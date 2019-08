Grönland und Dänemark seid auf der Hut! Jacob G. Hornberger Sowohl Dänemark als auch Grönland reagieren negativ auf das von Präsident Trump bekundete Interesse am Kauf von Grönland, einem autonomen Land im Königreich Dänemark. Die dänische Premierministerin Mette Frederikson nannte Trumps Idee "absurd". Ein Sprecher von Grönlands Ministerpräsident Kim Kielson sagte: "Grönland steht nicht zum Verkauf." Ist das das Ende der Kontroverse? Nicht unbedingt. Frag einfach das mexikanische Volk. Nachdem seine Regierung ein Angebot von US-Vertretern abgelehnt hatte, die nördliche Hälfte ihres Landes zu kaufen, verlor sie es durch militärische Gewalt der USA. Im Jahr 1845 machte der neu gewählte US-Präsident James Polk Mexiko ein Angebot, das Land zu kaufen, das den Staaten Kalifornien, New Mexico, Arizona und Texas entsprach. Im Vorjahr war Texas von den Vereinigten Staaten als 28. Staat der Nation annektiert worden, aber Mexiko, das weiterhin Texas als Teil von Mexiko beanspruchte, hatte der Annexion nicht zugestimmt. Mexiko lehnte Polks Angebot ab, aber Polk ließ sich nicht davon abbringen. Stattdessen begann er nach einer Gelegenheit zu suchen, gegen Mexiko in den Krieg zu ziehen, was, wenn die USA siegreich waren, der US-Regierung erlauben würde, das Land einfach zu stehlen, das sie zu kaufen versuchte. Polks Herausforderung bestand darin, einen Weg zu finden, es so aussehen zu lassen, als wäre es Mexiko und nicht die Vereinigten Staaten, die den Krieg begonnen haben. Auf diese Weise könnte Polk behaupten, dass die Vereinigten Staaten sich einfach gegen eine aggressive Macht verteidigten und dann die ins Auge gefasste Beute als Teil eines Vertrages beanspruchen, der den Krieg beenden würde. 1836 hatte Texas seine Unabhängigkeit von Mexiko erklärt. Nach der Niederlage einer texanischen Streitmacht im Alamo in San Antonio gegen den mexikanischen Diktator Antonio Lopez de Santa Ana besiegten die Truppen von General Sam Houston die Truppen von Santa Ana in San Jacinto. Mexiko stimmte jedoch nie der Unabhängigkeit Texas zu, sondern bestand darauf, dass Texas Teil Mexikos blieb. Darüber hinaus gab es zum Zeitpunkt der Annexion von Texas durch die USA noch einen Streit über die Südgrenze von Texas. Die US-Regierung behauptete, diese sei der Rio Grande. Mexiko behauptete, es sei der Nueces River, der viel weiter nördlich lag. Ausgehend von den strittigen Ansprüchen schickte Polk US-Streitkräfte in das umstrittene Gebiet in der Hoffnung, dass sie von mexikanischen Streitkräften angegriffen würden. Es war eine begründete Hoffnung, da sich die Streitkräfte Polks auf dem Gebiet befinden würden, von dem Mexiko behauptete, dass es Mexiko sei. Polks Strategie funktionierte hervorragend. Im Jahr 1846 griffen mexikanische Streitkräfte einen Außenposten der US-Armee in dem umstrittenen Gebiet an, töteten 12 amerikanische Soldaten und nahmen 52 gefangen. Polk erklärte, dass Mexiko in die Vereinigten Staaten eingedrungen sei und sicherte sich eine Kriegserklärung des Kongresses gegen Mexiko. (Das war in der Zeit, als die US-Präsidenten sich noch an die Anforderung der US-Verfassung hielten, die dem Präsidenten verbietet, ohne eine Kriegserklärung des Kongresses Krieg zu führen.) Das Ergebnis des Krieges stand nie in Frage. Mexiko war eine verarmte Nation, die von einem krisengeschüttelten diktatorischen Regime regiert wurde. Die Vereinigten Staaten von Amerika hingegen waren eine wohlhabende und mächtige Nation mit einer stabilen Regierung und einer Berufsarmee. 1848 endete der Krieg mit dem Vertrag von Guadalupe Hidalgo, der vorsah, dass Mexiko etwa die gesamte nördliche Hälfte seines Landes abtreten würde. So haben sich die Vereinigten Staaten am Ende die Territorien der Staaten Kalifornien, New Mexico, Arizona und Texas angeeignet. Wenigstens war Polk großzügig. Obwohl seine Armee den Krieg gewonnen hatte, war er immer noch bereit, Mexiko etwas Geld für das Land zu zahlen, das er ihm wegnahm. Die US-Regierung stimmte zu, Mexiko die Summe von 15 Millionen Dollar (heute 434 Millionen Dollar) zu zahlen, was etwas weniger als die Hälfte dessen war, was Polk vor seinem Krieg angeboten hatte. Die USA stimmten auch zu, Schulden in Höhe von 3,25 Millionen Dollar (heute 94 Millionen Dollar) zu übernehmen, die die mexikanische Regierung US-Bürgern schuldete. Die Übernahme der nördlichen Hälfte Mexikos durch die USA bedeutete die Absorption von Jahrhunderten mexikanischen Rechts, Geschichte, Bräuchen, Stadt- und Straßennamen. Darüber hinaus beinhaltete sie auch, dass sofort alle mexikanischen Staatsbürger in dem neu erworbenen Land, dessen Sprache Spanisch war, amerikanische Staatsbürger wurden. Es war eine Aktion, die sich auch noch im 21. Jahrhundert auf die Amerikaner auswirken würde, bedenkt man, dass das heutige Amerika besorgt ist, dass Mexikaner illegal die Grenze zwischen den USA und Mexiko überqueren, um in Länder einzudringen, die einst zu ihrem Land gehörten, sowie die Sorge, dass die Hispanoamerikaner die Vereinigten Staaten übernehmen. Würde Präsident Trump dasselbe machen, um Grönland zu erwerben, was Polk unternommen hat, um die nördliche Hälfte von Mexiko zu bekommen? Wer weiß? Grönland und Dänemark wären klug, ihre Verteidigung vorzubereiten, nur für den Fall der Fälle.