Wer sind die wahren Freunde der Soldaten? Jacob G. Hornberger Seit den US-Invasionen in Afghanistan und im Irak ist es ein Glaubenssatz, dass die Amerikaner den Soldaten für ihren Einsatz in diesen beiden Ländern danken sollten. Dennoch ist es Tatsache, dass mit Ausnahme von Libertären und wenigen Linken während der zwei Jahrzehnte des Todes, der Verletzung, des Leidens, der Zerstörung und der außer Kontrolle geratenen Bundesausgaben und -schulden, die die Regierung in den Bankrott zu schicken drohen, die überwältigende Mehrheit der Amerikaner nie offen verlangt hat, dass die US-Regierung die Truppen aus Afghanistan und dem Irak nach Hause bringt. Es hat sicherlich keine massiven Antikriegsproteste gegeben, wie es sie beim Vietnamkrieg gab. Stattdessen herrschte diesmal eine Mentalität der Achtung vor der Autorität des Pentagons und der CIA, die die nationale Sicherheit schützen, besonders nach den Terroranschlägen vom 11. September. Durch all das entstand der unaufhörliche Wunsch, den Soldaten für ihren Dienst zu danken. Man sieht es an den Flughäfen, wo die Menschen alles tun, um den Soldaten für ihren Dienst zu danken. Man sieht es bei Baseballspielen, wo die Ansagerin die Leute auffordert, aufzustehen und den Soldaten für ihren Dienst zu danken. Sie sehen es in Kirchen in ganz Amerika, wo die Pastoren ihre Gemeinden auffordern, für die tapferen Soldaten zu beten, die unserer Nation im Ausland dienen. Das alles erscheint mir sehr seltsam, denn die Leute, die das Bedürfnis verspüren, den Soldaten für ihren Dienst zu danken, scheinen nie zu fragen, woraus der Dienst besteht? Es ist fast so, als ob das keine Rolle spielt. Man hat das ausgeprägte Gefühl, dass, solange ein Amerikaner den Soldaten für ihren Dienst dankt, ihre Pflicht erfüllt ist. Überlassen Sie es den Verantwortlichen der USA zu entscheiden, was der Dienst ist und ob der Dienst fortgesetzt werden soll. Alles, was zählt ist, dass wir den Soldaten für ihren Dienst danken. Dienst im Irak Lassen Sie uns den Irak untersuchen. Was genau war der Dienst, den die Soldaten im Irak leisteten, für den die Menschen ihnen danken? War es ein verdienstvoller Dienst? Aus irgendeinem Grund stellen viele Leute, die den Soldaten für ihren Dienst danken, nie diese Fragen. Sie halten sie für irrelevant. Die sind Angelegenheiten, die das Pentagon und die CIA bestimmen müssen, sagen sie. Unabhängig davon müssen wir den Truppen einfach weiterhin für ihren Dienst danken. Nichtsdestotrotz gibt es zwei plausible Möglichkeiten für das, was den Dienst im Irak ausmachte: erstens, die Truppen opferten sich, um die Freiheit des amerikanischen Volkes zu schützen, und zweitens, sie opferten sich, um dem irakischen Volk Freiheit zu bringen. Ich denke, dass die meisten Amerikaner, die den Soldaten für ihren Dienst im Irak danken, sich unbewusst auf einen oder beide dieser Gründe einigen. Dennoch waren beide Gründe für die Invasion und Besetzung des Irak und die Verbreitung von Tod und Zerstörung im ganzen Land immer falsch und trügerisch, was vielleicht der Grund dafür ist, dass die Menschen nicht gerne an sie denken. Es ist unbestritten, dass der Irak die Vereinigten Staaten nie angegriffen oder gar angedroht hat, dies zu tun. Das macht die Vereinigten Staaten von Amerika zum Aggressor in diesem Konflikt, und das bedeutet, dass der Irak die verteidigende Nation ist. Nach Internationalem Recht und den Prinzipien des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals waren die Vereinigten Staaten die Nation, die an kriminellen Handlungen beteiligt war, als sie in den Irak einmarschierten und ihn besetzten, und dabei Tausende von Irakern töteten und verletzten, von denen keiner jemals die Vereinigten Staaten angegriffen hatte. Die Illegalität der Invasion wurde durch die Tatsache verschärft, dass Präsident George W. Bush, der den Truppen befahl, in den Irak einzudringen, nie die verfassungsmäßig vorgeschriebene Kriegserklärung des Kongresses gegen den Irak einholte. Das machte den Krieg nicht nur völkerrechtlich, sondern auch in unserem eigenen Rechtssystem illegal. So hatte der Dienst, den die Soldaten im Irak leisteten, nie etwas mit dem Schutz unserer Freiheiten hier zu Hause zu tun, denn unsere Freiheiten wurden nie von einem einzigen Iraker oder von der irakischen Regierung bedroht. Nach dem Völkerrecht und dem Recht der US-Verfassung war der Dienst, für den der Präsident seine Truppen im Irak eingesetzt hatte, krimineller Natur. Das Pentagon nannte seine Invasion und Besetzung des Irak "Operation Iraqi Freedom" ("Operation Irakische Freiheit"), was die zweite Begründung für den Dank an die Truppen für ihren Dienst implizierte - dass sie dem irakischen Volk Freiheit brachten. Noch einmal, es muss darauf hingewiesen werden, dass das Völkerrecht und die US-Verfassung die US-Regierung nicht ermächtigen, in ein Land einzudringen und es zu besetzen, mit dem Ziel, der Bürgerschaft Freiheit zu bringen, besonders wenn viele der Bürger getötet und verstümmelt werden müssen, während ihnen die Freiheit gebracht wird. Darüber hinaus gab es nie eine Chance, dass das irakische Volk befreit werden würde, geht man von der besonderen Regierungsstruktur aus, die das Pentagon und die CIA im Irak aufbauten, nachdem sie das diktatorische Regime von Saddam Hussein gestürzt hatten. Die Art der Regierung, die das Pentagon und die CIA eingerichtet haben, würde nie eine Republik mit begrenzter Macht der Regierung sein, also eine Art von Regierungsstruktur, die mit Freiheit vereinbar ist. Stattdessen war geplant, einen Staatstyp der Regierung der nationalen Sicherheit zu etablieren, der eine totalitäre Art von Regierungsstruktur ist. Das bedeutete ein weiteres schurkisches und korruptes diktatorisches Regime im Irak, das sich im Prinzip nicht von dem von Saddam Hussein unterschied. Mit anderen Worten, die US-Regierung, die durch die Soldaten operiert, hat ein diktatorisches Regime vertrieben und es einfach durch ein anderes ersetzt. Die Idee war allerdings, dass, da das neue angeblich pro-amerikanisch sein würde, das per Definition bedeuten würde, dass das irakische Volk dann frei sein würde - nun, zumindest diejenigen, die die Invasion und Besetzung überlebt haben. Wie wir heute im Irak sehen, tötet die irakische Regierung irakische Bürger, weil sie gegen die Gaunerei und Korruption des diktatorischen Regimes protestieren, das das Pentagon und die CIA an die Macht gebracht haben. Das ist nicht gerade das Modell für eine freie Gesellschaft. Ganz im Gegenteil! Die irakische Regierung, die das Pentagon und die CIA an die Macht gebracht haben, ist nichts anderes als ein diktatorisches Regime vom Typ, wie Saddam Hussein es führte. Lesen Sie den Artikel "Love and War" ("Liebe und Krieg"), der in der Washington Post am 3. Oktober 2019 (> LINK) erschien. Es ist ein bewegender und emotionaler Bericht einer Witwe, deren Mann im Irak wegen einer Bombe, die in seiner Nähe explodierte, im Bein verloren hat. Er kehrte in die Vereinigten Staaten zurück, wurde süchtig nach Schmerzmitteln, litt an PTSD und starb später an einer Überdosis. Seine Witwe glaubt jedoch, dass er in Wirklichkeit an "Isolation und Einsamkeit" gestorben ist. Der Artikel weist darauf hin, dass seit Beginn des Irak-Krieges 2001 52.000 amerikanische Soldaten im Einsatz verwundet wurden, von denen viele zu behindert sind, um arbeiten zu können. Wofür war ihr Opfer? Für "Freiheit"? Bring mich nicht zum Lachen. Egal wie sehr die Menschen dieser Witwe und diesen 52.000 Soldaten für ihren Dienst danken, es kann die Tatsache nicht verschleiern, dass ihr Opfer umsonst war. Deshalb waren wir Libertäre, die sich von Anfang an dem Krieg widersetzten und ständig forderten, dass die USA den Irak verlassen und die Truppen nach Hause bringen sollten, immer viel bessere Freunde der Soldaten als diejenigen, die ihnen gedankenlos für ihren Dienst dankten, während sie nichts taten, um sie von dem tödlichen und zerstörerischen imperialistischen Unterfangen der US-Regierung im Irak nach Hause zu bringen.