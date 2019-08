Houthis treffen Ölfeld tief in Saudi-Arabien Der Angriff enthüllt neue Drohnen-Kapazitäten der Houthis Dave DeCamp Das Houthi-Regime im Jemen unternahm am Samstag einen erfolgreichen Drohnenangriff auf ein Ölfeld tief in Saudi-Arabien. Der Angriff verursachte ein "begrenztes Feuer" und hatte nach Angaben der staatlichen saudischen Ölgesellschaft Saudi Aramco keine Auswirkungen auf die Produktion. Das Ölfeld Shaybah liegt nahe der Grenze zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und ist etwa 1.200 Kilometer vom von den Houthis kontrollierten Gebiet im Jemen entfernt. Der Angriff zeigt die neuen Drohnenfähigkeiten der Houthis. UN-Ermittler sagen, dass die neue Drohne der Houthis UAV-X wahrscheinlich eine Reichweite von bis zu 1.500 Kilometern hat. Yahia Sarie, ein militärischer Sprecher der Houthis sagte, der Angriff sei der "größte aller Zeiten" im Königreich. "Dies ist eine Antwort auf ihre Aggression gegen uns und unser Volk im Jemen", sagte Sarie. Saudi-Arabiens Energieminister Khalid al-Falih sagte: "Dieser Akt des Terrorismus und der Sabotage ist nur eine Fortsetzung jener Handlungen, die kürzlich auf die globalen Ölversorgungsketten, einschließlich Ölpipelines im Königreich und Öltanker ausgerichtet wurden." Al-Falih verwies auf einen Houthi-Drohnenangriff auf die Ost-West-Pipeline des Königreichs bereits im Mai. Er verwies auch auf die Angriffe auf Öltanker in der Straße von Hormuz, bei denen die USA und ihre Verbündeten versuchten, den Iran ohne Beweise zu beschuldigen. Teheran lehnte jede Beteiligung an den Angriffen auf die Öltanker ab, und die Houthis haben keine Verantwortung übernommen. Wenn die Houthis in irgendeiner Weise verantwortlich wären, hätten sie keinen Grund, keine Verantwortung zu übernehmen, da sie bereits unter Belagerung stehen. Irgendwie stellt al-Falih das Königreich als unschuldiges Opfer des "Terrorismus" hin. Die Angriffe der Houthi sind jedoch eindeutig auf die brutale saudische Luftkampagne zurückzuführen. Seit März 2015 bombardieren die Saudis mit Unterstützung der USA wahllos den Jemen und töten zahlreiche Zivilisten. Das Ziel des saudischen Engagements im Jemen war es, den gestürzten Präsidenten Abd Rabbu Mansour Hadi wieder an die Macht zu bringen. Diese Anstrengung hat sich als vergeblich erwiesen. Die Saudis stehen nicht nur den Houthis im Kampf gegenüber, sondern jetzt auch einer großen separatistischen Bewegung im Südjemen. Die Separatisten im Süden kontrollieren nun die jemenitische Hauptstadt Aden und haben geschworen, das gesamte südliche Territorium unter der Kontrolle der saudi-unterstützten Regierung zu "befreien".