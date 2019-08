Die US-Regierung kümmert sich nicht um die afghanischen Frauen Danny Sjursen Im seinerzeit, und bis zu einem gewissen Grad immer noch relativ kosmopolitischen Bagdad im Irak sah ich einmal drei junge Studentinnen der Mustansiriyah University nach Hause gehen. Sie hätten nicht unterschiedlicher gekleidet sein können. Die eine trug eine volle Burka, die nur ihre Augen offen ließ; die andere einen Hijab, ein bescheideneres Kopftuch ohne Gesichtsschleier und Jeans; die dritte trug einen rosa Minirock und ein freizügiges Tank Top und ihre langen Haare waren völlig frei. Dennoch plauderten sie wie alte Freundinnen. Anfang 2007 war diese Palette von Damenbekleidung bereits sehr selten in allen außer den sichersten Stadtteilen Bagdads, aber es gab sie noch. Ich erinnere mich, dass ich, ein 23-jähriger amerikanischer Leutnant, einen seltenen Einblick in Saddams weitgehend säkulares (wenn auch brutales) Regime erhalten hatte, das der unglücklichen Invasion des US-Militärs vorausging. Mir wurde oft von Einheimischen gesagt, dass Männer und Frauen sich treffen und öffentlich in Cafés am Tigris Alkohol trinken konnten, bevor Onkel Sam den Irak zerbrach und islamistische Fanatiker an die Macht brachte. Aber diese Zeiten waren vorbei. Vier Jahre später, und noch weiter östlich im sprichwörtlichen Größeren Mittleren Osten, sah ich beim Patrouillieren im ländlichen Kandahar, dem Geburtsort der Taliban-Bewegung in Afghanistan, kaum eine erwachsene Frau, die allein unterwegs war. Dort, im Hinterland eines Landes voller verschlafener Dörfer, wurden erwachsene Frauen selten im Freien gesehen und nie ohne ein männliches Familienmitglied als Eskorte. Es war alles ziemlich archaisch und ließ Bagdad so liberal erscheinen wie Boston. Ich erinnere mich an ein junges Mädchen mit tiefblauen Augen, vielleicht zwölf, das in der Nähe meiner Patrouillenbasis im nahe gelegenen Dorf Pashmul spielte. Als ich ihr zusah, wie sie ein seltsames, improvisiertes Springseil übersprang, empfand ich seltene Momente unschuldiger Freude an einem insgesamt gefährlichen Ort, an dem ich überhaupt nicht hätte sein sollen. Dann verschwand sie eines Tages, dieses (für mich) namenlose, fröhliche Mädchen, das ich nie wieder gesehen habe. Schließlich fragte ich einen Dorfältesten, der wahrscheinlich auf beiden Seiten - Taliban und Amerika - gegen die andere spielte, was mit dem blauäugigen afghanischen Mädchen passiert sei. Seine Antwort war einfach: die Pubertät. Sie hatte ihre erste Periode gehabt, wurde sofort als "Frau" angesehen und hinter die Lehmmauern ihres Familienhauses verbannt, bis ihr Vater beschloss, sie zu verheiraten - wahrscheinlich mit einem viel, viel älteren Mann. So war das Leben im ländlichen Südafghanistan. Es schien, dass die meisten der ethnisch paschtunischen Dorfbewohner es so haben wollten. Ich denke gelegentlich an dieses bemerkenswerte junge Mädchen, wenn ich immer wieder für den vollständigen und schnellen Rückzug des US-Militärs aus Afghanistan plädiere - das schließlich der Goldmassstab für aussichtslose Kriege ist. Wie ich vorhergesagt habe, scheint es wahrscheinlich, dass die Taliban entweder in naher Zukunft einen Großteil des Landes erobern oder zumindest die tatsächliche Kontrolle über den von den Paschtunen dominierten Süden und Osten Afghanistans auf unbestimmte Zeit behalten werden. Das bedeutet, dass die afghanischen Frauen in diesen und möglicherweise in vielen anderen Regionen leiden werden. Doch hier die hässliche Wahrheit: seit ich (und etwa 100.000 andere US-Soldaten) einen Großteil Afghanistans besetzt haben, leiden die Landfrauen immer noch. Wir konnten die langjährigen kulturellen Traditionen dieser Regionen kaum ändern. Wenn sich auf dem Höhepunkt der afghanischen Truppensteigerung Obamas der Status der meisten (weitgehend auf dem Land lebenden) Frauen nicht geändert hat, welche Aussichten haben die noch verbliebenen rund 14.500 amerikanischen Soldaten, diese Frauen zu schützen? Und nach 18 Jahren Pattsituation, wenn - wie es jetzt offensichtlich scheint - die USA diesen Krieg nicht sinnvoll gewinnen können, welchen Sinn hat es dann, sich über das Schicksal der Menschenrechte in dieser festgefahrenen zentralasiatischen Zeitschleife zu beklagen? Sicher ist das beunruhigend, aber es ist auch eine feste Tatsache des Lebens. Abgesehen davon ist die plötzlich vorgetäuschte Sorge der Obergescheiten der militaristischen interventionistischen herrschenden Außenpolitik um das Schicksal der afghanischen Frauen eine zynische Masche, die nur dazu gedacht ist, den längsten Krieg Amerikas zu verlängern. Es ging nie um die Rechte der Frauen oder um den Humanismus im Allgemeinen. Das US-Militär und die CIA drangen aus Rache für die Anschläge vom 11. September in Afghanistan ein, aus einer gewissen Unsicherheit darüber, was man sonst tun sollte. Jemand musste bezahlen, jemand musste bombardiert werden, und Bin Laden war, naja, in Afghanistan. Die Terroranschläge als Kriegsakt und nicht als internationales Verbrechen zu betrachten, war damals die Erbsünde dieser ewigen Kriege. Die schnelle Entscheidung, die Strategie in Afghanistan von begrenzten Anti-Terror-Operationen auf den Aufbau von Nationen, die Aufstandsbekämpfung und die anhaltende militärische Besetzung umzustellen, sollte als zweite Sünde angesehen werden. Täuschen Sie sich nicht: das Wohlergehen der afghanischen Frauen motivierte die Architekten der amerikanischen Invasion und Besetzung schwerlich. Brauchen Sie einen Beweis? Hier eine wenn auch nur kurze Lektion in Geschichte. Während des Krieges der Sowjetunion in Afghanistan (1979-89) unterstützte die CIA nicht ganz so geheim einige der schlimmsten islamistischen theokratischen "Freiheitskämpfer" gegen die von der Sowjetunion unterstützte säkulare kommunistische Regierung, die damals an der Macht war. Was auch immer sonst sowjetische sozialistische Reformen nach Afghanistan brachten, sie haben zweifellos das Los der lokalen Frauen stark verbessert, die volle Bürger- und Sozialrechte, Zugang zu Bildung und Perspektiven für berufliche Karrieren erhielten. Onkel Sam kümmerte sich damals kaum um afghanische Frauen. Es ist noch nicht lange her, dass Washington wissentlich die chauvinistischsten Theokraten unter den afghanischen Mudschahedin und, vergessen wir nicht, die arabischen Freiwilligen der Islamisten unterstützte - unter ihnen ein Osama bin Laden. Wenn darüber hinaus die vielen in D.C. ansässigen Unterstützer eines fortgesetzten fortwährenden militärischen Engagements der USA in Afghanistan wirklich um die Rechte der Frauen besorgt wären, würden sie vielleicht den Alarm über die Millionen von Frauen auslösen, die von Washingtons Verbündeten, der saudischen absoluten Monarchie, unterdrückt werden. Schließlich leben die Frauen im Königreich unter dem Diktat der korrupten Theokratie, und die Moralpolizei durchstreift die saudischen Straßen. Dies ist ein Königreich, das immer noch Frauen wegen "Zauberei" und "Hexerei" enthauptet. Zu diesem Thema werden Sie kaum einen Piepser von der herrschenden Klasse der Washingtoner Interventionisten hören. Eine letzte Bemerkung zur Scheinheiligkeit des militaristischen Mainstreams. Die Mehrheit dieser Leute sind ältere, weiße, sozial konservative amerikanische Männer. Kaum Feministen in irgendeiner Hinsicht, weigern sie sich in der Innenpolitik weitgehend, das allgegenwärtige geschlechtsspezifische Lohngefälle anzugehen, haben keinen Mut zur Ratifizierung von Gleichberechtigungsgesetzen und unterstützen den eskalierenden staatlich geführten Krieg gegen verfassungsrechtlich geschützte Abtreibungsrechte. Wie man sieht, kennt die Heuchelei der Militaristen keine Grenzen. Die ganze verlogene Sorge um die Rechte der afghanischen Frauen nach einem möglichen Abzug des US-Militärs ist eine Ente. Die Forderungen dieser Heuchler nach einem permanenten Krieg für die Seelen der afghanischen Frauen dienen nur als Vorwand für die imperiale Expansion, die zukünftige Beherrschung der afghanischen Bodenschätze, eine regionale Kontrolle des wachsenden chinesischen Drachens und die Beherrschung potenzieller Ölpipelines, um Russland zu umgehen. Es ist alles altmodische Geopolitik, Leute, gemischt mit einer absurden Bindung des Militärs an die Herrschaft über die Region. Das afghanische Volk, insbesondere die Frauen, sind in dieser seit langem umkämpften Region kaum mehr als Bauern in einem neuen Großen Spiel. Dieser Autor, als ehemaliger "Gast" des Landes und als ein (meistens) einfühlsamer Mensch, ist traurig wegen der Frauen, die unter mittelalterlicher Herrschaft der Taliban leben und leben werden. Dennoch erkennt der Realist in mir die Grenzen der amerikanischen Militärmacht, dass der Krieg niemals hätte geführt werden dürfen und nicht gewonnen werden kann. Und als wiedergeborener Skeptiker und Student der afghanischen Geschichte weiß ich auch so viel: Washington half bei der Schaffung dessen, was zu den Taliban wurde, verkaufte afghanische Frauen an die Theokratie, um einen Rivalen des Kalten Krieges in Verlegenheit zu bringen, und kümmerte sich nie und nimmer um die Notlage des blauäugigen Mädchens, das mich einst zum Lächeln brachte. Ich wünsche nur, die Militaristen der außenpolitischen Elite würden zumindest das zugeben und die afghanischen Frauen da raushalten.