Trump: Afghanische Friedensgespräche "sind tot" Pompeo behauptet, dass in 10 Tagen über 1.000 Taliban getötet wurden Jason Ditz In Stellungnahmen gegenüber Reportern gab Präsident Trump am Montag bekannt, dass die afghanischen Friedensgespräche und der gesamte Prozess "tot" sind. Er behauptete, die Taliban hätten allen erzählt, sie hätten einen "großen Fehler" gemacht, ihn zu verärgern. Trump verkündete, dass er den Prozess am Samstag abgebrochen habe und verwies auf den Tod eines US-Soldaten bei einem Autobombenanschlag letzte Woche. Obwohl andere Regierungsvertreter behaupteten, dass es eine Menge Faktoren im Spiel gab, bestand Trump weiterhin darauf, dass es nur dieser Soldat war. Da der Frieden nicht mehr auf dem Tisch liegt, sind die US-Beamten nun wieder dabei zu behaupten, dass der Krieg besser läuft, als irgendjemand dachte, und Außenminister Mike Pompeo behauptet, dass die Vereinigten Staaten von Amerika allein in den letzten 10 Tagen über 1.000 Taliban getötet hätten. Trump behauptete, dass die USA die Taliban härter treffen als je zuvor in den letzten 10 Jahren. Es ist nicht klar, worauf das Ganze hinauslaufen soll, nachdem bisher die Absicht bestand, die Situation in eine Position zu bringen, in der die USA ein Abkommen aushandeln könnten, um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Nun ist das Abkommen vollständig ausgehandelt und es fehlen nur noch die Unterschriften, aber es ist auch tot. Das bedeutet, dass überhaupt nicht klar ist, was die Vereinigten Staaten von Amerika über die Fortsetzung des Krieges hinaus vorhaben, so dass Präsident Trump damit angeben kann, wie groß der Fehler war, den die Taliban gemacht haben.