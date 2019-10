Eine weitere "Erfolgs"geschichte der Interventionisten Jacob G. Hornberger Es überrascht nicht, dass die Interventionisten Präsident Trump die Schuld an ihrem jüngsten interventionistischen Fiasko, diesmal in Syrien, geben. Nun, sie sagen, dass die Verantwortung nicht bei ihnen und bei ihrer moralisch bankrotten Philosophie liegt. Der Fehler für ihre interventionistischen Fiaskos liegt immer bei anderen. Wenn nur Präsident Trump nicht die Kurden verraten hätte. Hätte er nur die 50 US-Soldaten beibehalten, die als geheiligter Stolperdraht dienen sollten, um den Krieg zwischen der Türkei und den Kurden dort für die nächsten 30 Jahre zu verhindern. Hätte er nur Zehntausende von weiteren US-Soldaten nach Syrien geschickt, um eine Regime-Change-Operation durchzuführen. Wenn nur, wenn nur, wenn nur - dann hätten die Interventionisten endlich eine Erfolgsgeschichte der ausländischen Intervention vorweisen können. Aber jetzt, da Trump "übereilt" gehandelt hat, indem er diese 50 Soldaten abzog und einen Abzug der 1.000 US-Soldaten im Land ankündigte, hat er jede Chance auf eine interventionistische Erfolgsgeschichte ausgeschlossen. Er allein trägt die Schuld für das letzte Scheitern und Fiasko. Natürlich haben wir diesen interventionistischen Mist bereits nach dem Fiasko in Vietnam gehört. Wenn nur diese Antikriegsprotestler nicht diese massiven Demonstrationen durchgeführt hätten. Wenn nur nicht das Militär gezwungen wäre, mit einer Hand zu kämpfen, die hinter seinem Rücken gefesselt ist. Wenn nur nicht der zivile Sektor in die Kriegsanstrengungen eingegriffen hätte. Hätten wir nur Hanoi und den Rest von Nordvietnam mit Atombomben bombardiert. Wenn nur, wenn nur, wenn nur - die US-Truppen könnten noch immer in Vietnam sein und kämpfen, töten, sterben und zerstören. Täuschen Sie sich nicht. Trotz ihres jüngsten Fiaskos in Syrien werden die Interventionisten nicht aufgeben. Ihre erste interventionistische Erfolgsgeschichte steht immer gleich vor der Tür. Iran. Venezuela. Korea. Vielleicht sogar zurück nach Vietnam. Die Hoffnung entspringt ewig für die Interventionisten. Sie werden einfach nicht ihren Traum von ihrer ersten interventionistischen Erfolgsgeschichte aufgeben und sind bereit, jede Menge Tod, Leid, Zerstörung, Ausgaben, Schulden und Freiheitsverlust zu riskieren und zu ertragen, um diesen Traum zu realisieren.