In Trumps Team wächst der Widerstand gegen jeden afghanischen Deal Trump sagt, dass die USA gute Gespräche führen, aber noch keinen Deal haben Jason Ditz Nach rund 18 Jahren Krieg der Vereinigten Staaten von Amerika gegen Afghanistan wächst laut Berichten die Möglichkeit eines Friedensabkommens mit den Taliban. Obwohl einige Details nicht offengelegt wurden, haben mehrere Berichte angedeutet, dass jeden Tag eine entsprechende Ankündigung erfolgen könnte. Aber, wenn Amerikas längster Krieg eines hat, dann ist es Momentum, und dieses umfasst Mitglieder von Trumps Team sowie republikanische Gesetzgeber, die sich gegen die Idee irgendeiner Art von Abkommen mit den Taliban stemmen. Es ist nicht klar, wie ein Abkommen überhaupt möglich ist, wenn man bedenkt, dass Präsident Trump sich verpflichtet hat, "immer" in Afghanistan präsent zu sein, was sicherlich ein unannehmbarer Ausgangspunkt für die Taliban ist. Die Beamten betonen ihr Misstrauen gegenüber den Taliban und lassen die Frage offen, wie der Unterhändler Zalmay Khalilizad zu einem Abschluss kommen wird. Das heißt nicht, dass es nur schlechte Nachrichten gibt. Präsident Trump hat auch die "guten Verhandlungen" mit den Taliban hervorgehoben, obwohl er sagte, dass kein Abkommen fertig ist. Selbst wenn seine Position nicht mit dem Abschluss eines Deals zusammenpasst, wendet sich Trump zumindest nicht gegen die Gespräche. Darüber hinaus wird berichtet, dass einer der größten Gegner einer Beendigung des Krieges, John Bolton, inmitten wachsender Spannungen zwischen ihm und Trump aus dem Spiel genommen wurde. Dieses sollte Bolton zumindest davon abhalten, den Prozess direkt zu sabotieren, was ihm im Zusammenhang mit anderen großen diplomatischen Bemühungen vorgeworfen worden war.