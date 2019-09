Trump droht mit der Freilassung von ISIS-Häftlingen an Europas Grenze Sagt, dass die USA nicht Tausende von ISIS in Guantanamo Bay behalten werden Jason Ditz In seinen Kommentaren an diesem Wochenende gegenüber Reportern konzentrierte sich Präsident Trump auf die Tausenden von ISIS-Häftlingen, die derzeit in Syrien festgehalten werden und beklagte, dass Frankreich und Deutschland sich weigern, ihre eigenen Bürger unter ihnen aufzunehmen. Trump erklärte "Ich habe das Kalifat besiegt" und beklagte sich, dass "wir jetzt Tausende von Kriegsgefangenen haben", obwohl der Anteil der USA an der Festnahme minimal erscheint und die kurdische YPG diejenige ist, die dieses große Gefangenenlager tatsächlich leitet. Weder Frankreich noch Deutschland haben großes Interesse an der Rückführung von Hunderten oder Tausenden von Bürgern bekundet, wenn auch Trumps Ärger darüber schwer zu rechtfertigen ist, da auch die USA versuchen, sich der Rückführung von Gefangenen zu entziehen, indem sie ihnen die Staatsangehörigkeit aberkennen. Trump sagt, dass er letztendlich nicht Milliarden und Abermilliarden von Dollar ausgeben wird, um alle Kriegsgefangenen zu halten, sondern: "Wir werden sie wahrscheinlich an die Grenze bringen, und dann werden sie sie wieder gefangen nehmen müssen". Französische Staatsangehörige galten immer als eine der größten Quellen für ISIS-Kämpfer. Eine große Anzahl von mit ISIS verbundenen Bürgern erweckte in Frankreich Befürchtungen für die Zeit nach Kriegsende, und man scheint es vorzuziehen, so zu tun, als gäbe es diese Kämpfer nicht und sie stattdessen alle in einem Lager in der syrischen Wüste zusammentreiben zu lassen.