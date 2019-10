Die Sinnlosigkeit des Drogenkriegs Jacob G. Hornberger Dreizehn mexikanische Polizisten wurden kürzlich bei einem Hinterhalt im westlichen Bundesstaat Michoacan getötet. Der Anschlag wurde von mindestens 30 Personen durchgeführt, die leistungsstarke Waffen abfeuerten. Die Mörder waren Mitglieder eines Drogenkartells namens Jalisco New Generation Cartel. Im engeren rechtlichen Sinne sind die Killer die Mörder. Aber in einem moralischen Sinne sind die Befürworter des Drogenkriegs, darunter sowohl US-amerikanische als auch mexikanische Amtsträger genauso verantwortlich für den Tod dieser 13 Polizisten wie die Mörder. Das liegt daran, dass der Drogenkrieg das ist, was die Drogenkartelle hervorbringt, die dann rausgehen und Polizisten überfallen und töten. Oder anders ausgedrückt, ohne den Drogenkrieg hätte es kein Drogenkartell gegeben und somit wären diese 13 Polizisten noch am Leben. Drogenkartelle sind nicht die einzige negative Folge des Drogenkriegs. Dieser hat auch Raubüberfälle, Diebstähle, Entführungen, Einbrüche, Überfälle und offizielle Korruption mit sich gebracht. Wenn zum Beispiel Drogen verboten werden, führt das dazu, dass die Schwarzmarktpreise in die Höhe schnellen, was den Süchtigen dann dazu bringt, einen Raubüberfall zu begehen, um das Geld zu bekommen, um den enormen Preis für seine Drogen zu zahlen. Oder betrachten Sie als ein weiteres Beispiel die Tatsache, dass Strafverfolgungsbeamten, Staatsanwälten und Richtern die Möglichkeit eröffnet wird, ein Bestechungsgeld anzunehmen, um bei einem Drogendeal in die andere Richtung zu schauen oder um einen bestimmten Drogenhändler zu schonen. Einer der faszinierenden Aspekte dieses Phänomens ist, dass die Befürworter des Drogenkriegs nie die persönliche Verantwortung für die negativen Folgen ihres Drogenkriegsprogramms übernehmen. Sie sagen, dass sie moralisch nicht für den Tod dieser 13 mexikanischen Polizisten verantwortlich sind, weil sie (1) nicht beabsichtigten, sie zu töten, und (2) sie nichts mit den Morden selbst zu tun hatten. Aber sie liegen falsch. Wenn jemand ein Regierungsprogramm ins Leben ruft oder unterstützt, das Drogenkartelle produziert, die Menschen töten, ist er moralisch verantwortlich für die natürlichen und vorhersehbaren Folgen dieses Programms. Seine guten Absichten sind völlig irrelevant, zumal es eine jahrzehntelange Bilanz dessen gibt, was das Regierungsprogramm in Bezug auf die Folgen gebracht hat. Schließlich ist es ja nicht so, dass Drogenkriegsbefürworter nicht wissen, dass der Drogenkrieg gewalttätige Drogenkartelle ins Leben ruft. Seit Beginn des Drogenkriegs vor vielen Jahrzehnten ist das der Fall. Es geschah auch, als Alkohol verboten wurde - gewalttätige Alkoholbanden waren die Folge. Darüber hinaus weiß jeder, dass US-Beamte und mexikanische Beamte seit Jahrzehnten Drogenkartelle, Drogenbanden, Drogenbarone und Drogendealer zerschlagen haben. Denken Sie an das Medellin-Kartell. Oder das Sinaloa-Kartell. Los Zetas. Das Beltran-Leyva-Kartell. Das Golf-Kartell. Zu verschiedenen Zeiten haben die Behörden dieses Kartell oder jenes Kartell zunichte gemacht, oft unter dem großen Beifall der Zeitungsredakteure. Die Drogenbarone werden für Jahrzehnte ins Gefängnis gesteckt, sogar lebenslang. Erst kürzlich schickten US-Beamte den berüchtigten Drogenkartellführer "El Chapo" für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Hat eine dieser Verhaftungen im Drogenkrieg in den letzten 50 Jahren verhindert, dass diese 13 mexikanischen Polizisten ermordet wurden? Hat El Chapos lebenslängliche Haftstrafe das verhindert? Natürlich nicht! Das liegt daran, dass, wenn die Behörden ein Drogenkartell oder einen Drogenbaron verhaften, es oder er sofort durch ein anderes oder durch andere ersetzt wird. Der Drogenkrieg ist ein klassisches Beispiel für ein unbegrenztes Regierungsprogramm. Egal wie viele Drogenkartelle, Drogenbanden, Drogenbarone und Drogendealer sie verhaften, es gibt danach immer mehr zu verhaften. Es ist ein endloser Prozess. Bedeutet das, dass es keine Möglichkeit gibt, die Gesellschaft von Drogenkartellen zu befreien? Nein, das bedeutet das überhaupt nicht. Es bedeutet, dass die Führung eines Drogenkriegs gegen die Drogenkartelle nicht der richtige Weg ist, um sie loszuwerden. Das ist der Weg, um sie in ihrer Existenz zu erhalten. Der einzige Weg, die Gesellschaft, sowohl hier als auch in Mexiko, von gewalttätigen Drogenkartellen, Drogenbanden, Drogenbaronen und Drogendealern zu befreien, ist die Legalisierung von Drogen. Mit anderen Worten, beenden Sie einfach den Drogenkrieg. Denken Sie daran: Der einzige Grund, warum gewalttätige Drogenkartelle ins Leben gerufen werden, sind die Drogengesetze. Ohne Drogengesetze gibt es keine gewalttätigen Drogenkartelle. Diese 13 mexikanischen Polizisten sind nur einige von den Hunderttausenden von Mexikanern, die im Rahmen des Drogenkriegs getötet wurden. Der beste Weg für Drogenkriegsbefürworter, Buße zu tun für den Tod und die Zerstörung, die sie am mexikanischen Volk und an anderen Völkern angerichtet haben, besteht darin, sich mit denen von uns zusammenzuschließen, die sich bemühen, dieses Unheil durch die Legalisierung von Drogen zu beenden.