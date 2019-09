Mattis: USA brauchen mehr Stiefel vor Ort in Afghanistan General McKenzie: die Vereinigten Staaten von Amerika dürften "ihre Operationen intensivieren" Jason Ditz Was Präsident Trump betrifft, ist der US-Frieden in Afghanistan "tot", was kommt also als nächstes? Wenig überraschend ist es mehr Krieg, und es gibt Hinweise darauf, dass ehemalige und gegenwärtige Figuren des Pentagons eine Eskalation vorantreiben. General Kenneth McKenzie, der Leiter von CENTCOM, sagte, dass ein Taliban-Rennen zum Sieg "nicht stattfinden wird", während er voraussagte, dass die USA die Rate ihrer verschiedenen militärischen Operationen in Afghanistan erhöhen würden. Der ehemalige Verteidigungsminister James Mattis war etwas direkter bei der Befürwortung einer substanziellen Aufstockung der US-Truppen und sagte, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Afghanistan nicht verlassen können und "mehr Stiefel auf den Boden bringen sollten", nachdem der Frieden gestrichen wurde. Dies wäre die zweite Eskalation des Krieges gegen Afghanistan in der ersten Amtszeit Präsident Trumps. Die erste Eskalation verlief schlecht, und die Verluste hatten so stark zugenommen, dass die USA anfingen, nach einem Ausweg zu suchen. Jetzt, da sie die Bedingungen des Friedens kennen, scheinen sie bereit zu sein, so lange wie möglich einen erfolglosen Krieg zu führen.