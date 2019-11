Türkei lässt 18 syrische Soldaten nach Gesprächen mit Russland frei Türkische Behörden sagen, sie mussten sicherstellen, dass die Soldaten keine Kurden sind Jason Ditz Nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums wurden die 18 Anfang dieser Woche gefangen genommenen syrischen Soldaten nach Gesprächen und Zusicherungen der russischen Regierung an der syrischen Grenze freigelassen. Zwei der Soldaten waren verwundet und in einem türkischen Krankenhaus behandelt worden. Die 18 wurden in der Grenzstadt Ras al-Ayn gefangen genommen. Sechs weitere Soldaten wurden bei türkischen Angriffen in der Nähe getötet. Das Verteidigungsministerium deutete an, dass es Bedenken gab, dass die Soldaten Kurden gewesen sein könnten ... Der türkische Präsident Erdogan sagt, dass der russische Präsident Putin ihm versichert hat, dass es sich um echte Soldaten handelt und dass Kurden im Grenzgebiet nicht "Regierungsuniform tragen" dürfen, weshalb die Türkei beschlossen hat, sie freizulassen. Die syrischen Kurden haben ihre Kämpfer aus der 30 km breiten Sicherheitszone entlang der Grenze zurückgezogen, obwohl die syrische Regierung noch immer einige Städte innerhalb des von der Türkei beanspruchten Gebiets behält. Wie damit umgegangen wird, ist unklar, aber da die Türkei und Russland gemeinsame Patrouillen durchführen, werden sie wahrscheinlich nicht das syrische Territorium angreifen wie damals, als nur türkische Truppen und Rebellen zusammenarbeiteten.