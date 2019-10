Zehn Drohnen der Houthis destabilisieren den Petrodollar Die Welt beschuldigt fälschlich den Iran Joziah Thayer Am Samstag, den 14. September, gab es einen Angriff auf die saudische Aramco-Anlage in Abqaiq. Diese Anlage beherbergt das Master Gas System, das weltweit größte Kohlenwasserstoffnetz mit rund 26.000 km² Ölreserven. Öl aus dem weltgrößten Offshore-Ölfeld, dem Safaniya Oil Field und dem weltgrößten Onshore-Ölfeld, dem Ghawar Oil Field, sowie über 100 weiteren Ölfeldern ist Teil dieses Systems, das mit dem Master Gas System bei Saudi Aramco verbunden ist. Die Houthi-Rebellen im Jemen übernahmen die Verantwortung für den Angriff in einer Bekannmachung, die auf dem Satelliten-Nachrichtenkanal Al-Masirah der Houthi gesendet wurde. Behauptungen von Außenminister Mike Pompeo, Mediensprechern und der Regierung Saudi-Arabiens, der Iran sei für die Drohnenangriffe auf Saudi-Aramco verantwortlich oder die Houthis hätten nicht die Fähigkeiten, diesen Angriff durchzuführen, sind völlig falsch. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die Houthis im Jemen UAV-X-Drohnen mit einer Reichweite von über 930 Meilen, was Saudi-Arabien und die VAE in die Reichweite der Houthi-Drohnen bringen würde. Die Houthis haben nicht nur die Verantwortung für den Angriff auf Saudi Aramco übernommen, sondern auch ihre Beweggründe dafür sehr deutlich dargelegt. Der Angriff der Houthis auf Saudi-Aramco war eine direkte Reaktion auf die vierjährige Bombardierung des Jemen durch die Saudis, bei der über 90.000 Menschen getötet wurden, wobei in 67% der Fälle Zivilisten ins Visier genommen wurden, so die von ACLED veröffentlichten Daten. Ein Militärsprecher für die Houthis Yahia Sarie erklärte in den Al-Masirah-Satellitennachrichten, dass die Angriffe fortgesetzt würden, wenn Saudi-Arabien nicht aufhörte, Jemen zu bombardieren. Noch bevor die Brände in Saudi-Aramco gelöscht waren, gab Außenminister Mike Pompeo dem Iran die Schuld. Die Saudis untersuchten noch immer, wer die Anschläge begangen hat, aber wenn die saudischen Beamten nicht öffentlich herausgekommen wären und auch mit dem Finger auf den Iran gezeigt hätten, dann wären sie anderer Ansicht als das Vereinigte Königreich gewesen. Frankreich und Deutschland haben die Behauptung der Vereinigten Staaten, der Iran sei verantwortlich, nachgeplappert. Ihr Beweis lautet, dass der Iran verantwortlich ist, weil die Drohnen angeblich im Iran hergestellt wurden, aber würde das nicht die Vereinigten Staaten für den Raketenangriff auf einen Schulbus im Jemen verantwortlich machen, der 50 Kinder tötete, die auf dem Weg ins Sommerlager waren, da diese Rakete in Amerika hergestellt wurde? Die Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich sind alle mitschuldig an der Entstehung der schlimmsten vom Menschen verursachten humanitären Krise der Welt, weil jede dieser Nationen fahrlässig Waffen an Saudi-Arabien verkauft hat, ein Land, das täglich im Jemen Kriegsverbrechen begeht. Die internationale Gemeinschaft kann nicht begreifen, dass die jemenitischen Houthi-Rebellen einen riesigen Stock in die Speichen des Petrodollars geworfen haben, dass eines der ärmsten Länder der Welt Löcher in die Taschen der reichsten Nationen der Welt gesprengt hat, weil dies eine erschreckende Realität für Weltmächte ist, dass die Armen die Reichen angegriffen haben?! Das ist schrecklich! So müssen sie ihre eigene Realität schaffen, die sowohl politisch als auch wirtschaftlich von Vorteil für sie ist, nämlich dass der Iran es getan hat. Erzählungen, die von den Sprechern in den Medien und der internationalen Gemeinschaft verbreitet werden wollen, dass Sie glauben, dass die Houthis nicht klug genug sind, um diesen Angriff durchzuführen, sie wollen, dass Sie denken, dass sie ein armes und ungebildetes Volk sind, genau wie die Menschen in jedem anderen Land, in das wir in den letzten fünfzig Jahren die "Demokratie" gebracht haben. Der Jemen ist eine souveräne Nation und hat nach dem Völkerrecht das Recht, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, wenn sein Land seit über vier Jahren unter Belagerung steht. Das jemenitische Volk unterstützt die Houthi-Rebellen, der Premierminister des Jemen allerdings sprach kürzlich bei den Vereinten Nationen und dankte Saudi-Arabien für "alles, was sie für den Jemen getan haben", aber er ist nicht gewählt, er wurde von Saudi-Arabien ernannt und unterstützt nicht die Ansichten des Volkes des Jemen. Die Houthis haben gewarnt, dass sie weiterhin wichtige Standorte in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angreifen werden, wenn diese beiden Länder weiterhin Jemen bombardieren. Die Houthis haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, tief in Saudi-Arabien mit Präzision zuzuschlagen. Die Houthis haben auf der internationalen Bühne Friedensabkommen ausgehandelt und trotz aller falschen Annahmen über sie bewiesen, dass sie regieren und ihr Land gegen Feinde verteidigen können, die viel mächtiger sind als sie. Die Houthis haben auch öffentlich Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges im Jemen vorgeschlagen: alles, was sie verlangt haben ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien aufhören, sie zu bombardieren. Wie lange wird die internationale Gemeinschaft die Houthis noch ignorieren? Der Petrodollar ist der Grund, warum dieser Angriff auf Saudi Aramco die führende Geschichte in allen wichtigen Medien auf der ganzen Welt war. Die Medien, die atemlos über den Angriff auf Saudi Aramco berichteten und die Erklärungen des Außenministeriums nachplapperten, die den Iran für die Angriffe verantwortlich machten, sind dieselben Medien, die sich geweigert haben, über den Krieg im Jemen zu berichten. Im Jemen bedürfen dringend mehr als 22 Millionen Menschen humanitärer Hilfe, aber das ist nicht die führende Geschichte in den Medien auf der ganzen Welt. 85.000 unschuldige Kinder unter fünf Jahren sind in diesem Krieg bereits verhungert, aber das ist keine Geschichte. Saudi-Arabien zielte seit 2015 mit mehr als 4.500 Luftangriffen auf Zivilisten im Jemen ab, und wieder einmal überrascht nicht, dass dies keine Geschichte ist, aber die jetzige Destabilisierung des Petrodollars füllt die internationalen Nachrichten.