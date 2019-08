Zeit, Afghanistan zu befreien Eric Margolis Nach 18 Jahren Krieg in Afghanistan - Amerikas längstem - sollen die Unterhändler der Vereinigten Staaten von Amerika und der Taliban einem Abkommen nahe sein, das den Abzug vieler der 14.000 US-Soldaten in dieser abgelegenen Nation zur Folge haben könnte. Das ist die offizielle Version. Präsident Donald Trump indes ändert ständig seine Meinung über die Anzahl der abzuziehenden US-Soldaten. Die neueste Version des Weißen Hauses sieht 5.000 US-Soldaten in Afghanistan als permanente Garnison vor, um die wichtigsten Luftwaffenbasen in Bagram und Kandahar zu bewachen und die von den Vereinigten Staaten von Amerika installierte afghanische Marionettenregierung in Kabul zu schützen. Ohne die Verteidigung durch US-Truppen würde das afghanische Regime von Ashraf Ghani in wenigen Tagen weggefegt werden. Sogar Trump hat das zugegeben. Die Sicherheit des Ghani-Regimes in Kabul zu gewährleisten würde zumindest ein Feigenblatt für die Behauptung liefern, dass die von den USA unterstützte Regierung immer noch das Sagen hat. Die Pro-Kriegs-Rechte in Washington schreit bei dieser Aussicht zum Himmel. Senatoren und Kongressabgeordnete, die noch nie einen im Zorn abgefeuerten Schuss gehört haben, sind bereit, bis zum letzten 18-jährigen amerikanischen Soldaten zu kämpfen und den Billionen-Dollar-Krieg am Laufen zu halten. Bis heute wurden 2.426 amerikanische Soldaten im Kampf in Afghanistan getötet, rund 20.000 verwundet, viele von ihnen dauerhaft verstümmelt. Tausende von US-bezahlten Söldnern und ausländischen Soldaten, die in diesen Konflikt hineingezogen wurden, sind getötet oder verwundet worden. Schwere Opfer unter der afghanischen Zivilbevölkerung, die hauptsächlich durch Luftangriffe verursacht wurden, werden von den US-Besatzungsbehörden verschwiegen. Ohne die 24/7 US-Luftunterstützung wären die amerikanischen Streitkräfte längst aus Afghanistan vertrieben worden, nicht anders als ihre britischen und sowjetischen Vorgänger. Befürworter des Afghanistan-Krieges beharren darauf, dass "Terroristen" die Macht übernehmen, wenn sich die US-Truppen zurückziehen. Mittlerweile ist noch immer nicht klar, wer die sogenannten "Terroristen" wirklich sind. Zuvor hatten die USA die Taliban als Terroristen gebrandmarkt. Aber jetzt, da die USA mit den Taliban verhandeln, um den Krieg zu beenden, behauptet Washington, dass die Bedrohungen der islamische Staat aus dem Irak und etwas sind, das als "die Khorasan-Gruppe" bezeichnet wird, ein Produkt der Phantasie Washingtons. Die USA warnen davor, dass Afghanistan, wenn die Taliban gewinnen, zu einer Basis für den internationalen Terrorismus wird. Das ist absurd. Die Taliban kontrollieren heute mehr als die Hälfte des Landes am Tag und 80% in der Nacht. Es gibt noch viel Platz für Anti-USA-Gruppen. Entgegen den Behauptungen der Vereinigten Staaten von Amerika waren die Taliban nie eine terroristische Gruppe. Ich war in Afghanistan und Pakistan, als die Taliban gegründet wurden. Der Bürgerkrieg in Afghanistan nach dem Rückzug der Sowjets hatte zu groß angelegtem Banditentum, Vergewaltigung und Anarchie geführt. Ein Prediger namens Mullah Omar, ein Veteran des antisowjetischen Krieges, schusterte eine Truppe von ethnischen Paschtunen (Pathan)-Kämpfern und Studenten zusammen, um die Banditen, Vergewaltiger und opiumproduzierenden kommunistischen Kräfte anzugreifen, die Chaos anrichteten. Diese Rag-Tag-Bewegung wurde als "Talibs" oder religiöse Studenten bezeichnet. So wurden die Taliban geboren. Mullah Omar und seine paschtunischen Kämpfer fuhren fort, die Kommunisten aus Kabul zu vertreiben und den größten Teil des Landes einzunehmen. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die Taliban 90% der afghanischen Opiumproduktion vernichtet und der Nation eine strenge Gerichtsbarkeit gebracht. Aber dann kamen die Angriffe vom 11. September auf die Vereinigten Staaten. Ertappt schlafend auf Wachdienst, behauptete die verlegene Bush-Administration, dass Taliban irgendwie hinter 9/11 steckte, weil es dem afghanischen Kriegsheld Osama bin Laden Zuflucht gewährt hatte. Es gab keine eindeutigen Beweise gegen Bin Laden, aber er wurde zur Zielscheibe des amerikanischen Zorns und des Wunsches nach Rache. Washington forderte, dass die Taliban Bin Laden ausliefern. Aber die afghanischen Bergkrieger hielten an ihrer Tradition der Verteidigung von Gästen fest und weigerten sich mit der Begründung, Bin Laden hätte in den USA nie einen fairen Prozess bekommen. Aber sie boten an, ihn zum Prozess in ein anderes muslimisches Land wie die Türkei oder Ägypten zu schicken. Die USA lehnten dieses Angebot ab und drangen in Afghanistan ein, ohne dessen Titel "Friedhof der Imperien" zu kennen. Und so bombardierten und beschossen die USA unter dem Banner des Scheinkriegs "gegen den Terrorismus" Afghanistan, eines der ärmsten, aber stolzesten Länder der Welt, 18 Jahre lang mit schweren B-1 Bombern und Flotten von Killerdrohnen gegen Bergstämme, die mit alten Gewehren und unerschütterlichem Mut ausgestattet waren. Amerika steht in Afghanistan vor einer historischen Niederlage. Wenn es nicht gewinnt, verliert es. Wie sich dieser Verlust auf den Rest des amerikanischen Imperiums auswirken wird, bleibt abzuwarten. Aber je früher Amerika diesen schändlichen Kolonialkrieg beendet, desto besser.