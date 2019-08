NPR verspottet Krebsüberlebende in der Propaganda gegen Syrien Rick Sterling Es könnte ein neuer Tiefpunkt in der Propaganda sein. National Public Radio (NPR - der "Kultursender" der Vereinigten Staaten von Amerika) nutzte die Nachricht, dass die syrische First Lady Asma Assad Brustkrebs überwunden hatte, um sie zu verspotten ( > LINK - englischsprachig ) und den Informationskrieg gegen Syrien fortzusetzen. Sie interviewten eine Mitarbeiterin von Human Rights Watch namens Lama Fakih, eine Amerikanerin aus Michigan, die zur Zeit in Beirut stationiert ist. Glauben Sie Frau Fakih in Beirut oder glauben Sie Menschen, die in Syrien leben und sagen, dass wir angelogen werden? Lilly Martin ist so ein Mensch. Obwohl sie Amerikanerin aus Fresno, Kalifornien ist, lebt Lilly seit fast 25 Jahren in Syrien. Sie ist mit einem Syrer verheiratet und hat zwei syrische Söhne. Dr. Nabil Antaki ist eine weitere solche Person. Er ist Arzt in Aleppo und spricht fließend Englisch und Französisch sowie seine Muttersprache Arabisch. Während sich NPR über Asma Assad lustig macht, die "eine schicke blonde Pixie-Frisur" trägt, weist Lilly Martin darauf hin, dass Frau Assad kürzlich gar keine Haare mehr hatte, als sie um ihr Leben kämpfte. Während Frau Fakir in Beirut sagt, dass es "ziemlich viel Wut" gibt, weil Asma Assad ihre Krebserkrankung besiegt hat, sagt Dr. Antaki, dass die Syrer über diese Nachricht glücklich sind. Asma Assad ist die First Lady, Mutter von drei Kindern und bekannt für ihr Mitgefühl. Lilly Martin sagt, dass Frau Assad, selbst während sie gegen Krebs kämpfte, ihre gemeinnützige Arbeit fortgesetzt hat. Während Frau Fakih sagt, dass die "Assad-Regierung systematisch medizinische Einrichtungen und medizinisches Personal angegriffen hat", sagt Dr. Antaki, der während des Konflikts in Aleppo geblieben ist, dass das nicht stimmt. Während es viele westliche Anschuldigungen gibt, dass die syrische Regierung Krankenhäuser angreift, sind die Beweise bemerkenswert dünn. Einer der am häufigsten publizierten Fälle war das "Al Quds Hospital" im Osten Aleppos. Im April 2016 gab es große Aufregung in den Medien darüber, dass dieses Krankenhaus von der syrischen Armee zerstört wurde. Nach dem Abzug der "Rebellen" wurde festgestellt, dass das "Al Quds Hospital" ein nicht markierter Teil eines Mehrfamilienhauses war, dass es NICHT bombardiert worden und das am wenigsten beschädigte Gebäude in der Gegend war. Es wurde festgestellt, dass das nahe gelegene Hauptquartier und Munitionsdepot von Nusra (Al-Kaida) das Ziel der syrischen Armee war. Die Anschuldigungen, dass das "Al Quds Hospital" bombardiert wurde, waren falsch. Es war ein Medienstunt. Frau Fakih sagt, dass "die Syrer seit Beginn des Aufstands im Jahr 2012 keine medizinische Versorgung in Syrien erhalten haben". Lilly Martin sagt dagegen: "Das stimmt einfach nicht. Das syrische System der staatlichen Krankenhäuser, kostenloser medizinischer Versorgung der Öffentlichkeit, ist sich in allen Teilen Syriens vorhanden und wurde während des Krieges kontinuierlich betrieben." Dr. Antaki ist ein Beispiel dafür; er ist einer von Tausenden von Ärzten, die an Hunderten von Krankenhäusern in ganz Syrien arbeiten. Aber das würde man nie von NPR oder Frau Fakih erfahren. Es ist wahr, dass es an vielen Krankenhäusern zu Störungen und Schäden gekommen ist, wie dieser Dschihadisten-Angriff ( > LINK - englischsprachig ) auf das Al Kindi Hospital zeigt. Das sind die "Rebellen", die von Frau Fakih und Human Rights Watch unterstützt werden. Sie unterstützten sie effektiv in Ost-Aleppo, bis sie aus der Stadt vertrieben wurden. Jetzt unterstützen Frau Fakih und HRW die "Rebellen" in ihrem letzten Rückzugsort in Idlib. Es gibt unzählige Videos, die die Grausamkeit und den Fanatismus der "Rebellen" zeigen. Zum Beispiel die Folgen des oben genannten Angriffs auf das Kindi Hospital und die Hinrichtung der syrischen Soldaten, die das Krankenhaus verteidigt haben. Diejenigen, die sich für die "Rebellen" einsetzen und versuchen zu verhindern, dass die Syrer Idlib zurückfordern, sollten sich das Hinrichtungsvideo ( > LINK - englischsprachig, grässliche Szene, nichts für schwache Nerven! ) ansehen, um zu sehen, was sie unterstützen. Der Westen hat den "Rebellen" Waffen und andere Unterstützung gewährt. Parallel dazu gab es eine Kampagne, um die "Rebellen" schönzufärben und die syrische Regierung zu verteufeln. Darüber hinaus haben die USA drastische Sanktionen gegen Syrien verhängt, die es schwierig oder unmöglich machen, kritische Medikamente und Ersatzteile für westliche medizinische Geräte zu erhalten. Dr. Antaki sagt, dass es 1,5 Jahre gedauert hat, bis er einen Ersatzteil für ein japanisches medizinisches Instrument erhalten hat. Ich hatte meine eigenen Erfahrungen mit den drakonischen und unmenschlichen Sanktionen. Es dauerte ein Jahr und endlose Mühe, Hörgerätebatterien zu schicken, um einem gehörlosen Kind in Syrien zu helfen. Dies ist eine von Hunderten von syrischen "Regimewechsel"-Propagandasendungen, die auf dem "Kultursender" NPR ausgestrahlt worden sind und werden. Hinter einer Fassade aus Autorität und Objektivität verbergen sich Vorurteile und Fehlinformationen, oft garniert mit Krokodilstränen. Wie Lilly Martin sagt: "Obwohl das medizinische System der syrischen Regierung in den acht Jahren des bewaffneten Konflikts versucht hat, alle Bedürfnisse der syrischen Zivilbevölkerung zu befriedigen, gibt es immer noch zahlreiche Fälle, in denen die Bedürfnisse nicht befriedigt wurden und die Syrer gelitten haben. Die Schuld daran muss von jeder Person getragen werden, die eine Waffe gegen Syrien gerichtet hielt und ihre ausländischen Unterstützer, denen es gelungen ist, das syrische Volk in die Tiefe der Zerstörung und Verzweiflung zu treiben". Was Asma Assad und ihre Integrität betrifft, ist es am besten, ihr selbst zuzuhören und sich selbst ein Urteil zu bilden. In diesem Interview ( > LINK - englischsprachig ) spricht sie von den Familien von 100.000 syrischen Märtyrern, die bei der Verteidigung ihres Landes ihr Leben geopfert haben. "Auf einer persönlichen Ebene fühle ich mich gedemütigt durch ihre Entschlossenheit, durch ihre Widerstandsfähigkeit und durch ihre Liebe zu Syrien. Sie sind meine größte Kraftquelle und Hoffnung für die Zukunft." Die höhnischen Bemerkungen, Fehlinformationen, unverifizierten Anschuldigungen und die faktische Verteidigung von Nusra/Al Qaida durch NPR und Lama Fakih stehen dazu in krassem Gegensatz.