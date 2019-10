Paternalistischer Nicht-Interventionismus: die Beispiele Venezuela und Hongkong

John V. Walsh

Im Sommer 2019 begann eine Reihe von Vorfällen in Hongkong mit zwei massiven Demonstrationen, die die Rücknahme des Auslieferungsgesetzes an Macau, Taiwan und das Festland China forderten. Die Demonstrationen verliefen friedlich, und der Gesetzentwurf wurde von der Regierung Hongkongs schnell "ausgesetzt" und als "tot" eingestuft, um dann bis zum Ende des Sommers zurückgezogen zu werden, was der Forderung der Demonstrationen entsprach.

Aber das war noch nicht das Ende der Sache. Im Laufe des Sommers und bis heute brachen kleinere Demonstrationen von Hunderten oder höchstens einigen Tausend aus, die hauptsächlich in Form von Plünderungen mit Molotow-Cocktails und Angriffen auf Polizeistationen, U-Bahn-Stationen, die Polizei selbst und sogar auf Umstehende stattfanden. Zu der ursprünglichen Forderung, das Auslieferungsgesetz auszusetzen, wurden vier weitere Forderungen hinzugefügt. Einige, nicht die Mehrheit, forderten die Abspaltung Hongkongs von China, zu dem es rechtlich gehört.

Aber diese Ereignisse haben sich nicht nur intern in Hongkong und im restlichen China entwickelt. Obwohl interne Kräfte am Werk waren, hat die US-Regierung an diesen Ereignissen mitgewirkt. Und dafür gibt es reichlich Beweise. Leider wurde dieses leicht zugängliche Material in den US-Mainstream-Medien kaum oder gar nicht erwähnt. Die jüngsten und in gewisser Weise krassesten Beispiele für eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Hongkongs sind das parteiübergreifende "Hong Kong Human Rights and Democracy Act (HKHRD Act - Gesetz über Menschenrechte und Demokratie in Hongkong)" - (H.R. 3289 und S. 1838, ein identisches Gesetz im Senat). Am 15. September wurde H.R. 3289 im Plenum mit Stimmenmehrheit verabschiedet. Mit dem HKHRD Act soll unter Androhung von Sanktionen und anderen wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen bestimmt werden, welche Gesetze die chinesische Stadt Hongkong erlassen wird und welche nicht. Das ist eindeutig Interventionismus seitens der USA. Wie würden die USA auf solche Bedrohungen aus einem anderen Land reagieren? Wie würden die USA reagieren, wenn China uns mitteilen würde, dass es Sanktionen gegen die USA verhängen würde, wenn wir unsere Gesetze, die zu Masseninhaftierungen führen, die eindeutig rassistischen Charakter haben, nicht ändern?

Leider haben die meisten Friedensaktivisten in den USA und im Westen die Rolle der USA bei den Unruhen in Hongkong nicht erwähnt. Oder sie sind so weit gegangen, dass sie die Geschichte der Ereignisse in Hongkong übernommen haben, die von Pence, Pompeo, Pelosi und ihrem Umfeld verbreitet wurde.

Betrachten wir dagegen die Situation in Venezuela, wo die US-Regierung, ihre Vertreter und der gleiche Chor von Politikern Sanktionen und andere Interventionen fordern. Die Friedensbewegung im Allgemeinen ist sich ihrer Ablehnung jeglicher Art von US-Intervention in Venezuela bewusst, sei es durch die Machenschaften der National Endowment for Democracy (NED - "Nationale Stiftung für Demokratie"), durch Sanktionen oder Angriffe auf das Finanzsystem Venezuelas oder durch eine tatsächliche bewaffnete Intervention. Warum der Unterschied zwischen Venezuela und Hongkong?

Sowohl in Hongkong als auch in Venezuela sagen uns die Interventionisten, dass die Menschenrechte auf dem Spiel stehen und dass eine angebliche "Tyrannei", die Regierung Maduro in einem Fall und die Regierungen Carrie Lam/Xi Jinping im anderen, bekämpft werden muss. Das kann also nicht der Unterschied in der Einstellung der Progressiven zu den beiden Fällen sein. Worin besteht der Unterschied?

Hier ist der Unterschied: Hongkong ist ein Teil Chinas, das eine echte Herausforderung für die globale Hegemonie der USA darstellt und eine Kraft in der Welt, die die unbändige Macht des US-Imperiums ausgleichen kann. Mit der seit November 2014 weltweit größten Volkswirtschaft in Bezug auf das BIP, das heute rund 125% über dem der USA liegt und selbst bei ihrem "verlangsamten" Tempo 2-3 mal schneller wächst, wird China unweigerlich über eine große militärische und kulturelle Macht verfügen, da diese aus der Wirtschaftsmacht heraus wächst. China dient auch als wirtschaftlicher Anker für die Entwicklungsländer, ein Anker, der eine tragfähige Alternative zur wirtschaftlichen und finanziellen Hegemonie des US-Imperiums darstellt. China eröffnet die Möglichkeit einer multipolaren Welt, in der nicht eine einzige Nation über die ganze Welt diktieren kann.

Im Gegensatz dazu ist Venezuela keine Bedrohung für die US-Hegemonie. Es erzeugt keine Angst in der imperialen Elite - wenn Venezuela seine Unabhängigkeit bewahrt, kann das Imperium so ziemlich wie bisher weitermachen. Infolgedessen wird eine Haltung gegen die Intervention der USA in Venezuela nicht auf heftigen Widerstand der imperialistischen Elite der USA und ihrer Untergebenen stoßen. Nichteinmischung im Falle Venezuelas ist der richtige Weg und sollte unterstützt und gelobt werden. Aber eine solche Opposition kann in den Bereich einer loyalen imperialen "Opposition" fallen, d.h. einer harmlosen Opposition, wenn sie nicht von Nichteinmischung in Fällen wie dem der chinesischen Stadt Hongkong begleitet wird.

"USA Hände weg von Venezuela" ist prinzipientreu, wenn es von "USA Hände weg von Hongkong" begleitet wird. Allein genommen kann "USA Hände weg von Venezuela" als eine Art Zeichen einer symbolischen antiimperialen Haltung angesehen werden. Eine derartige Alibipolitik behandelt Venezuela nicht als Teil eines mächtigen weltweiten Kampfes gegen die Hegemonie der USA, sondern als einen harmlosen Versuch, in dem die loyale imperiale Opposition zu helfen bereit ist. Kurz gesagt, das ist paternalistischer Nicht-Interventionismus, und DemocracyNow! ist ein gutes Beispiel für paternalistischen Nicht-Interventionismus. Das Ron Paul Institute for Peace and Prosperity oder PopularResistance.org sind gute Beispiele für prinzipientreuen Nicht-Interventionismus.

Ein Beweis für den Unterschied zwischen den beiden ist, dass diejenigen, die sich weigern, die Forderung nach US Hände weg von Hongkong zu stellen, auch Parteigänger für Russiagate, für die US-Intervention in Syrien und für die US-Einmischung in die Ukraine sind. (Oder zumindest schweigen sie zu diesen Fragen.) Russland ist wie China ein ernsthaftes Hindernis für das Streben der USA nach weltweiter Hegemonie, und so hören die paternalistischen Nicht-Interventionisten auf, Nicht-Interventionisten zu sein, wenn es um Syrien, einen Verbündeten Russlands, oder um die Ukraine geht, ein Land, mit dem Russland gute Beziehungen unterhalten muss, um in Frieden zu leben.

Interventionismus der Art, wie er von der NED in Hongkong und dem Rest Chinas praktiziert wird, bringt uns auf einen Weg, auf dem die Gegensätze zunehmen und immer schärfere Formen von Konflikten mit einer Großmacht entstehen, die mit den USA konkurriert. Kurz gesagt, es bringt uns auf den Weg in den Krieg. Und da China jetzt eine vollwertige Atommacht mit einer voll entwickelten Atomtriade ist, könnte uns dieser Krieg leicht nach Armageddon führen.