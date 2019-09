Julian Assange bleibt nach dem Ende der Haftstrafe wegen Fluchtgefahr im Gefängnis Tim Baker Julian Assange wird nach Beendigung seiner Haftstrafe aus Angst, dass er weglaufen könnte, im Gefängnis bleiben. Dem Gründer von WikiLeaks wurde heute Morgen mitgeteilt, dass er nicht freigelassen wird, wenn seine derzeitige Haftzeit für die Kautionsverletzung am 22. September abläuft. Assange, 48, wurde im Mai zu einer 50-wöchigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London verbracht hatte, was damit endete, dass er von der Polizei aus dem Anwesen in Knightsbridge gezerrt wurde. Dann unterzeichnete Innenminister Sajid Javid im Juni einen Beschluss, der es ermöglichte, Assange wegen Computer-Hacking-Vorwürfen an die USA auszuliefern. Das Westminster Magistrates Court hörte heute Morgen, dass es "wesentliche Gründe" für die Annahme gebe, dass es ein Risiko gibt, dass Assange flüchten würde. Der Gründer von WikiLeaks erschien per Video-Link aus dem Gefängnis Ihrer Majestät Belmarsh in einem locker sitzenden T-Shirt. Bezirksrichterin Vanessa Baraitser sagte zu Assange: "Sie wurden heute vorgeführt, weil Ihre Haftstrafe kurz vor dem Ende steht. "Zu diesem Zeitpunkt ändert sich Ihr Status von einem inhaftierten Gefangenen zu einer Person, die vor der Auslieferung steht. "Deshalb habe ich Ihrer Anwältin die Möglichkeit gegeben, in Ihrem Namen einen Antrag auf Kaution zu stellen, und sie hat sich geweigert, dies zu tun. Vielleicht nicht überraschend angesichts Ihrer Fluchtgeschichte in diesem Verfahren. "Meiner Meinung nach habe ich einen wesentlichen Grund zu glauben, dass Sie, wenn ich Sie freilasse, wieder flüchten werden." Assange wurde gefragt, ob er verstanden habe, was vor sich gehe, und antwortete: "Nicht wirklich. Ich bin sicher, dass die Anwälte es mir erklären werden." Eine weitere administrative Anhörung wird am 11. Oktober stattfinden, gefolgt von einer Anhörung des Case Managements am 21. Oktober, so das Gericht.