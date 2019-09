Trump, FDR und Krieg Jacob G. Hornberger Die Kampagne Präsident Trumps für "maximalen Druck" gegen den Iran erinnert mich an die ähnliche Kampagne von Präsident Franklin Delano Roosevelt ("FDR") gegen Japan vor dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor. Nachdem England Deutschland wegen der Invasion Polens den Krieg erklärt hatte, war das amerikanische Volk überwiegend gegen den Eintritt in den Krieg. Das lag daran, dass die Menschen erkannten, dass der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg, der Zehntausende von amerikanischen Soldaten das Leben und die Gliedmaßen gekostet und schwer gegen die Freiheit des amerikanischen Volkes verstoßen hatte, nichts bewirkt hatte. Die Amerikaner hatten kein Interesse daran, es wieder zu tun. Ihre Denkweise war ähnlich wie bei unseren amerikanischen Vorfahren, deren grundlegende Außenpolitik darin bestand, die Beteiligung an den ewigen Kriegen Europas zu vermeiden. In seiner Präsidentschaftskampagne von 1940 sagte Roosevelt den Amerikanern, dass er in ihrer Opposition zu ausländischen Kriegen bei ihnen sei. Er sagte zu ihnen: "Ich habe das schon einmal gesagt, aber ich werde es immer und immer wieder sagen: eure Jungs werden nicht in fremde Kriege geschickt." Das Problem ist, dass FDR gelogen hat. Tatsächlich war es sein geheimes Ziel, den Willen des amerikanischen Volkes zu umgehen und die Vereinigten Staaten irgendwie in den Krieg zu manövrieren. Während dieser Zeit befolgten die US-Präsidenten immer noch die Bestimmung in der Verfassung, die dem Präsidenten verbietet, Krieg zu führen, ohne zuvor eine Kriegserklärung des Kongresses einzuholen. FDR wusste jedoch, dass es angesichts der überwältigenden Stimmung, sich nicht in einen anderen europäischen Krieg einzumischen, unmöglich war, eine solche Kriegserklärung zu erwirken. So begann FDR, der weithin als einer der listigsten Politiker in der Geschichte der USA anerkannt ist, eine Möglichkeit herauszufinden, wie er die Nation trotz der heftigen Opposition des amerikanischen Volkes in den Krieg verwickeln konnte. Er entschied, dass wenn er Deutschland zum Angriff auf US-Schiffe provozieren könnte, der Kongress ihm seine gewünschte Kriegserklärung nach dem Prinzip der Selbstverteidigung geben würde. So startete die FDR eine Kampagne zur Unterstützung Großbritanniens im Krieg gegen Deutschland, indem er ihm im Rahmen des Programms "Lend Lease" Nahrungsmittel, Öl und Waffen zur Verfügung stellte und auch Schiffe der US-Marine zur Unterstützung der britischen Streitkräfte im Atlantik einsetzte. Zum Leidwesen Roosevelts weigerte sich Deutschland jedoch, seinen Köder zu schlucken und verzichtete darauf, die Schiffe der US-Marine anzugreifen. Eine Hintertür zum Krieg Das veranlasste den gerissenen FDR, in Richtung Pazifik zu schauen, mit dem Ziel, Japan dazu zu bringen, "den ersten Schuss abzugeben". Seine Hoffnung war, dass ein Krieg mit Japan eine "Hintertür" sein würde, um sich in den europäischen Krieg einzumischen. So startete FDR eine Kampagne mit dem Ziel, Japan daran zu hindern, Öl für seine Kriegsmaschine in China zu sichern, ein Plan, der durchaus als Modell für Trumps Aktionen gegen den Iran dienen könnte. Roosevelts Plan hatte drei Schwerpunkte: Verhängung eines strengen Ölembargos gegen Japan, Beschlagnahme japanischer Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten und Festlegung erniedrigender Bedingungen für die Japaner in "Friedensverhandlungen". Als die FDR die Embargoschlinge um Japans Hals enger zog, blieben Japan drei Möglichkeiten: Kapitulation vor dem, was auch immer FDR diktierte, Rückzug seiner Streitkräfte aus China oder militärischer Angriff auf die Vereinigten Staaten in der Hoffnung, Roosevelts Ölembargo zu brechen. Japan wählte die dritte Option. Darum ging es bei ihrem Angriff auf Pearl Harbor. Es war nicht die erste Phase in einem japanischen Versuch, Amerika zu übernehmen, wie Vertreter der USA behaupteten. Stattdessen war es eine Möglichkeit, so hoffte man, die US-Marine daran zu hindern, sich in die militärische Übernahme der Ölfelder in Niederländisch-Indonesien durch Japan einzumischen. Natürlich spielte FDR den Unschuldigen. Wir wurden angegriffen, rief er aus. Es ist eine große Überraschung für uns, unterstellte er. Wir sind schockiert! Schockiert! Wir hatten keine Ahnung, dass das kommen würde! Wir sind völlig unschuldig! Wir haben uns nur um unsere eigenen Angelegenheiten gekümmert! Dies ist ein Tag, der eindeutig in Schande leben wird! Aber es war alles eine Lüge. Tatsächlich hatte FDRs Plan hervorragend funktioniert. Er hatte bekommen, was er wollte - die Beteiligung der USA am europäischen Krieg - und mit überwältigender Unterstützung des amerikanischen Volkes, von dem die meisten nicht verstanden, was Roosevelt getan hatte, um die Vereinigten Staaten in den Krieg zu verwickeln. Trumps Schema Trumps brutales Wirtschaftsembargo gegen den Iran erinnert an das, was FDR mit Japan gemacht hat. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass Trumps Ziel sich von dem von Roosevelt zu unterscheiden scheint. Anscheinend bestimmt er mit seinem Embargo das iranische Volk nicht für den Tod in der Hoffnung, eine Entschuldigung für den Angriff auf den Iran zu bekommen. Stattdessen scheint er sein Embargo lediglich als Mittel zu benutzen, um die iranischen Herrscher zur Einhaltung seiner Diktate zu zwingen, insbesondere um sie zu zwingen, seinen Bedingungen für ein neues Atomabkommen zuzustimmen. Als Trump die Vereinigten Staaten von dem Abkommen zurückzog, das sie unter der Obama-Regierung mit dem Iran geschlossen hatten, war es das Ziel, zu einem neuen Abkommen zu gelangen. Trump stellte fest, dass er durch das Auspressen des Wirtschaftslebens der iranischen Bürgerschaft mit seinem Embargo die iranischen Herrscher dazu bringen könnte, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und ein neues Abkommen zu schließen, das für Trump zufriedenstellend wäre, das er dann in seiner Kampagne zur Wiederwahl einsetzen könnte. Was Trump jedoch nicht verstand, war die mangelnde Bereitschaft des iranischen Regimes, seinem Plan zuzustimmen. Ihre Haltung war ganz logisch: Wir haben bereits eine Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten getroffen, und wir haben unseren Teil dieser Vereinbarung eingehalten. Deshalb liegt es an Ihnen, Ihrem Ziel gerecht zu werden, anstatt von uns zu verlangen, das, was wir bereits vereinbart haben, neu zu verhandeln. Es wird auch immer deutlicher, dass der Iran nicht kapitulieren will, egal wie viele iranische Bürger Trump und seine Streitkräfte mit ihren Sanktionen töten. Und es sollte sicherlich niemanden überraschen, wenn der Iran für die Zerstörung dieser saudischen Ölanlagen verantwortlich war. Da Trump den Iran daran hindert, sein Öl zu verkaufen, warum sollte es jemanden überraschen, wenn der Iran beschließt, Trumps engen Verbündeten, das tyrannische und mörderische saudische Regime, daran zu hindern, sein Öl zu verkaufen? Ironischerweise könnte Trumps Plan, das iranische Volk mit seinem Embargo zu Tode zu erdrücken, in der Hoffnung, ein neues nukleares Abkommen mit dem Iran zu sichern, mit dem gleichen Ergebnis enden - Krieg - wie FDRs Plan, die Japaner mit seinem Öl-Embargo zu erdrücken.