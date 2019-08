Netanyahu greift Irak, Syrien und Libanon an in verzweifeltem Versuch, Wählerstimmen zu erhalten Israel verstärkt die Aggression in der Region und stellt diese als Angriff auf den Iran hin Jason Ditz Das Wochenende brachte eine steile Eskalation in Netanyahus Versprechen, alle wahrgenommenen "Feinde" anzugreifen. Von Samstagabend bis spät in den Sonntagnachmittag führte Israel Angriffe gegen drei verschiedene Länder durch, den Irak, Syrien und den Libanon. Bis Montagmorgen hatte es auch Truppen der iranischen Revolutionsgarde sowie Palästinenser der PFLP-GC angegriffen. Das sind viele Feinde, um gleichzeitig Krieg gegeneinander zu führen. Gerüchte über israelische Angriffe auf Ziele im Irak in den letzten Wochen spitzten sich letzte Woche zu, als US-amerikanische und israelische Beamte bestätigten, dass die Angriffe stattgefunden hatten. Dies führte zu einigen Beschwerden von irakischen Regierungsvertretern, aber Israel wird kaum von dieser Politik abgehen. In der Tat, da die Wahl Israels weniger als einen Monat entfernt ist und Premierminister Netanyahu und seine Verbündeten in den meisten Umfragen einen erheblichen Rückstand aufweisen, scheint es, dass die Politik darin besteht, ihre Angriffe in der gesamten Region zu eskalieren, in der Hoffnung, mehr Stimmen aus der kriegslüsternen Rechten zu bekommen. Die schwersten Angriffe erfolgten am Samstag, als Israel eine Reihe von Angriffen gegen ein Dorf in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus unternahm. Die Angriffe erfolgten mit Drohnenbomben, wobei israelische Drohnen mit Sprengstoff beladen in das Ziel flogen, abstürzten und detonierten. Dass Israel Syrien angreift, ist allgemein bekannt, aber die eigentliche Neuigkeit war, dass das israelische Militär direkt dazu Stellung nahm und behauptete, dass es einen iranischen Standort angegriffen hatte, mit der Absicht, einem iranischen Angriff auf Nordisrael am Donnerstag zuvorzukommen. Der Iran wies alles zurück, darunter auch, dass er bei den Angriffen getroffen wurde. Es macht Sinn, warum die Netanyahu-Regierung dies zum Ausdruck bringen möchte, denn während sie mit einer wachsenden politischen Opposition zu tun hat, glaubt sie wahrscheinlich, dass der Krieg mit dem Iran immer noch eine Plattform ist, die ihr bei der Wahl helfen würde. In der Tat, wenn der Krieg tatsächlich gegen den Iran und im Grunde genommen alle Schiiten andauern würde, würde er wahrscheinlich seine Wiederwahl garantieren. Aber es blieb nicht bei einem Angriff in Syrien angeblich gegen den Iran. Am Sonntag führte Israel Angriffe gegen die libanesische Hauptstadt Beirut durch, die auf die Hisbollah abzielten. Israelische Drohnen schlugen auch in den Westirak ein und töteten dort mindestens ein Mitglied einer schiitischen Miliz. Das trug Israel Konflikte mit drei verschiedenen Ländern ein und war gegen irakische schiitische Milizen, die Hisbollah, syrische und iranische Streitkräfte gerichtet. Mit einer fünften Fraktion griff Israel am frühen Montagmorgen eine palästinensische Basis im Nordlibanon an. Das ist fast jeder in der Region, den Israel angreifen könnte, aber diese Woche wird es wahrscheinlich eine Fortsetzung solcher Angriffe geben. Israel hat auch ein Interesse daran bekundet, mit Angriffen auf die Schiiten im Nordjemen zu beginnen, obwohl es sich bei ihnen nicht um die gleiche Art von Schiiten handelt, so dass auch sie wahrscheinlich zu einem vorrangigen Ziel werden. Bislang hat es keine Reaktion der israelischen Oppositionsparteien gegeben und versetzt sie in eine unangenehme Lage, da historisch gesehen der Angriff auf irgendetwas in Israel relativ populär ist, und es wird als undenkbar angesehen, dass die Opposition sich anders als mit enthusiastischer Unterstützung daran beteiligt.