstirnig sein? Er kann es nicht. Nehmen wir ein Beispiel der jüngsten Gruppe, die sich der syrischen Struktur angeschlossen hat, die Armenier. Die Armenier waren eine patriotische Gruppe par excellence. Dies wurde ohne Zweifel während des Krieges bewiesen. Gleichzeitig hat diese Gruppe ihre eigenen Gesellschaften, ihre eigenen Kirchen und noch sensibler, ihre eigenen Schulen. Und wenn Sie an einem armenischen Fest, einer Hochzeit oder einer anderen Veranstaltung teilnehmen - und ich nahm früher an solchen Veranstaltungen teil, weil ich früher Freunde unter ihnen hatte -, singen sie ihre traditionellen Lieder, aber danach singen sie nationale Lieder mit politischem Hintergrund. Gibt es irgendeine Form von Freiheit, die darüber hinausgeht? Die syrischen Armenier sind die am wenigsten in der Gesellschaft aufgelösten Armenier der Welt. Sie haben sich integriert, aber nicht in die syrische Gesellschaft aufgelöst. Sie haben alle ihre Eigenschaften beibehalten. Warum sollten wir hier offen sein und uns nicht anderen öffnen? Der Grund ist, dass es separatistische Vorschläge gibt. Es gibt Landkarten, die ein syrisches Kurdistan als Teil eines größeren Kurdistans zeigen. Jetzt ist es unser Recht, unsere territoriale Integrität zu verteidigen und die separatistischen Aussagen nicht zu beachten. Wir haben jedoch kein Problem mit der syrischen Vielfalt. Im Gegenteil, die syrische Vielfalt ist reich und schön, was sich in Stärke niederschlägt. Wir sehen das nicht negativ; aber Reichtum und Vielfalt sind eine Sache und die Trennung und Fragmentierung des Landes ist etwas anderes, etwas Gegenteiliges. Das ist das Problem. Journalist: Nur um diese Idee aufzugreifen, Herr Präsident, miteinander zu leben. In Ihrer Antwort sagten Sie, dass wir letztendlich miteinander leben müssen. Das Problem liegt hier nicht nur bei der kurdischen Komponente. Es gab Bevölkerungsgruppen, die jahrelang in verschiedenen Gebieten außerhalb der Kontrolle des syrischen Staates lebten. Was ist mit denen? Was ist der Plan des Staates, um sie unter dem Gedanken des Zusammenlebens, insbesondere der Kinder unter ihnen, wieder zu integrieren, denn mit Kindern sprechen wir über die zukünftige Generation Syriens? Was ist der Plan für diese Leute? Präsident Assad: Eigentlich geht es in erster Linie um Kinder und dann in zweiter Instanz um Jugendliche. Es gibt mehrere Probleme, von denen eines darin besteht, dass diese Generation die Bedeutung des Staates und der Rechtsstaatlichkeit nicht kennt. Sie haben nicht unter dem Staat gelebt, sie haben unter bewaffneten Gruppen gelebt. Die schlimmste und gefährlichste Auswirkung ist jedoch für die Kinder, die in einigen Bereichen die arabische Sprache nicht gelernt haben, und für andere, die falsche Konzepte gelernt haben - extremistische Konzepte oder Konzepte gegen den Staat oder das Heimatland und andere Konzepte, die von außerhalb Syriens vorgeschlagen und in formellen Lehrplänen unterrichtet wurden. Dies war in den letzten Wochen, insbesondere in den letzten Tagen, Gegenstand von Diskussionen, da der Einsatz der syrischen Armee in großen Gebieten in den nördlichen Regionen dieses Problem in großem Umfang hervorhob. Derzeit befassen sich Ministerien, insbesondere das Bildungsministerium sowie die Ministerien für Verteidigung und Inneres mit diesem Thema. Ich glaube, es wird in Kürze eine Erklärung und eine Lösung geben, wenn auch allgemein in der ersten Phase, auf die administrative Maßnahmen folgen werden, um diese Menschen in das System des syrischen Staates einzugliedern. Zum Beispiel, wer wird sich in die syrische Armee einschreiben, wer wird sich in die Polizei einschreiben, wer wird sich in Schulen einschreiben? Jemand, der zwölf Jahre alt ist: wie werden sie sich in das syrische Schulsystem integrieren, wenn sie nichts über den Lehrplan wissen? Gleiches gilt für Grundschüler. Ich glaube, die Lösung besteht darin, alle innerhalb des nationalen Systems zu assimilieren, aber es sollten spezielle Maßnahmen getroffen werden, um sie wieder in dieses System zu integrieren, und ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen ein endgültiges Bild davon haben werden. Journalist: Zurück in die Politik, insbesondere zu den USA, wo Präsident Donald Trump seine Absicht ankündigte, eine begrenzte Anzahl seiner Truppen in Syrien zu belassen, während einige von ihnen an den jordanischen Grenzen und an den Grenzen des israelischen Feindes stationiert werden, während einige von ihnen die Ölfelder schützen werden. Wie stehen Sie dazu und wie wird der syrische Staat auf diese illegitime Präsenz reagieren? Präsident Assad: Ungeachtet dieser Aussagen ist die Realität, dass die Amerikaner Besatzer sind, egal ob sie sich im Osten, Norden oder Süden befinden, das Ergebnis ist dasselbe. Auch hier sollten wir uns nicht mit seinen Aussagen befassen, sondern uns mit der Realität auseinandersetzen. Wenn wir mit den Bereichen fertig sind, die unseren militärischen Prioritäten entsprechen, und wir einen Bereich erreichen, in dem die Amerikaner sitzen, werde ich mich keinen Heldentaten hingeben und sagen, dass wir die Armee zu den Amerikanern schicken werden. Wir sprechen von einer Supermacht. Haben wir die Fähigkeiten dazu? Ich glaube, dass dies für uns Syrer klar ist. Wählen wir Widerstand? Wenn es Widerstand gibt, wird das Schicksal der Amerikaner ihrem Schicksal im Irak ähnlich sein. Aber das Konzept des Widerstands braucht eine populäre Geisteshaltung, die das Gegenteil von Agenten und Stellvertretern ist, eine patriotische populäre Haltung, die Widerstandshandlungen ausführt. Die natürliche Rolle des Staates besteht in diesem Fall darin, jedem Widerstand der Bevölkerung gegen die Besatzer alle notwendigen Bedingungen und die notwendige Unterstützung zu bieten. Wenn wir die koloniale und kommerzielle amerikanische Mentalität beiseite lassen, die die Kolonisierung bestimmter Gebiete für Geld, Öl und andere Ressourcen fördert, dürfen wir nicht vergessen, dass die Hauptakteure, die die Amerikaner, die Türken und andere in diese Region brachten, Syrer sind als Agenten von Ausländern - syrische Verräter. Bei allen anderen Fällen geht es nur um die Behandlung der Symptome, während wir uns mit den Ursachen befassen sollten. Wir sollten uns mit diesen Syrern befassen und versuchen, den patriotischen Zustand der syrischen Gesellschaft neu zu formulieren - den Patriotismus wiederherzustellen, die Einheit der Meinung wiederherzustellen und sicherzustellen, dass es keine syrischen Verräter gibt. Zu gewährleisten, dass alle Syrer Patrioten sind und dass Verrat keine Ansichtssache ist, ein bloßer Unterschied in einer politischen Frage. Wir sollten uns alle gegen die Besatzung einigen. Wenn wir diesen Zustand erreichen, versichere ich Ihnen, dass die Amerikaner von sich aus gehen werden, weil sie keine Gelegenheit haben werden, in Syrien zu bleiben. Obwohl Amerika eine Supermacht ist, wird es nicht in Syrien bleiben können. Dies ist etwas, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt im Libanon und zu einem späteren Zeitpunkt im Irak gesehen haben. Ich denke das ist die richtige Lösung. Journalist: Letzte Woche haben Sie eine Fahrt durch die Frontlinien in Idlib unternommen, mit dem Sie die Syrer und die Welt überrascht haben. Vor den Soldaten der syrisch-arabischen Armee sagten Sie, die Schlacht liege im Osten, aber Idlib sei ein fortschrittlicher Außenposten des Feindes im Westen, der darauf abzielt, die Streitkräfte der syrischen Armee zu zerstreuen. Einige sahen in dem Besuch das Startzeichen oder die Stunde Null für die bevorstehende Schlacht von Idlib. Ist es so? Präsident Assad: Nein, es gab keinen Zusammenhang zwischen meinem Besuch und der Stunde Null. Erstens führe ich von Zeit zu Zeit Touren in Gebiete durch, die als Brennpunkte und gefährlich gelten, da diese Helden die schwierigsten Aufgaben ausführen, und es ist für mich selbstverständlich, daran zu denken, sie zu besuchen. Dies war für mich eine gängige Praxis. Der Besuch in Idlib war vor allem deshalb so, weil die Welt vielleicht glaubte, dass die gesamte Syrien-Frage in dem, was im Norden passiert, zusammengefasst ist, und dass es nur darum geht, was im Norden vor sich geht und die Angelegenheit nun zu einem Einmarsch der türkischen Armee in syrisches Territorium geworden ist, und vergessen wird, dass alle, die in Idlib kämpfen, eigentlich Teil der türkischen Armee sind, obwohl sie al-Qaida, Ahrar al-Sham und anders heißen. Ich versichere Ihnen, dass diese Kämpfer Erdogan mehr am Herzen liegen als die türkische Armee selbst. Wir sollten dies nicht vergessen, denn politisch und insbesondere in Bezug auf die Türkei ist die Hauptschlacht Idlib, weil sie mit der Schlacht im Nordosten oder in der Region Jazeera zusammenhängt. Dies ist der Grund - ich wollte betonen, dass das, was in der Jazeera-Region passiert, trotz seiner Bedeutung und trotz des weiten Einsatzbereichs uns nicht von der Bedeutung Idlibs im Gesamtkampf ablenkt. Journalist: Sie sagen, Herr Präsident, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Ihrem Besuch in Idlib und der Stunde Null, aber gibt es einen Zusammenhang zwischen Ihrem Besuch in Idlib und dem Treffen, das am selben Tag zwischen der Türkei und Russland stattgefunden hat? Präsident Assad: Als ich dort war, hatte ich völlig vergessen, dass am selben Tag ein Gipfel abgehalten wurde. Daran habe ich mich nicht erinnert. Ich wusste, dass ein Gipfel stattfinden würde und dass es am Dienstag sein würde, aber ... Journalist: Aber Ihre Aussagen haben den Eindruck erweckt, dass es sich um eine präventive Ablehnung oder etwas gegen das Treffen handelte. Präsident Assad: Das stimmt. Journalist: Oder gegen dieses Treffen. Präsident Assad: Einige Artikel und Kommentare sagten sogar, dass es ein Gefühl der Wut gegen den Gipfel gab und dass der Gipfel gegen uns war. Tatsache ist, dass ich nicht böse war und meine Aussagen gegen Erdogan beständig sind. Ich sagte, er sei ein Dieb, und von den ersten Tagen an fing er an, alles zu stehlen, was mit Syrien zu tun hatte. Er ist also ein Dieb. Ich gab ihm keine Schimpfnamen; ich habe ihn beschrieben. Dies ist ein Adjektiv und diese Beschreibung ist wahr. Wie nennt man jemanden, der Fabriken und Ernten stiehlt und letztlich Land? Einen Wohltäter? Er ist ein Dieb, es gibt keinen anderen Namen. Zuvor sagte ich in meiner Rede vor der Volksversammlung, er sei ein politischer Schläger. Er übt diese politische Schlägerei im größten Maßstab aus. Er lügt alle an, erpresst alle. Er ist ein Heuchler, und das in aller Öffentlichkeit. Wir erfinden keinen Beinamen; er erklärt sich durch seine wahren Eigenschaften. Also habe ich ihn nur beschrieben. In Bezug auf die Vereinbarung glauben wir, wie ich vor einiger Zeit sagte, dass das Engagement Russlands überall in unserem Interesse liegt, weil unsere Prinzipien gleich sind und unser Kampf eins ist. Das russische Engagement wird also sicherlich positive Ergebnisse haben, und wir haben begonnen, einen Teil davon zu sehen. Entgegen Ihrer Aussage waren wir mit diesem Gipfel zufrieden, und wir sind mit den russisch-türkischen Beziehungen im Allgemeinen zufrieden, im Gegensatz zu dem, was manche Leute glauben, dass die Russen die Türken besänftigen. Es ist egal, ob die Russen die Türken besänftigen oder nicht oder ob sie mit ihnen ein taktisches Spiel spielen. Wichtig ist die Strategie. Deshalb kann ich sagen, dass zwischen meinen Aussagen und dem Gipfel überhaupt kein Zusammenhang besteht. Journalist: Verbleiben mit Idlib, aber aus einer anderen Perspektive, beschrieb es der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Geir Pedersen, und in einem Interview mit einer Zeitung über die Situation in Idlib beschrieb er diese als kompliziert, und ich erwähne die Punkte, die er angesprochen hat: er forderte eine Lösung, die die Sicherheit der Zivilbevölkerung garantiert. Er sprach auch über die Anwesenheit terroristischer Organisationen und die Notwendigkeit, eine umfassende Militärkampagne zu vermeiden, die seiner Meinung nach weit davon entfernt sein wird, das Problem zu lösen, schwerwiegende humanitäre Konsequenzen haben wird. Was halten Sie von dem, was er gesagt hat, und wird die Operation aufgrund des internationalen Drucks oder aufgrund von Pedersens Äußerungen verschoben oder gestoppt? Präsident Assad: Wenn Pedersen die Mittel oder die Fähigkeit hat, das Problem ohne eine umfassende militärische Operation zu lösen, wird es gut sein. Warum löst er das Problem nicht? Wenn er einen klaren Plan hat, haben wir keine Einwände. Es ist sehr einfach. Er kann die Türkei besuchen und die Türken auffordern, die Terroristen zu überzeugen, oder die Türkei auffordern, die Zivilbevölkerung von den Militanten zu trennen. Lassen Sie die Zivilisten in einem Gebiet bleiben und die Militanten in einem anderen. Es wäre noch einfacher, wenn er erkennen könnte, wer militant ist und wer nicht. Die Bekämpfung des Terrorismus wird nicht durch Theorien, rhetorische Aussagen oder Predigten erreicht. Wenn wir auf eine internationale Entscheidung gewartet hätten - und mit internationaler Entscheidung meine ich Amerikaner, Briten, Franzosen und diejenigen, die mit ihnen zusammenarbeiten -, hätten wir seit den ersten Kriegstagen keine Region in Syrien befreit. Deren Druck hat keinen Einfluss. Manchmal berücksichtigen wir bestimmte politische Umstände; wie gesagt, wir geben politischen Aktionen eine Chance, damit es keine Ausrede gibt. Wenn jedoch alle diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, sind militärische Maßnahmen erforderlich, um Zivilisten zu retten, da ich Zivilisten nicht retten kann, wenn sie unter der Kontrolle der Militanten stehen. Die westliche Logik ist eine absichtlich und böswillig verdrehte Logik. Sie besagt, dass die Militäroperation zum Schutz der Zivilbevölkerung gestoppt werden sollten, während für sie die Anwesenheit von Zivilbevölkerung unter der Herrschaft von Terroristen eine Form des Schutzes für die Zivilbevölkerung darstellt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die militärische Intervention zielt auf den Schutz der Zivilbevölkerung ab. Indem Sie Zivilbevölkerung unter die Autorität von Terroristen stellen, erweisen Sie einen Dienst für Terroristen und beteiligen sich an der Tötung von Zivilisten. Journalist: Sie warten nicht auf eine internationale Entscheidung, sondern auf eine russische? Können die Russen den Beginn der Militäroperation verzögern? Wie wir bereits gesehen haben, wurden Militäreinsätze in Idlib gestoppt, in dem Maße, wie einige Leute sagten, dass die Russen aufgrund besonderer Vereinbarungen mit den Türken jedes Mal Druck ausüben, um die Operationen zu stoppen. Ist das wahr? Präsident Assad: "Druck" ist nicht das richtige Wort. Wir, die Russen und die Iraner sind in denselben militärischen Kampf und denselben politischen Kampf verwickelt. Wir sind immer im Gespräch, um die Umstände zu bestimmen, unter denen eine Operation durchgeführt werden kann. Bei mehreren Gelegenheiten haben wir uns auf einen bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Operation geeinigt, der später aufgrund militärischer oder politischer Entwicklungen verschoben wurde. Dieser Dialog ist normal. Es gibt Probleme, die wir in der internen Arena sehen, und es gibt Probleme, die der Iran in der regionalen Arena sieht, und es gibt Probleme, die die Russen in der internationalen Arena sehen. Wir verfolgen einen integrierten Ansatz, der auf dem Dialog basiert. Im letzten Monat habe ich fünf Treffen mit russischen und iranischen Beamten abgehalten, also weniger als eine Woche auseinander. Zwischen den beiden Sitzungen gab es militärische und politische Entwicklungen, so dass das, was in der ersten Sitzung vereinbart worden war, in der zweiten, dritten und vierten Sitzung geändert oder modofiziert wurde und die letzte Sitzung war gestern. Das schnelle Entwicklungstempo macht es manchmal erforderlich, Operationen zu verschieben. Auf der anderen Seite haben wir Kontakte zur Zivilbevölkerung in diesen Gebieten. Wir sind sehr bemüht, Zivilisten die Möglichkeit zu geben, aus diesen Gebieten in unsere Gebiete zu ziehen, um Leben zu retten. Darüber hinaus, wenn eine politische Lösung möglich wäre und es uns manchmal gelungen wäre, eine solche Lösung zu finden, würde dies das Leben syrischer Soldaten retten. Dies ist eine Priorität, die wir nicht ignorieren sollten. Es gibt also viele Elemente, auf die jetzt nur schwer eingegangen werden kann, die diese Entscheidung betreffen und die sie verschieben. es ist keine Frage des Drucks. Die Russen sind genauso enthusiastisch bei der Bekämpfung des Terrorismus wie wir. Warum sollten sie sonst ihre Kampfflugzeuge schicken? Das Timing hängt vom Dialog ab. Journalist: Präsident Putin kündigte jedoch das Ende größerer Militäreinsätze in Syrien an. Wäre Russland mit uns in Idlib? Würde es an der Militäroperation teilnehmen? Präsident Assad: Russland war bei der Befreiung von Khan Skeikhoon und seiner Umgebung dabei. Die Ankündigung eines Endes der Militäreinsätze bedeutet nicht das Ende der Terrorismusbekämpfung. In der Tat sind die großen Schlachten fast zu Ende, da die meisten Gebiete entweder freiwillig kapitulieren oder nur begrenzt operieren. Die Khan-Sheikhoon-Operation mag auf der Karte wie eine große Schlacht aussehen, aber tatsächlich gab es einen Zusammenbruch auf Seiten der Militanten. Vielleicht war das mit dem Ende der großen Operationen gemeint. Ihre Aussagen, dass Idlib unter der Kontrolle des syrischen Staates zurückkehren sollte, und ihre Entschlossenheit, gegen den Terrorismus zu kämpfen, haben sich nicht geändert. Journalist: Bleiben wir in Idlib und am selben Punkt, denn es wird viel darüber gesprochen. Was die Terroristen in Idlib angeht, und es sind dieselben Terroristen, über die Pedersen gesprochen hat, wie sollen sie behandelt werden? Werden sie abgeschoben? Es hat Fälle wie diesen gegeben: Terroristen werden aus verschiedenen Regionen Syriens nach Idlib deportiert. Jetzt sind Terroristen in Idlib. Würden die Türken akzeptieren, dass Terroristen in die Türkei abgeschoben werden, oder wie werden sie behandelt? Präsident Assad: Wenn die Türkei das nicht akzeptiert, ist das das Problem der Türkei und geht uns nichts an. Wir werden mit ihnen genauso umgehen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Einige mögen fragen: Früher gab es Gebiete, in die sich Terroristen zurückziehen durften, aber jetzt gibt es keinen anderen Ort, an den Terroristen von Idlib geschickt werden könnten. Also, wohin sollen sie gehen? Wenn sie nicht in die Türkei gehen, haben sie zwei Möglichkeiten: entweder kehren sie in den syrischen Staat zurück und lösen ihre Probleme oder stehen vor einem Krieg. Es gibt keine andere Wahl, weder für uns noch für sie. Dies sind die beiden einzigen Optionen. Journalist: Einige Medien haben Informationen über Treffen mit den Türken verbreitet. Stimmt das, auf welcher Ebene und was war das Ergebnis dieser Treffen, wenn sie stattgefunden hätten? Präsident Assad: Alle diese Treffen fanden zwischen Sicherheitsbeamten auf verschiedenen Ebenen statt. In Kasab innerhalb der syrischen Grenzen oder in der Nähe der gemeinsamen Grenzen fanden nur wenige, wahrscheinlich zwei oder drei Treffen statt, und in Russland fanden ein oder mehrere Treffen statt. Ich erinnere mich nicht genau an die Zahl, weil sie in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat. Aber es gab keine wirklichen Ergebnisse. Zumindest hatten wir erwartet, eine Lösung für den in Astana für fünfzehn Kilometer westlich und nördlich in der Deeskalationszone in Idlib vereinbarten Rückzug zu finden. Es ist nicht geschehen. Journalist: Sie bestätigen also, dass es Treffen mit der türkischen Seite gegeben hat, aber das war vor der Einigung Präsident Assad: Natürlich gab es Dreiparteientreffen mit russischer Vermittlung und russischer Präsenz. Wir haben auf der russischen Präsenz bestanden, weil wir den Türken nicht vertrauen, so dass es Zeugen gibt. Journalist: keine bilateralen Treffen? Präsident Assad: Nein, trilaterale Treffen. Journalist: Trilateral, mit den anwesenden Russen? War das vor dem letzten russisch-türkischen Treffen? Präsident Assad: Natürlich. Journalist: Sind Sie heute bereit, nach der Aggression und nach dem Abkommen mit den Türken zusammenzusitzen? Präsident Assad: Wenn Sie mich fragen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich persönlich einer Person aus der Erdogan-Gruppe oder einer Person mit ähnlichen Neigungen oder einer Person, die seine Ideologie vertritt, die Hand schütteln müsste? Ich würde mich angewidert fühlen. Aber wir müssen unsere persönlichen Gefühle beiseite legen, wenn ein nationales Interesse auf dem Spiel steht. Wenn ein Treffen zu Ergebnissen führen würde, würde ich sagen, dass alles getan werden sollte, was im nationalen Interesse geschieht. Dies liegt in der Verantwortung des Staates. Ich erwarte von einem Treffen keine Ergebnisse, es sei denn, die Umstände für die Türken ändern sich. Und weil die Türken vom Erdogan-Typ Opportunisten sind und einer opportunistischen Organisation und einer opportunistischen Ideologie angehören, werden sie unter sich ändernden Umständen, wenn sie unter Druck stehen, Ergebnisse erzielen, abhängig von ihren inneren oder äußeren Umständen oder vielleicht ihrem Versagen in Syrien. Dann können sie zu Ergebnissen führen. Journalist: Die heikle Frage in diesem Zusammenhang lautet: Die Türken sind Besatzer. Wenn ich also will, oder wenn ich die Chance habe, oder wenn ich glaube, dass ich die Türken treffen könnte, sind die Türken Besatzer, genau wie die Israelis, es wäre also möglich, die Israelis zu treffen. Dies ist ein heikles Thema, aber es wird darüber geredet. Präsident Assad: Es wurde tatsächlich angesprochen, als wir diese Treffen begannen: Wie können wir Besatzer in Afrin oder anderen Gebieten treffen, auch wenn es keine Besatzer gibt, sie unterstützen den Terrorismus; sie sind Feinde im nationalen Sinne. Der Unterschied zwischen ihnen und Israel besteht darin, dass wir die Legitimität seiner Existenz als Staat nicht anerkennen. Wir erkennen die Existenz des israelischen Volkes nicht an. Es gibt kein anderes israelisches Volk als das, das seit mehrere Jahrhunderten v. Chr. existiert hat. Jetzt sind sie eine Diaspora, die von irgendwo hergekommen ist, das Land besetzt und seine Bewohner vertrieben hat. Während das türkische Volk existiert und es ein benachbartes Volk ist, haben wir eine gemeinsame Geschichte, unabhängig davon, ob diese Geschichte gut oder schlecht ist oder irgendetwas dazwischen, das ist irrelevant. Die Türkei existiert als Staat und ist ein Nachbarstaat. Die Alexandretta-Frage unterscheidet sich von der Situation, in der ein Volk ohne Land ein Land und ein Volk ersetzt. Der Vergleich ist ungültig. Selbst als wir in den neunziger Jahren mit Israel verhandelten, haben wir es nicht erkannt. Wir haben verhandelt, um Frieden zu erreichen. Wenn dies erreicht und die Rechte zurückgegeben würden, würden wir es anerkennen; aber wie gesagt, der Vergleich ist ungültig. Die Türkei wird weiter bestehen und die Türken sollten ein brüderliches Volk bleiben. Erdogan setzte zu Beginn darauf, das türkische Volk hinter sich zu mobilisieren, um Feindseligkeiten gegenüber dem syrischen Volk zu erzeugen und folglich freie Hand zu haben. Wir müssen aufpassen, die Dinge nicht in gleicher Weise zu betrachten. Ich betone noch einmal, dass einige Leute, nicht die politischen Kräfte, sondern innerhalb der türkischen Armee und der Sicherheitsinstitutionen gegen Erdogan sind. Dies war der Grund für unser Bestreben, sie zu treffen. Außerdem, und dies war das Thema der Diskussion mit unseren russischen und iranischen Freunden - die sagten, dass ja, wir euch verteidigen, aber am Ende ist das eure Angelegenheit. Dies ist wahr, das Land gehört uns, und die Sache liegt bei uns, und wir sind verpflichtet, uns direkt mit ihnen zu treffen, auch wenn wir keine Ergebnisse erwarten. Vielleicht wird ein Tag kommen, an dem wir Ergebnisse erzielen können, besonders unter sich ändernden Umständen in der Türkei, in der Welt und in Syrien. Journalist: Was Israel betrifft, wird es von einigen als abwesendes Geschenk bei den Ereignissen in Syrien beschrieben, der größte Nutznießer dessen, was in Syrien passiert ist. Tatsächlich ist es jetzt besser dran als jemals zuvor, wenn Syrien, Hisbollah und der Iran geschwächt werden, wie Analysten sagen. Präsident Assad: Es ist das immer Anwesende. Es war noch nie abwesend. Es könnte sprachlich abwesend sein, weil wir seine Stellvertreter, Agenten, Betrüger oder Werkzeuge auf unterschiedliche Weise bekämpfen, manche militärisch, manche politisch. Sie alle dienen Israel direkt oder durch die Amerikaner. Da der Kampf vor Ort mit diesen Kräften stattfindet, ist es normal, dass die Terminologie diese Kräfte beschreibt und nicht Israel. Israel ist in der Tat ein wichtiger Partner in dem, was geschieht, und von einem feindlichen Staat ist das zu erwarten. Wird es bereitstehen und zuschauen? Nein, es wird proaktiv und effektiver sein, um Syrien, das syrische Volk, die syrische Heimat und alles, was mit Syrien zu tun hat, anzugreifen. Journalist: Praktisch von dem profitieren, was passiert ist? Präsident Assad: Das ist selbstverständlich. Auch wenn wir nicht darüber diskutieren, ist es eine unserer nationalen Gegebenheiten in Syrien. Journalist: Nach all den Angriffen des israelischen Feindes auf Syrien haben wir nie eine arabische Position gesehen, und die Arabische Liga hat sich nie bewegt. Als die türkische Aggression begann, trat die Arabische Liga auf der Ebene der Außenminister zusammen. Die ersten Eindrücke waren gut und das abschließende Kommunique wurde als positiv beschrieben. Im Gegenzug haben wir keine Aussage des syrischen Staates gehört. Präsident Assad: Erinnern Sie sich, als Syriens Mitgliedschaft in der Arabischen Liga eingefroren wurde? Haben wir eine Erklärung abgegeben? Wir haben nicht. Wenn wir keine Erklärung aufgrund des Ausscheidens Syriens aus der Arabischen Liga abgeben würden, warum sollten wir dann eine Erklärung abgeben, als Syriens Rückkehr in die Arabische Liga erörtert wurde? Ich denke, die Implikationen meiner Antwort sind für alle klar, die verstehen wollen. Ich glaube nicht, dass Ihre Zuschauer der Meinung sind, dass es zu diesem Thema mehr zu sagen gibt als die wenigen Sätze, die ich gerade gesagt habe. Journalist: Stimmt. Wenn wir uns der reinen Politik des Verfassungskomitees zuwenden. Was ist Ihre Erklärung für die Kritik der anderen Seite an diesem Komitee, obwohl dies seit Jahren eine ihrer Forderungen ist? Präsident Assad: Ganz einfach, sie waren der Meinung, dass wir die Bildung dieses Komitees ablehnen würden, und vielleicht waren sie schockiert, dass wir es bilden konnten, weil sie Hindernisse in den Weg legten und der syrischen Regierung die Schuld gaben. Wir haben diese Hindernisse auf besondere Weise diplomatisch angegangen und nicht in grundlegenden Fragen Zugeständnisse gemacht, sondern in einigen Fragen, die wir als formbedingt betrachten. Sie waren am Ende schockiert, und deshalb haben sie einen schweren Angriff darauf gestartet. Das ist passiert, kurz gesagt. Journalist: Der syrische Staat hat unter russischem oder iranischem Druck keine Zugeständnisse gemacht? Präsident Assad: Nein. Hätten wir echte Zugeständnisse gemacht, hätten sie es nicht angegriffen. Sie hätten die Bildung des Komitees gelobt. Ihr Angriff zeigt, dass wir keine Zugeständnisse gemacht haben und dass keine Zugeständnisse gemacht werden können. Das Verfassungskomitee und die Ergebnisse, die es später hervorbringen könnte, würden als Startrampe für Angriffe und Attacken auf die Struktur des syrischen Staates dienen. Dies ist, was der Westen seit Jahren plant, und das wissen wir. Aus diesem Grund war es keine Option, sich auf Grundlagen und bestimmte Standpunkte im Zusammenhang mit Syriens Interesse einzulassen. Es gab andere Details, die bedeutungslos waren, wie die Tatsache, dass sie sich unter dem Dach der sogenannten gemäßigten Opposition tarnten. In vielen Fällen schlugen sie Namen vor, die der Al-Nusra-Front angehören, die wir aufgrund dieser Zugehörigkeit abgelehnt haben. Journalist: Terroristen? Präsident Assad: Sie sind Terroristen. Am Ende haben wir uns auf einige geeinigt, was eine Überraschung sein könnte. Wir haben festgestellt, dass das Ergebnis unabhängig davon dasselbe ist: derselbe Hintergrund, die selbe Zugehörigkeit, der selbe Meister. Journalist: Stimmt. Präsident Assad: Und der Entscheider, und so würde das Signal für die Entscheidung aus derselben Quelle kommen. Welchen Unterschied macht es also? Journalist: Marionetten, nicht mehr. Präsident Assad: Genau. Wir stimmten zu. Dies ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Details, aber das hat sie überrascht. In grundsätzlichen Fragen haben wir keine Zugeständnisse gemacht. Journalist: Pedersen sprach über Sitzungen des Verfassungskomitees in Genf und erklärte, dies würde die Tür zu einer umfassenden Lösung der Syrienkrise öffnen. Seiner Ansicht nach beinhaltet diese Lösung die Abhaltung von Parlaments- und Präsidentschaftswahlen unter der Aufsicht der Vereinten Nationen in Übereinstimmung mit der Resolution 2254 des Sicherheitsrats. Er sprach auch darüber, die Teilnahme syrischer Expatriates sicherzustellen. Würden Sie eine internationale Aufsicht über Parlaments- und Präsidentschaftswahlen akzeptieren? Und ist dieses Thema Teil der Vorschau dieses Komitees? Und wer hat praktisch das Wahlrecht? Präsident Assad: Wenn er sagt, dass dieses Komitee den Boden für eine umfassende Lösung bereitet, ist dies nicht wahr. Vielleicht liefert es einen Teil der Lösung. Aber indem er das sagt, ignoriert er die Anwesenheit der Terroristen. Ein Verfassungskomitee, an dem die Terroristen beteiligt sind, wird das Problem lösen - wie? Das ist unmöglich; das wird zurückgewiesen. Die Lösung beginnt mit einem Angriff gegen den Terrorismus in Syrien. Sie beginnt damit, die Einmischung von außen in Syrien zu stoppen. Jeder syrisch-syrische Dialog ergänzt, trägt bei und spielt eine gewisse Rolle, ersetzt jedoch nicht das erste und das zweite Element. Ich sage dies, um einen Teil der Erklärung nicht so zu belassen, als hätten wir dem zugestimmt. Wenn er der Ansicht ist, dass die Resolution 2254 einer internationalen oder sonstigen Partei die Befugnis verleiht, die Wahlen zu überwachen, bedeutet dies, dass sie in die Ära des Mandats zurückkehren. Ich möchte daran erinnern, dass sich der erste Teil der Entschließung auf die Souveränität Syriens bezieht, die nur vom syrischen Staat und von niemand anderem zum Ausdruck gebracht wird. Die Wahlen, die abgehalten werden, werden von A bis Z vom syrischen Staat überwacht. Wenn wir eine andere Partei einladen wollen - eine internationale Körperschaft, bestimmte Staaten, Organisationen, Gesellschaften, Einzelpersonen oder Persönlichkeiten -, werden die Wahlen weiterhin unter der Aufsicht des syrischen Staates stehen und unter der Souveränität des syrischen Staates. Das Verfassungskomitee hat nichts mit den Wahlen zu tun, es ist nur mit der Verfassung beauftragt. Wenn sie glauben, dass sie zu den Tagen des Mandats zurückkehren werden, dann wäre das nur in ihren Träumen. Journalist: Noch einmal zu Pedersens Aussagen, der sagte, dass die bloße Annahme der Bildung des Verfassungskomitees eine implizite Annahme der anderen Seite sei und eine gemeinsame Verpflichtung des syrischen Volkes darstelle, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen zu versuchen, eine Einigung über die verfassungsrechtlichen Regelungen für Syrien zu erzielen. Einige Leute lehnten diese implizierte Annahme der anderen Seite durch das Komitee ab, da diese das syrische Volk nicht vertritt und vom syrischen Volk nicht gewählt wird. Wie ist Ihre Antwort darauf? Präsident Assad: Alle Ihre Fragen sind gültig, zumindest aus rechtlicher Sicht. Lassen Sie uns zunächst die erste und die zweite Partei identifizieren. Einige Leute glauben, die erste Partei sei der syrische Staat oder die syrische Regierung. Nein, dies ist nicht der Fall, die erste Partei vertritt den Standpunkt der syrischen Regierung, die syrische Regierung ist jedoch weder an diesen Verhandlungen noch an diesen Diskussionen beteiligt. Journalist: Die erste Partei wird von der syrischen Regierung unterstützt. Präsident Assad: Genau. Die Regierung unterstützt diese Partei, weil wir glauben, dass wir den gleichen Standpunkt vertreten. Es sind Menschen, die zum gleichen politischen Klima wie die syrische Regierung gehören. Das impliziert nicht, dass die Regierung an den Verhandlungen beteiligt ist. Rechtlich gesehen sind wir kein Teil des Verfassungsausschusses, und das impliziert nicht, dass die Regierung eine Partei anerkennt. Dieses Problem sollte klar sein. Er bezieht sich also auf eine Seite, die den Standpunkt der syrischen Regierung vertritt. Hier müssen wir uns fragen: Was meint er mit „impliziter Akzeptanz“, was akzeptieren wir? Die erste Partei erklärte sich zunächst bereit, ein Teil von Sotschi zu sein und sich mit der zweiten Partei in Sotschi zusammenzusetzen. es wurde später akzeptiert, ein Verfassungskomitee einzurichten und Ideen bezüglich der Verfassung zu diskutieren. Zu akzeptieren, sich mit ihnen zusammenzusetzen bedeutet nicht, dass wir ihre Natur akzeptieren. Die erste Partei existiert in Syrien, lebt in Syrien, gehört allen Teilen des syrischen Volkes an; ebenso gibt es einen Staat, der denselben Standpunkt vertritt, vom syrischen Volk gewählt wird und von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird. Die zweite Partei wird von wem ernannt? Sie wird von der Türkei ernannt. Warum hat sich die Bildung des Verfassungskomitees verzögert? Seit einem Jahr verhandeln wir mit der Türkei im Wege der staatlichen Garanten Russland und Iran. Die zweite Partei wurde von keiner syrischen Seite ernannt; einige repräsentieren die Terroristen und die Mehrheit repräsentiert die Staaten, die sie aufgebaut haben; es sind ausschließlich die Türkei und natürlich die im Hintergrund Stehenden, die Amerikaner und andere. Und da ist die andere Partei, die, wie gesagt, die Terroristen vertritt. Also, was nehme ich an? Ich akzeptiere, dass der Terrorist Patriot ist, oder ich akzeptiere diejenigen, die von anderen ernannt wurden oder Agenten als Patrioten. Lassen Sie uns offen sprechen. Warum sollten wir lügen und diplomatisch sprechen? Die Realität ist, dass es eine patriotische Partei gibt, die es mit einer Partei zu tun hat, die ein Agent und ein Terrorist ist, so einfach ist das. Aber um diplomatisch zu sein und nicht alle zu verärgern, werde ich es einen syrisch-syrischen Dialog nennen, aber nur in Bezug auf Personalausweis, Reisepass und Staatsangehörigkeit. Aber was die Zugehörigkeit betrifft, so ist dies eine andere Diskussion, auf die wir alle die Antwort auch außerhalb des diplomatischen Diskurses kennen. Journalist: Pedersen war der Ansicht, dass der Beginn der Arbeit des Komitees eine Rückkehr nach Genf darstellt. Sind wir nach vier Jahren nach Genf zurückgekehrt? Und was ist mit Sotschi und Astana? Präsident Assad: Nein, wir sind nur geografisch nach Genf zurückgekehrt, während wir politisch ein Teil von Sotschi sind, und alles, was geschieht, hat seinen Bezugsrahmen als Sotschi und ist eine Fortsetzung davon. Es gibt kein Genf, es ist nicht Teil dieses Prozesses. Die Tatsache, dass die UNO in Sotschi vertreten ist und daran teilnimmt, verleiht ihr eine notwendige internationale Dimension. Das heißt aber nicht, dass Genf Sotschi untergräbt. Es gibt kein Genf. Journalist: Könnten die Aussagen von Pedersen, alle Aussagen, die wir hier überprüft haben, darauf abzielen, die Arbeit des Ausschusses zu beeinträchtigen, oder liegen sie vollständig außerhalb des Kontextes seiner Arbeit? Und was die Verfassung betrifft, handelt es sich insbesondere um eine vollständige Änderung der Verfassung, eine Diskussion über die Verfassung oder die Änderung einiger Bestimmungen der Verfassung? Präsident Assad: Es wird versucht werden, die Arbeit des Komitees in eine bestimmte Richtung zu lenken. Dies ist sicher, und wir sind uns dessen voll bewusst und werden es nicht zulassen. Deshalb hat alles, was außerhalb des Komitees angekündigt wird, keinen Wert; es ist absolut null, so einfach ist das. Daher sollten wir unsere Zeit nicht mit solchen Aussagen verschwenden oder ihnen Bedeutung beimessen. Was ist der zweite Punkt? Journalist: Über die Art der Arbeit des Ausschusses: bespricht er die Bestimmungen der Verfassung, ändert er einige Bestimmungen oder ändert er die Verfassung vollständig? Präsident Assad: Dies macht einen großen Teil der Diskussion über die Einrichtung des Verfassungsausschusses aus: Sollen wir die Verfassung ändern oder eine neue Verfassung haben? Unser Standpunkt war, dass wenn wir eine Bestimmung der Verfassung ändern und sie einem Referendum unterziehen, sie zu einer neuen Verfassung wird. Es gibt also keinen wirklichen Unterschied zwischen einer Änderung der Verfassung oder einer neuen, denn es gibt nichts, was die neue Verfassung definiert, eine völlig neue Verfassung. Das ist alles theoretisch und hat keine wirkliche Bedeutung. Was uns betrifft, ist, dass alles, was in den Sitzungen dieses Komitees produziert wurde und im Einklang mit den nationalen Interessen steht - auch wenn es sich um eine neue Verfassung von A bis Z handelt, wir das billigen werden. Und wenn es eine Änderung einer einzigen Bestimmung in der Verfassung gibt, die gegen das nationale Interesse verstößt, würden wir uns dagegen aussprechen. Um unsere Zeit nicht mit solch einer Sophistik zu verschwenden, sollten wir uns auf die Implikationen konzentrieren. Wir wissen genau, welches Spiel sie spielen werden. Sie zielen darauf ab, den Staat zu schwächen und in einen Staat umzuwandeln, der nicht von innen kontrolliert werden kann und folglich von außen kontrolliert wird. Das Spiel ist klar, genauso wie in den Nachbarländern, die wir nicht erwähnen müssen. Das wird nicht passieren; aber sie werden es versuchen und wir werden es nicht akzeptieren. Dies ist die Zusammenfassung der Monate des zukünftigen Dialogs und vielleicht länger, ich weiß es nicht. Natürlich meine ich den zukünftigen Dialog. Journalist: Wir haben ausführlich über das Verfassungskomitee und alle dazu gemachten Aussagen gesprochen. Ich werde über die innere Situation in Syrien sprechen, da es sich um Versuche handelt, Einfluss zu nehmen. Was zählt, ist die innere Situation. Während der Kriegsjahre litten die Syrer unter hohen Preisen, mangelnder Produktion, Mangel an Arbeitsplätzen, vielen Folgen des Terrorismus, den Sanktionen und der schwierigen militärischen Lage in weiten Teilen des syrischen Territoriums. Das natürliche Ergebnis war eine Verschlechterung der Lebensbedingungen syrischer Familien. Aber jetzt haben sich die Bedingungen vor Ort militärisch verbessert, und der größte Teil des Landes ist in die Kontrolle des syrischen Staates zurückgekehrt. Was ist mit den Lebensbedingungen? Gibt es Anzeichen für eine Verbesserung dieser Situation oder bleibt die Situation bestehen, bis das gesamte syrische Territorium befreit ist? Präsident Assad: Wenn die Ursache nur auf die Situation vor Ort, den Terrorismus usw. zurückzuführen ist, dann ist es besser, abzuwarten. Das ergibt aber keinen Sinn. Wie Sie wissen, neigen einige Leute dazu, alles der Sicherheitslage zuzuschreiben, und obwohl es keinen Zweifel gibt, dass diese große Auswirkungen hat, ist sie aber nicht absolut. Dies beantwortet den letzten Teil der Frage. Warten wir? Nein, denn wenn wir warten würden, würden sich die Lebensbedingungen nicht verbessern, selbst wenn sich die Situation vor Ort ändern würde. Die Lebensbedingungen werden sich nur verbessern, wenn wir uns ganz einfach als Staat und als Gesellschaft auf allen Ebenen bewegen. Die Befreiung einiger Gebiete könnte sich auf die wirtschaftliche Situation auswirken, wenn diese Gebiete genutzt und in den Entwicklungs- und Wirtschaftszyklus in Syrien integriert würden. Journalist: Besonders Gebiete, in denen es Ressourcen gibt. Präsident Assad: Möglicherweise gibt es Ressourcen, oder es handelt sich um ein touristisches Gebiet. Derzeit gibt es keinen Tourismus, daher wird dieses Gebiet keinen Einfluss auf die wirtschaftliche Situation haben, aber ein landwirtschaftliches Gebiet wie die nördlichen Regionen ist von wesentlicher Bedeutung. Heute importieren wir einige der Dinge, die wir früher exportiert haben, und weil sie auf Umwegen importiert werden, um die Sanktionen zu umgehen, zahlen wir mehr für sie. Wenn wir zum Beispiel Aleppo nehmen, ist es das Herz der syrischen Industrie, und mit Damaskus sind sie das Zentrum der syrischen Wirtschaft. Gebiete sind verschieden, aber wenn wir Gebiete befreien, ohne die notwendigen Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft zu ergreifen, werden sich die Dinge nicht verbessern. Als Staat müssen wir also den Wiederaufbau der Infrastruktur beschleunigen - beispielsweise die Wiederherstellung von Elektrizität und anderen Versorgungsunternehmen sowie die Rolle staatlicher Institutionen, um die Rückkehr des Produktivitätszyklus zu erleichtern. Ich beziehe mich hier nicht auf Großindustrien und Großprojekte. Schon vor dem Krieg waren wir der Ansicht, dass große Projekte wichtig sind, aber nicht die Lösung. Für ein Land wie Syrien liegt die Stärke seiner Wirtschaft in kleinen und mittleren Unternehmen. Dies wird zur Belebung der Wirtschaft beitragen. Das Problem ist, dass einige Leute warten; Sie sagen, wir sollten abwarten, was passiert. Wenn wir warten, sollten wir nicht damit rechnen, die Zeichen zu sehen, auf die Sie sich bezogen haben. Gibt es Anzeichen? Ja, natürlich gibt es Verbesserungen, es gibt Industrien, die entstanden sind, Werkstätten, die wieder arbeiten. Die Zahl der Menschen, die in das Land zurückgekehrt sind, ist höher als die Entwicklung der Wirtschaft, und folglich könnten einige sagen, dass diese Verbesserungen nicht greifbar sind. Das ist richtig. Die Herausforderung besteht nun darin, diese Menschen in den Wirtschaftskreislauf zu integrieren. Die Antwort auf die Frage: "können wir es tun?" Natürlich können wir. Wir sollten nicht sagen, dass die Umstände uns davon abhalten, sondern nein, wir sind faul, haben Abhängigkeiten und manchmal haben wir nicht die Vision, wie wir uns bewegen sollen. Und damit meine ich uns alle als Gesellschaft, als Staat und als Bürger. Der Staat ist für die Bereitstellung der notwendigen Bedingungen und der Infrastruktur verantwortlich, kann jedoch nicht alle Geschäfte, Werkstätten und Industrien eröffnen. Journalist: Wenn wir können, warum sehen wir dann keine echte Reaktion der Regierung auf Ihre fortgesetzten Anweisungen an die Minister, transparent mit den Bürgern umzugehen. Warum ist diese Gleichgültigkeit und Improvisation in der Arbeit der Regierungsinstitutionen und das Fehlen jeglicher Planung oder einer präventiven Alternative, wie einige Leute sagen, einige Leute, die die Regierung direkt dafür verantwortlich machen, das Blut der Märtyrer und der Verwundeten und die Opfer der Syrer zu vergeuden. Präsident Assad: Erstens, wenn wir über Regierungsinstitutionen sprechen wollen, und wenn wir objektiv sein wollen, dann kann ich sie nicht alle in einen Topf werfen. Es gibt Ministerien, die arbeiten, während in anderen Faulheit und Ineffizienz herrschen. Innerhalb der Ministerien gibt es Institutionen, die ordnungsgemäß funktionieren, und andere, die ihre Aufgaben nicht erfüllen. Wenn wir also objektiv sprechen wollen, müssen wir bestimmte Sektoren identifizieren, um zwischen ihnen zu unterscheiden, Verallgemeinerungen spiegeln die Realität nicht richtig wider. In unseren privaten Gesprächen können wir uns allgemein unterhalten - der Staat funktioniert nicht, die Regierung funktioniert nicht usw., aber ich bin ein Regierungsvertreter, und ich kann nur auf wissenschaftliche, objektive und greifbare Weise sprechen. In Wirklichkeit gibt es Fälle von Fahrlässigkeit und es gibt das Gegenteil. Wenn ich mir die positiven Aspekte anschaue, wenn nicht alle Institutionen funktionieren, woher bekommen wir dann die Gehälter? Wie gehen die Schüler zur Schule? Es gibt Märtyrer im Bildungs- und Elektrizitätssektor. Elektrizitätswerke wurden angegriffen und dann Probleme gelöst und Lösungen gefunden. Trotz der Schwierigkeiten aufgrund der Sanktionen sind wir in der Lage, Grundstoffe wie Öl, Weizen und andere zu liefern. Es wird also gearbeitet. Natürlich werden Sie mir sagen, dass es nur normal ist, über Schmerzen zu sprechen. Das ist natürlich und ich erwarte nicht, dass sich die Leute auf das Positive beziehen. Es liegt in der menschlichen Natur, über Schmerz zu sprechen. Wenn ich gesund bin, rede ich nicht jeden Tag davon, gesund zu sein, aber wenn ich krank bin, rede ich über meine Krankheit. Auch dies ist nur natürlich. Um die Situation richtig einschätzen zu können, sollten wir jedoch alle Blickwinkel berücksichtigen. Was die negativen Aspekte betrifft, besteht die Herausforderung darin, zwischen krisenbedingten und kriegsbedingten Ursachen und Ursachen für unser Versagen zu unterscheiden. Wenn Menschen den Staat kritisieren, sprechen sie so, als gäbe es keinen Krieg. Wenn ein Beamter spricht, geben sie oft dem Krieg die Schuld. Die Herausforderung besteht darin, die beiden zu trennen. Das machen wir jetzt. Als wir die Benzin- und Dieselkrise hatten, wurde das Problem in der Tat durch die Sanktionen und unsere Fähigkeit verursacht, diese Ressourcen bereitzustellen. Das Problem ist, dass der Staat selbst sanktioniert wird und nicht importieren kann. Es importiert über andere Kanäle, die ich nicht preisgeben werde, um diese Ressourcen weiterhin zu beschaffen. Meistens gelingt es uns, aber manchmal nicht. Diese letzteren Fälle liegen außerhalb unserer Kontrolle. Was die Elektrizität betrifft, werden die Anlagen und die Infrastruktur ständig attackiert. Halten wir die Beamten für die Terrorraketen verantwortlich? In bestimmten Fragen müssen wir objektiv sein, zum Beispiel konnten wir einige Gasquellen zurückgewinnen, was die Stromsituation verbesserte, aber die Bedürfnisse der Rückkehrer und der Werkstätten, die wiedereröffnet wurden, sind viel größer als der Strom, den wir wiederherstellen konnten. Wir müssen all diese Probleme sehen. Wir sind also in der Lage zu produzieren, gehen aber auf dieselbe Frage zurück: wie unterscheiden wir zwischen Pflichtverletzung und anderen Ursachen? Dies ist, was wir prüfen sollten, aber wir diskutieren die Situation nicht aus dieser Perspektive. Auf der Ebene des Staates versuchen wir, diese Ergebnisse zu erreichen, und wir konnten sie in Bezug auf die Pflichtverletzung erreichen. Beamte, die ihren Pflichten nicht nachkommen, sollten abberufen werden. Ihnen sollte keine Gelegenheit gegeben werden, weiterzumachen. Es gibt auch das Problem der Korruption. Pflichtverletzung ist eine Sache und Korruption ist etwas anderes. Das Ergebnis mag manchmal dasselbe sein, aber ich beziehe mich hier auf einen Beamten, der nicht korrupt ist, aber entweder nicht in der Lage ist, seine Pflicht zu erfüllen, oder der keine klare Vision hat. Wenn sich herausstellt, dass sie keine dieser Eigenschaften haben, sollten sie sofort gehen. Journalist: Wenn wir über eine klare Vision und wenn wir über den Wechselkurs des Dollars sprechen, ist es logisch, dass sich der Wechselkurs während des Krieges erhöht, wenn nicht infolge des Krieges selbst, als Folge des Embargos und die Wirtschaftssanktionen für unser Land, aber die Anstiege in letzter Zeit sind unverständlich und beeinflussen die Details des täglichen Lebens. Was ist Ihre Erklärung für diesen unverständlichen Anstieg? Präsident Assad: Wie ich bereits sagte, sind einige Probleme offensichtlich. Erstens wirken sich Sanktionen auf die Staatseinnahmen in Dollar oder in Hartwährung im Allgemeinen aus. Dies wirkt sich auf den Wechselkurs aus, der sich wiederum auf die Preise auswirkt. Die staatlichen Einnahmen sind auch aufgrund geringerer Exporte und des Mangels an Tourismus zurückgegangen. Während eines Krieges werden keine Touristen ein Land besuchen. Länder, von denen wir bei den Exporten abhängig sind, tragen auf die eine oder andere Weise zu den Sanktionen bei. Dennoch ist es uns gelungen, inoffizielle Exportkanäle zu eröffnen, die zum Zufluss einiger harter Währungen beigetragen haben. Es gibt auch das Spekulationsspiel, von dem einige in Syrien und andere außerhalb stattfinden. Zusätzlich gibt es Spekulationen über soziale Medien, in die wir hineingezogen werden. Der gefährlichste dieser Faktoren ist der psychologische. Wenn wir hören, dass das syrische Pfund gefallen ist, beeilen wir uns, Dollars zu kaufen. Wir glauben auf diese Weise, dass wir Geld gespart haben, indem wir unsere Pfund in Dollar umgewandelt haben. In der Folge sinkt der Wechselkurs jedoch drastisch und beschleunigt, und folglich steigen die Preise erheblich. Was die Bürger durch die Umrechnung von Pfund in Dollar gespart haben, haben sie durch höhere Preise verloren. Es gibt viele Aspekte zu diesem Thema. Kann der Staat jetzt eingreifen? Ja, aber mit begrenzten Einnahmen und enormer Nachfrage - aufgrund der höheren Preise für Grunderzeugnisse wie Weizen, Öl, Treibstoff und andere gibt es einen Kompromiss zwischen den immer weniger werdenden Dollars für Spekulationen oder Ausgaben für Grundbedürfnisse. Wenn die Dollars aufgebraucht sind, bedeutet dies, dass wir keinen Weizen und kein Öl haben werden. Das ist unsere Realität. Unsere Einnahmen sind nicht mehr so, wie sie früher waren, und als solche konzentrierten sich unsere Prioritäten darauf, Waffen und Munition zu verkaufen und zu drücken, was wir können, um die erforderlichen Waffen bereitzustellen. Journalist: Gibt es keine Maßnahmen, die der Staat ergreifen kann, um den Wechselkurs zu kontrollieren? Präsident Assad: Natürlich gibt es solche. Wenn Sie unsere Situation mit anderen Ländern in unserer Region vergleichen, wenn der Dollarkurs beeinflusst wird, stellen Sie fest, dass er sich innerhalb weniger Tage um ein Vielfaches erhöht. Es ist also ein Wunder, dass der Wechselkurs, der vor dem Krieg in den oberen Vierzigern oder Fünfzigern lag, nach neun Jahren noch etwa 699 beträgt. Das macht keinen Sinn; es wurde erwartet, dass das Pfund Ende 2012 zusammenbrechen wird. Wäre es nicht aufgrund bestimmte Methoden gewesen, die ich leider aufgrund ihrer verdeckten Natur nicht preisgeben kann, wäre das Pfund zusammengebrochen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben: Ein Faktor, der den Menschen nicht bewusst ist, ist, dass die Befreiung eines Gebiets nicht unbedingt dem syrischen Pfund dient, da wir durch die Befreiung eines Gebiets den Zugang zu Dollars entziehen, die an die Terroristen gezahlt wurden, um ihre Bedürfnisse und Kosten zu decken. Dies ist eines der Tools, von denen wir profitiert haben. Ich meine, die Dinge sind nicht absolut, und wir können nicht sagen, dass uns Terroristen in dieser Hinsicht gedient haben. Nicht jeder positive Schritt wirkt sich positiv aus. Deshalb sage ich, dass das Problem kompliziert ist. Einige Experten sagen, dass es einen Prozess der Austrocknung der Region von Dollars gibt und die gesamte Region den Preis des Dollars zahlt. Beachten Sie aber den Unterschied zwischen uns und den Nachbarländern. So verlor die türkische Lira in den letzten Tagen rund zwei Prozent ihres Wertes; gestern, glaube ich, aufgrund einer Entscheidung des amerikanischen Kongresses. Die Länder sind diesen Schwankungen völlig ausgesetzt. Trotz unserer Umstände geben wir nicht ganz auf - wir leiden, wir verteidigen, wir kämpfen die ganze Zeit, während ein Krieg gegen uns geführt wird. Während diese anderen Länder keinen Krieg haben, der gegen sie geführt wird, können sie ihre Währung kaum unterstützen, und darüber hinaus wird die Währung durch externe finanzielle und politische Maßnahmen unterstützt. Es gibt also Herausforderungen, aber auch hier ist die Lösung nicht schwierig. Die Lösung ist nicht das Dollarspiel, sondern ein wirtschaftliches Spiel. Kehren wir zu Ihrer ersten Frage zurück und betrachten den Konjunkturzyklus als Grundlage, nicht die Spekulation. Wenn wir in der Lage sind, den Konjunkturzyklus in Schwung zu bringen, können wir mehr Instrumente für die Währungsbehörden und die Gesellschaft schaffen, um die wirtschaftlichen Bedingungen zu verbessern und die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern. Kleine und mittlere Unternehmen helfen uns, die Abhängigkeit vom Import von Materialien zu verringern und damit den Druck auf das syrische Pfund zu verringern. Wir haben viele Werkzeuge, die wir verwenden können, aber das Spekulationsspiel ist nicht die Lösung. Daran glaube ich. Journalist: Ich verstehe, was Ihre Exzellenz gesagt hat, dass diese Strategien oder Maßnahmen möglicherweise länger dauern, um Ergebnisse zu erzielen, aber effektiver und erfolgreicher sind. Präsident Assad: Was ich zu allen wirtschaftlichen Fragen sagen möchte, ist, dass die Lösung da ist. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich all diese Faktoren vorstelle, dann weil wir keine Lösung haben. Nein, Lösungen existieren und sind nicht unmöglich, und was wir getan haben, beweist, dass sie nicht unmöglich sind. das heißt aber nicht, dass wir unser bestes gegeben haben. Dies ist der Ausgangspunkt und dies erfordert einen wirtschaftlichen Dialog. Ich präsentiere die größeren Schlagzeilen, die wir erreichen können. Tatsächlich sind der Dollar, die Wirtschaft und die Lebensbedingungen Teil eines Zyklus. Sie sind keine Einzelteile. Die Lösung liegt in der Beschleunigung staatlicher Dienste und Einrichtungen, um Projekte voranzutreiben, und genau das tun wir. Wir warten auf eine Antwort, da ausländische Investoren unter großem Druck stehen, nicht in Syrien zu investieren. Journalist: Und die Lösung liegt auch in der Bekämpfung der Korruption. Darüber wird jetzt viel geredet. Es wird über eine breit angelegte Kampagne gesprochen, an der mehrere Geschäftsleute und Beamte beteiligt waren, die der Korruption verdächtigt werden. Stimmt das, Herr Präsident? Gehört diese Kampagne zu den Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und würde sie auch andere Personen einbeziehen? Präsident Assad: Das stimmt, aber es ist keine Kampagne, denn das Wort „Kampagne“ vermittelt den Eindruck, dass wir gerade erst begonnen haben, weil eine Kampagne einen Anfang und ein Ende hat und vorübergehend ist. Dies ist nicht wahr, denn entweder haben wir Korruption akzeptiert und plötzlich akzeptieren wir sie nicht mehr oder wir haben sie nicht zur Kenntnis genommen. Nein, sie ist sichtbar und der Anfang ist jetzt über drei Jahre alt. Warum? Weil zu Beginn des Krieges die innere Situation überhaupt keine Priorität hatte. Früher dachten wir daran, unsere Grundbedürfnisse zu decken, nur um zu leben, aber es gab einen Prozess, bei dem der Staat und das Heimatland von Terroristen und in größerem Umfang von Korrupten zerrissen wurden. Das war das Problem. Das Land kann es nicht aushalten und der Staat kann es nicht aushalten. Journalist: Wir wollten nur am Leben bleiben. Präsident Assad: In den ersten Jahren. Danach, als die Zerreißprobe zunahm, kehrten wir zur Bekämpfung der Korruption zurück, die wir zuvor begonnen hatten, aber die Umstände vor dem Krieg waren andere und die Prioritäten waren andere. Jetzt wurde der Korruptionsbekämpfung Vorrang eingeräumt, weil die wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen wir leben, und weil dieses Reservoir, das der Staat ist, an vielen Stellen Löcher hatte, so dass alle Einnahmen, die in dieses Reservoir flossen, abgeflossen sind und wir nicht in der Lage waren, davon zu profitieren. Wo haben wir angefangen? Wir haben mit dem militärischen Establishment begonnen. Kein Staat beginnt während eines Krieges mit der Rechenschaftspflicht im Herzen des militärischen Establishments. Diese Institution ist heilig. Da sie jedoch besonders während des Krieges heilig ist und für Disziplin steht, darf dieses Establishment nicht gleichzeitig ein Symbol der Korruption sein. So begann die Rechenschaftspflicht im militärischen Establishment und viele hochrangige Offiziere wurden mit anderen Offizieren auf verschiedenen Ebenen ins Gefängnis gesteckt. Diejenigen, die sich als unschuldig erwiesen haben, wurden freigelassen, und es gibt diejenigen, die bis jetzt und nach vielen Jahren noch vor Gericht stehen. Es gab also keine Bevorzugung. Es wurde die Frage aufgeworfen: ist das möglich, während das militärische Establishment in einen Krieg verwickelt ist? Wir sagten, dass das militärische Establishment den Terrorismus bekämpft und die Korruption bekämpft. Es bekämpft alles, und weil es das militärische Establishment ist, sollte es in allem an vorderster Front stehen. Der gleiche Prozess wurde auch im Innenministerium, dem Telekommunikationsministerium, verfolgt. Viele Institutionen waren beteiligt. Das Thema wurde jedoch angesprochen, weil es Aspekte der Gesellschaft, der Persönlichkeiten und der Institutionen gibt, die Gegenstand der Aufmerksamkeit der Menschen sind. Im Rampenlicht der Gesellschaft wurde das Thema in den Vordergrund gerückt, während es in Wirklichkeit daran nichts Neues gibt. Die Rechenschaftspflicht ist ein fortlaufender Prozess. Zur Beantwortung Ihrer Frage, ja, dieser ist noch nicht abgeschlossen. Journalist: Werden wir sehen, dass auch andere Personen zur Rechenschaft gezogen werden? Präsident Assad: Solange es Korruption gibt, werden wir diese bekämpfen. Das ist sicher. Unter diesen Umständen und unter anderen Umständen. Dies ist Teil der Entwicklung des Staates. Wir können nicht über die Entwicklung des Staates in Bezug auf die Verwaltung und andere Aspekte sprechen, ohne die Korruption zu bekämpfen. Das ist selbstverständlich. Journalist: Es gibt Leute, die die Idee vertraten, dass der Staat Geld brauchte, oder dass unsere Verbündeten den Staat aufforderten, für Schulden zu zahlen, so dass der Staat sich rachsüchtig Geld von Händlern aneignete in einem Ausmaß, das manche Leute als Ritz Carlton Syria bezeichnen. Wie kommentieren Sie das? Präsident Assad: Sie beschreiben Syrien immer als ein Regime. Sie sagen nicht Staat dazu. Ihr Ziel ist es, uns als Bande, Junta usw. erscheinen zu lassen. Der Staat hingegen hat Grundprinzipien, eine Verfassung, Vorschriften und klare Kontrollen. Wir sind ein Staat, kein Scheichtum, wie es in einigen Ländern der Fall ist. Der Staat hat eine Verfassung und ein Gesetz. Das erste, was in der Verfassung oder einer ihrer wichtigsten Bestimmungen steht, ist der Schutz des Privateigentums. Wir können niemandem sagen, unter welchem Titel wir dieses Eigentum nehmen. Es gibt viele Aneignungen von Eigentum durch Terroristen, die vorübergehend durchgeführt wurden, aber nicht in staatliches Eigentum übergegangen sind, da es keine gerichtliche Entscheidung gibt. Obwohl es sich bei diesen Personen um Terroristen handelt, besteht immer noch die Notwendigkeit einer gerichtlichen Entscheidung. Dies bedeutet nicht, dass diese Eigenschaft automatisch an den Staat übergeht. Es bedarf einer gerichtlichen Entscheidung. In diesem Rahmen kann der Staat unter keinem Titel sagen: „Sie sind korrupt, geben Sie mir Ihr Geld.“ Dies steht im Widerspruch zu den Grundprinzipien des Staates. Journalist: Dies sind Maßnahmen, die aus rechtlichen Gründen ergriffen wurden. Präsident Assad: Natürlich. Es gibt viele Fälle, die Menschen verwirren. Es gab ein Treffen zwischen einer Gruppe von Geschäftsleuten und Regierungsvertretern, um das syrische Pfund zu unterstützen, als es aufgrund eines Zustands von Angst und Furcht schnell zu fallen begann. Ansonsten gab es keinen wirtschaftlichen Grund für den Zusammenbruch des syrischen Pfunds. Sie wurden gebeten, staatlichen Institutionen, insbesondere der Zentralbank, zu helfen, und sie taten es. Dies bedeutet nicht, dass sie Spenden an den Staat geleistet, harte Währungen beigesteuert und als Gegenleistung syrische Pfund genommen haben. Niemand bietet dem Staat etwas umsonst an. Journalist: Nur um die Wirtschaft zu bewegen. Präsident Assad: Ja, auf eine bestimmte Art und Weise und nach einem bestimmten vereinbarten Plan. Sie haben es geschafft und es gab schnelle Ergebnisse. Es gibt auch Korruptionskämpfe, nach denen Sie vor kurzem gefragt haben. Es gibt Beamte und Einzelpersonen im privaten Sektor, weil Korruption in Partnerschaft erfolgt. Im privaten Sektor wurden alle, die staatliches Geld verschwendeten, aufgefordert, es zurückzugeben, da das Ziel war, das Geld zu beschaffen, ohne zwangsläufig rachsüchtig zu sein, bevor wir jahrelang vor Gericht gehen. Es gibt Dokumente. Sind Sie bereit, das Geld dem Staat zurückzugeben? Viele von ihnen äußerten die Bereitschaft dazu. Das Problem hat also einige Aspekte. Journalist: Aber warum wurde das Thema beworben oder die Leute verstanden manchmal, dass die Gründe, die Sie erwähnt haben, nur bedeuteten, dass die gerichtliche Verfolgung oder Rechenschaftspflicht nur gegen Geschäftsleute gerichtet war, aber wir haben nichts über Beamte gehört. Wir haben nur von Kaufleuten oder Geschäftsleuten gehört. Präsident Assad: Aus diesem Grund habe ich gesagt, dass die Rechenschaftspflicht bei der Armee, dem Innenministerium, dem Verkehrsministerium und anderen Institutionen begonnen hat und immer noch besteht. Und alle von den im Gefängnis sitzenden sind Staatsbeamte auf verschiedenen Ebenen. Sie können eine Partei nicht verfolgen, wenn sie einen anderen Partner hat. Es gibt immer eine Partnerschaft, aber manchmal wird der Name des Beamten nicht erwähnt, weil die Leute nicht interessiert sind, oder der Name der Person aus dem privaten Sektor wird nicht erwähnt, weil die Leute diese Person nicht kennen. Die Frage ist die des Medienmarketings, und wir haben und werden uns niemals auf Medienmarketing oder Propaganda verlassen, um zu sagen, dass wir gegen Korruption kämpfen. Wir sind mehr daran interessiert, die Korruption tatsächlich zu bekämpfen, als viel Aufhebens darum zu machen. Journalist: Aus diesem Grund ist von einem Gesetz zur Offenlegung von finanziellen Vermögenswerten aller im öffentlichen Sektor tätigen Personen die Rede. Präsident Assad: Die Diskussionen haben vor einigen Monaten begonnen, und letzte Woche gab es einen Workshop unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für administrative Entwicklung. Es ist ein wichtiges Gesetz. Tatsächlich ist das nicht neu. Es wurde ein Jahr vor dem Krieg errichtet, aber zu dieser Zeit wurde es nicht als Gesetz formuliert. Es lag vielmehr vor in der Form einer Entscheidung, dass eine vom Staat beschäftigte Person ihr finanzielles Vermögen offenlegt, damit diese Erklärung zu einem Bezugsrahmen für das Vermögen wird, das sie während ihrer Beschäftigung erwirbt. Viele Leute fragten, warum Staatsbeamte nicht nach ihrem Vermögen gefragt wurden und wie sie erworben wurden. Dazu wäre ein rechtlicher Rahmen erforderlich, und das ist es, was wir derzeit tun. Das Wesentliche bei der Bekämpfung der Korruption liegt in den Gesetzen. Mit der Offenlegung von finanziellen Vermögenswerten ist dieses Gesetz gemeint, das eine wichtige Referenz für jeden Mitarbeiter des Staates darstellt. Nach einem oder zwanzig Jahren können Sie sie fragen, wie sie ihr Vermögen erworben haben. Journalist: Welche Maßnahmen werden diesbezüglich ergriffen? Präsident Assad:Das Gesetz zur Offenlegung von finanziellen Vermögenswerten ist ein Teil davon, und die Verfolgung korrupter Personen wegen bestimmter Verfehlungen ist ein anderer. Wenn Sie jedoch auf die Diskussion über Korruption zurückkommen, insbesondere in den sozialen Medien, sprechen die Leute über alles außer der Quelle der Korruption. In unserem Fall liegt die Quelle in den Gesetzen und den damit zusammenhängenden Durchführungsverordnungen und -maßnahmen usw. Die rechtliche Struktur der Korruption ist das Problem. In den meisten an die Gerichte verwiesenen Fällen handelt es sich um eine Umsetzung des Gesetzes, die sehr vage ist und viele Lücken hat. Solange dies der Fall ist, sind sie, selbst wenn Sie völlig davon überzeugt sind, dass sie korrupt sind, rechtlich unschuldig, weil sie sich an das Gesetz gehalten haben. Unsere Gesetze sehen weitreichende Befugnisse vor und lassen viele Ausnahmen zu. Aus diesem Grund habe ich bei meinem vorherigen Treffen mit der Regierung nach der Umbildung über die Einrichtung eines Ausschusses zur Änderung der Gesetze und insbesondere über die Aufhebung von Ausnahmen gesprochen. Ausnahmen bestehen nicht notwendigerweise in der Form, dass Beamte sie ausstellen können, sondern auch in der Form, dass sie nach eigenem Ermessen auf verschiedene Weise umgesetzt werden können. Ich könnte sie in gutem Glauben umsetzen und Unstimmigkeiten zwischen den Menschen schaffen, und ich könnte sie in schlechtem Glauben umsetzen und Geld erhalten und folglich im finanziellen Sinne des Wortes korrupt werden. Deshalb haben wir uns zunächst auf die Ausnahmen konzentriert, die dem Präsidenten der Republik eingeräumt wurden. Wenn ich Ausnahmen zulassen wollte, um das Gesetz fair umzusetzen, kann ich das nicht, indem ich Ihnen die Möglichkeit gebe, die Bestimmung auf eine bestimmte Weise umzusetzen, während jemand anderem diese Möglichkeit vorenthalten wird, weil ich ihm nicht begegnet bin oder er zu mir keinen Zugang hat. Wie ich bereits sagte, haben wir zunächst die Ausnahmen des Präsidenten der Republik gestrichen. Darüber hinaus alle Ausnahmen, die in bestimmten Bereichen erforderlich sind, zum Beispiel beim Zollgesetz; in diesen Fällen sollte es klare Grenzen und Kontrollen für diese Ausnahmen geben. Sie sollten unabhängig von ihrem Dienstalter keinem Beamten überlassen bleiben. Wir hatten also früher so viele Ausnahmen ohne Kontrollen, auch in der Beschäftigung und in anderen Bereichen. Auch hier stecken unsere Gesetze voller Lücken, die durch die Verabschiedung neuer Gesetze geschlossen werden müssen. Dies hat bereits begonnen, insbesondere mit Gesetzen der örtlichen Verwaltung, da die Verstöße, die wir überall sehen, teilweise legal sind. Das müssen wir tun. Wir konzentrieren uns auf das Korruptionsbekämpfungsgesetz, da das, was wir jetzt im Hinblick auf die Korruptionsbekämpfung tun, lediglich die Symptome behandelt, aber das Problem nicht löst. Journalist: Es geht also darum, die korrupte Umwelt und nicht die korrupten Menschen zu bekämpfen. Präsident Assad: Genau. Journalist: Und hier frage ich schließlich nach unserer Rolle in den Medien und danke Ihnen für Ihre Geduld, Herr Präsident, und für die Beantwortung all dieser Fragen. Herr Präsident: Keine Ursache, Sie sind willkommen. Journalist: Haben wir als Medien im Rahmen der Bekämpfung der korrupten Umwelt eine Rolle und wie sehen Sie das? Präsident Assad: Sie spielen in zwei Bereichen eine entscheidende Rolle. Übrigens war mein letztes Treffen mit der Regierung ausschließlich der Rolle der Medien gewidmet. Erstens, weil ich weiß, dass die Medien viele Feinde innerhalb des Staates haben werden, insbesondere wenn es um die Frage der Korruption geht. Das hat viele Gründe, nicht nur wegen der Interessen, sondern auch, weil es unsere Natur und unsere Kultur ist, die wir keine Kritik mögen. Selbst wenn sie allgemein ist, verwandeln wir sie in etwas Personalisiertes, und es treten Reaktionen auf, die eine Vielzahl von Problemen aufwerfen - entweder durch grundsätzlichen Kampf gegen die Medien oder durch Kampf gegen die Informationen, die Sie benötigen, um in diesem Fall Ihre Arbeit zu erledigen. Das Treffen war daher der Förderung der staatlichen Medien gewidmet. Erstens, weil sie das wichtigste Instrument zur Bekämpfung der Korruption darstellen. Korruption ist breit gefächert und umfasst viele Sektoren. Die Beziehung zwischen Menschen und Staat, die Beziehung zwischen verschiedenen Sektoren innerhalb des Staates, ist nicht nur eine tägliche Beziehung, sondern manifestiert sich stündlich. Infolgedessen können wir nicht alle diese Fälle nachverfolgen. Hier kommt die Rolle der Medien ins Spiel, da die Medien in allen Ecken der Gesellschaft sein sollen. Sie sind also ein wichtiges Hilfsinstrument zur Aufdeckung von Korruptionsfällen. Der wichtigere Punkt, auf den ich bei der Bezugnahme auf die Gesetze eingegangen bin, ist das Umfeld, das radikal reformiert werden muss. Die Medien sollten den Dialog über diese Reform führen. Der Staat hat Rechtsexperten hinzugezogen, um die Mängel zu untersuchen, aber Rechtsexperten haben nicht unbedingt die Vision. Juristen können die Gesetze formulieren, was nur ein Teil des Prozesses ist. Der andere Teil ist die Vision. Wer hat diese Vision? Die Beamten allein - nein. Es gibt Details, die Beamte ihrer Erfahrung und Position nach nicht sehen. Und jeder Einzelne in der Gesellschaft kann aufgrund seiner Präsenz in einem bestimmten Bereich nicht die gesamte Lösung sehen, sondern nur einen Teil der Lösung. Die Medien können uns zusammenbringen, um diese Lösung zu diskutieren. Aus einer anderen Perspektive sehen wir das Chaos der Diskussionen in den sozialen Medien. Hier besteht die Rolle der nationalen Medien darin, diese Diskussion von Oberflächlichkeit, Personalisierung, Schadenfreude, Rache und Manipulation von außen zu verlagern, selbst ohne es zu wissen. Die Medien können eine echte Methodik für einen ernsthaften Dialog, einen ausgereiften Dialog, einen nationalen und folglich produktiven Dialog schaffen. In der Tat sind große Hoffnungen auf Sie gesetzt, obwohl Sie mit den Programmen, die Sie kürzlich gestartet haben, noch am Anfang stehen. Die Möglichkeit, diesen Dialog zu verbessern, Korruption zu bekämpfen, Gesetze und Korrupte anzugehen - der Horizont für Sie ist breit und offen, eine wichtige Rolle zu spielen. Ich persönlich setze große Hoffnungen auf Sie und unterstütze die offiziellen Medien in dieser Hinsicht. Journalist: Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Herr Präsident, die uns praktisch ermächtigt, uns aber auch eine große Verantwortung anvertraut. Präsident Assad: Danke. Ich freue mich über diesen Dialog mit zwei wichtigen nationalen Medieninstitutionen. Zweifellos setzen die Menschen große Hoffnungen auf die Rolle der Beamten und des Staates in der Zukunft Syriens, sei es bei der Bekämpfung der Korruption, der Bekämpfung des Terrorismus oder der vielen anderen Themen, die Sie versucht haben, durch die Ansichten der syrischen Bürger zu vermitteln. Im Gegenzug setzen wir in den Medien unsere Hoffnungen darauf, dass Sie - wie Sie es getan haben - Teil des Kampfes gegen den Terrorismus, gegen die Korruption und gegen alle Fehler sind, die das Land möglicherweise rückwärts bewegen, anstatt es voranzutreiben. Sie sind mir willkommen. Journalist: Danke, Herr Präsident.