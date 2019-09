Trump eher gegen Angriff auf den Iran Senatoren drängen auf Vorsicht bei einer Eskalation der regionalen Feindseligkeiten Jason Ditz Berichte aus dem Weißen Haus deuten darauf hin, dass Präsident Trump sich stark gegen einen Angriff auf den Iran ausspricht, wobei Beamte sagen, dass er seine Wahlversprechen aufrechterhalten will, ausländische Verwicklungen zu reduzieren. Mit der Diskussion über einen großen Kampf mit dem Iran aufgrund von Behauptungen über dessen Beteiligung an einem Drohnenangriff in Saudi-Arabien schließt sich Trump den Gefühlen einer Reihe von Senatoren an, die sich ebenfalls Sorgen über die Folgen rücksichtsloser US-Eskalationen in der Region machen. Es gibt Gründe zur Sorge. Die Drohnen hatten einige geringfügige Auswirkungen auf den Ölpreis, aber ein großer regionaler Krieg könnte die Situation stark verschlimmern und erhebliche wirtschaftliche Probleme auf der ganzen Welt verursachen. Am wenigsten glücklich darüber ist Senator Lindsey Graham (R-SC), der sofort Angriffe auf den Iran forderte. Er kritisierte auch Trump, weil er dies nicht tat, und sagte, die Welt würde das als "Zeichen der Schwäche" sehen. Trump feuerte zurück auf Graham, dass nicht sofort anzugreifen eigentlich ein Zeichen von Stärke sei, "das einige Leute einfach nicht verstehen". Indem Trump seine Position gegen Graham und damit gegen den Krieg absteckte, scheint es unwahrscheinlich, dass er den Iran angreift. Trump hat sich für Saudi-Arabien ausgesprochen, aber er hat angedeutet, dass er es vorzieht, dass die Saudis die Verantwortung für jegliche Reaktion auf den Angriff übernehmen. Da die Saudis bei den Militärausgaben weltweit an dritter Stelle stehen, sollten sie wohl in der Lage sein, dies zu tun.