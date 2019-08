Die Pro-Kriegs-Argumente der NYT gegen den Krieg mit dem Iran

Gregory Shupak

Die New York Times hat seit Anfang Mai fünf Leitartikel veröffentlicht, die angeblich einen möglichen Militärkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran kritisch beurteilen. Als Anti-Kriegsargumente versagen sie jedoch kläglich, indem sie den Iran verunglimpfen, ohne die USA einer vergleichbaren Prüfung zu unterziehen, und die Aggression der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber dem Iran verbergen.

Die Leitartikel würgen die gleichen antiiranischen verteufelnden Pro-Kriegsstimmen hervor, die versuchen, einen Angriff auf das Land zu rechtfertigen. In einem Fall (04.05.2019) wird den Lesern gesagt, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass die Revolutionsgarden ein bösartiger Akteur sind. Sie wurden 1979 gegründet und waren der Beschützer der Revolution. Mit der Zeit wurde das Korps zu einem Werkzeug der Gewalt und des militärischen Abenteurertums, als der Iran seinen regionalen Einfluss im Irak, Libanon, Jemen und Syrien ausbaute.

Der gleiche Leitartikel impliziert, dass der Iran ein Atomwaffenprogramm hat, über das die Amerikaner besorgt sein sollten, indem er schreibt:

Die Regierung hat heftig darüber diskutiert, Sanktionen gegen europäische, chinesische und russische Einrichtungen zu verhängen, die mit dem Iran zusammenarbeiten, um Einrichtungen umzurüsten, die in der Lage sind, Aktivitäten im Zusammenhang mit Kernwaffen in friedlichere, energieorientierte Projekte umzusetzen. Am Freitag kündigte das Außenministerium an, dass die Arbeit an drei wichtigen Einrichtungen 90 Tage lang fortgesetzt werden darf, wobei die Regierung die Entscheidung am Ende dieses Zeitraums überdenken wird. Einige andere nukleare Aktivitäten werden verboten.

Zu sagen, dass der Iran "über Einrichtungen verfügt, die in der Lage sind, Aktivitäten im Zusammenhang mit Kernwaffen zu verfolgen", die "umgewandelt" werden sollten, damit sie an "friedlicheren, energieorientierten Projekten" arbeiten können, legt sehr stark nahe, dass der Iran über ein Atomwaffenprogramm verfügt oder kurz davor steht, eines zu haben, ebenso wie ein Leitartikel vom 19.7.19 behauptet, dass der Iran "atomare Ambitionen" hat. Es gibt keine Grundlage für diese Unterstellung: Der Iran hat kein Atomwaffenprogramm, war seit mindestens 2003 nicht mehr nahe daran, eines zu haben, und hatte vielleicht auch nie eines. (Siehe FAIR.org, 17.10.17.)

Die Leitartikel in dieser Reihe beschreiben den Iran darüber hinaus als beschäftigt mit (vermutlich ruchloser) "Arbeit an Raketensystemen" (19.7.19) und als "ein despotisches Nahostregime" (20.6.19), das "regionale terroristische Organisationen unterstützt" (19.7.19).

Keine Institution oder Praxis der Vereinigten Staaten von Amerika wird auf vergleichbare Weise pauschal verurteilt. Die Durchführung einer Invasion im Irak, wie sie das US-Militär unternommen hat, und die Verursachung von bis zu einer Million Todesfällen wird nicht als das Verhalten eines "bösartigen Akteurs" oder "eines Instruments der Gewalt und des militärischen Abenteurertums" angesehen; ebenso wenig wie das Halten von Kindern in Käfigen oder das Vorhandensein der weltweit größten Gefängnisbevölkerung als Beweis für ein "despotisches ... Regime". Was auch immer die Definition der Times von "Unterstützung regionaler terroristischer Organisationen" ist, sie beinhaltet offensichtlich nicht die Unterstützung rassistischer Gruppen in Libyen, die Verwüstung syrischer Städte oder die Überschwemmung des Landes mit Waffen, die ISIS zugute kommen, oder die Durchführung von Massakern in Afghanistan oder die Unterstützung von Brutalität in Jemen und Palästina.

In dieser Hinsicht unterstützen die angeblich gegen den Krieg gerichteten Leitartikel der New York Times das Argument für einen Krieg gegen den Iran: wenn der Iran ein "despotisches ... Regime" ist, das "Unterstützung für regionale Terrororganisationen" leistet und eine militärische Ausstattung hat, die "zweifellos ... ein bösartiger Akteur" und ein "Werkzeug der Gewalt und des militärischen Abenteurertums" ist, kann man den Lesern verzeihen, dass sie es versäumt haben, eilig eine Friedensbewegung zu organisieren. Und wenn die Vereinigten Staaten von Amerika nichts davon sind oder haben - oder, im Falle eines Atomwaffenprogramms und der "Arbeit an Raketensystemen" ihnen vermutlich gestattet ist, über solche zu verfügen -, dann sind sie vielleicht verwirrt, warum die USA den Iran nicht bombardieren oder eindringen oder seine Regierung stürzen sollten, oder eine Kombination davon.

In den Leitartikeln wird auch die Verantwortung für die Krise verworren dargestellt, indem das, was geschieht, etwa zu gleichen Teilen als Schuld der Vereinigten Staaten von Amerika und des Iran dargestellt wird. Der erste Leitartikel (5.4.19) argumentierte, dass die "Trump-Administration ein gefährliches Spiel im Iran spielt und eine ernsthafte Fehleinschätzung von beiden Seiten riskiert". Das Problem ist nicht so sehr das Risiko einer "ernsten Fehleinschätzung von beiden Seiten", sondern es sind bewusste US-Berechnungen, um den Iranern Elend zuzufügen, um den Iran zu zwingen, sich US-Anordnungen zu unterwerfen. US-Sanktionen schaden den Iranern ernsthaft, verursachen Nahrungsmittelknappheit, untergraben das Gesundheitssystem, verhindern, dass die Überschwemmungshilfe zu den Iranern gelangt, lösen einen Zusammenbruch des Wirtschaftswachstums aus und treiben das Land in eine tiefe Rezession, während sie dazu beitragen, die Inflation anzukurbeln; all diese Informationen waren öffentlich verfügbar, bevor einer dieser Leitartikel veröffentlicht wurde. Der Iran hat natürlich der US-Gesellschaft nichts Vergleichbares zugefügt.

Der Titel des nächsten Leitartikels in der Serie lautete "Iran und die USA sind auf Kollisionskurs" (14.06.19), und es wurde gesagt, dass "Hardliner auf beiden Seiten wenig Interesse an einem diplomatischen Ausweg haben". In den Wochen vor der Veröffentlichung dieses Artikels hatten die USA B-52-Bomber, Drohnen, Patriot-Raketenabwehrbatterien, Aufklärungsflugzeuge, Luft- und Raketenabwehrsysteme vor die Haustür des Iran geschickt - nebst 1.500 Soldaten, zusätzlich zu den 60-80.000 Kämpfern, die die Vereinigten Staaten von Amerika zugegebenermaßen in der Region haben, ganz zu schweigen von den Tausenden weiteren US-Soldaten in den Meeren der Region. Wenn die beiden Länder auf einem "Kollisionskurs" sind, dann liegt das daran, dass die USA ihr Fahrzeug direkt an den Iran heran fahren.

Ähnlich argumentierte der nachfolgende Leitartikel (20.6.19), dass mit gegnerischen Streitkräften in solcher Nähe, mit Anschuldigungen und herumfliegender Munition und mit einem Vertrauensdefizit gegenüber dem Weißen Haus die Gefahr eines offenen Konflikts mit jedem Tag zunimmt.

Nicht erwähnt wird, wo sich diese Kräfte in der Nähe befinden und warum: sie befinden sich in unmittelbarer Nähe des Iran, wo sich natürlich iranische Militärausrüstung und -personal befinden und wohin US-Waffen, Spionageausrüstung, Soldaten, Seeleute und Piloten auf provokante Weise geschickt worden sind. Das ist der Grund, warum "der Konflikt von Tag zu Tag zunimmt"; bei der letzten Überprüfung war von Waffen, Land-, See- und Luftstreitkräften des Iran vor der US-Küste nichts zu bemerken.

Im vierten Editorial der Times zu diesem Thema (21.06.19) schrieben die Autoren, dass die Konfliktgefahren inzwischen stark zunehmen. Selbst wenn die beiden Regierungen nicht bereit für die Diplomatie sind, könnte eine solche Verbindung zumindest dazu beitragen, dass die vielen militärischen Bestände, die auf einem der wichtigsten Schifffahrtswege der Welt verteilt sind, keinen Krieg auslösen.

Kriege brechen nicht spontan aus, ebenso wenig wie die "Konfliktgefahren von selbst scharf" werden. Diese Gefahren sind entstanden, weil "die vielen militärischen Objekte, die um eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt herum angeordnet sind", auch die des Iran umfassen, die sich vor Ort befinden, weil die Iraner die Frechheit besitzen, dort zu leben, und die der Vereinigten Staaten von Amerika, die mehr als 7.000 Meilen von den iranischen Küsten entfernt liegen, denen mehr als 50 Militärbasen um den Iran herum gehören. Der Iran hat eine Gesamtzahl von Null Basen, die die Vereinigten Staaten einkreisen.

Diese Leitartikel erwecken den Eindruck, als wären die USA und der Iran durch unveränderliche physikalische Gesetze an den Rand des Krieges gebracht worden, und nicht durch bewusste Entscheidungen der herrschenden Klasse der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn man das Thema auf diese Weise behandelt, verbirgt man die Verantwortung der US-Regierung für die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Krieges. Zu verdecken, welche Partei für einen Krieg oder die Möglichkeit eines solchen verantwortlich ist, erschwert es der Öffentlichkeit, festzustellen, gegen wen mobilisiert werden muss. Dieses Problem ist besonders akut, wenn es sich um die führende Zeitung der Vereinigten Staaten von Amerika handelt, die die Art und Weise verdeckt, wie Washington die Spannungen mit dem Iran erhöht und die Länder einem verheerenden Krieg näher bringt.

Sie können eine Nachricht an die New York Times unter letters@nytimes.com (Twitter:@NYTOpinion) senden. Bitte denken Sie daran, dass respektvolle Kommunikation die effektivste ist.