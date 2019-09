Trump: USA 'schussbereit' nach Angriff auf Saudis Sagt, dass die USA darauf warten, dass die Saudis feststellen, wer die Schuld trägt Jason Ditz Präsident Trump kündigte am Sonntag an, dass die Vereinigten Staaten von Amerika "schussbereit" und bereit sind, auf den Angriff auf saudische Ölraffinerien am Wochenende zu reagieren, aber darauf warten, dass die Saudis feststellen, wer die Schuld trägt. Er deutete auch an, dass er zu einer militärischen Aktion bereit sei. Am Samstag griffen Drohnen zwei saudi-arabische Ölraffinerien an und verursachten Brände. Es wird angenommen, dass die Brände zu einem Rückgang der Ölproduktion führen werden, obwohl die Saudis die Hoffnung äußerten, dass sie ab Montag den Betrieb wieder aufnehmen können. Außenminister Mike Pompeo hatte es eilig, den Iran für den Angriff verantwortlich zu machen, und obwohl der Iran bereits jede Beteiligung bestritten hat, drängt Senator Lindsey Graham Trump, einfach damit zu beginnen, iranische Ölraffinerien sofort anzugreifen. Trumps Vorschlag, dass er die Saudis entscheiden lassen wird, wer die Schuld trägt, wird ebenfalls mit der Schuldzuweisung an den Iran enden, obwohl die Beweise auf die Houthis im Jemen deuten. Die Saudis werden es sich eindeutig nicht nehmen lassen, die USA anzustacheln, gegen den Iran vorzugehen. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass es sich um einen Schlag der Houthis handelt, die auch dafür die Verantwortung übernehmen, was potenzielle Probleme für die Saudis mit sich bringt. Der Krieg der Saudis gegen den Jemen verläuft extrem schlecht, und die Fähigkeit der Houthis, Drohnenangriffe auf wichtige saudische Gebiete zu starten, ohne dass die Luftverteidigung sie aufhält, deutet darauf hin, dass dieser Krieg schnell sehr kostspielig werden könnte. Fragen in Hinblick auf den saudischen Mangel an Luftverteidigung werden besonders deutlich, da Saudi-Arabien die dritthöchsten Militärausgaben der Welt aufweist, hinter den USA und China. Mit so viel militärischer Ausrüstung aus den USA müssen die Saudis sicherlich besorgt sein über ihre Unfähigkeit, lebenswichtige Stätten vor den wahrscheinlich trivial preiswerten Drohnen zu schützen. Mit der Erwartung, dass die Angriffe etwas mit dem Ölpreis zu tun haben könnten, fühlt sich Trump wahrscheinlich verpflichtet, etwas anderes zu unternehmen als "PLENTY OF OIL" ("GENÜGEND ÖL") zu twittern. Seine Äußerungen laufen jedoch Gefahr, ihn zu verpflichten, gegen denjenigen vorzugehen, den die Saudis beschuldigen, was immer der Iran sein wird.