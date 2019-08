'Regimewechsel beginnt zu Hause' Max Blumenthal von Grayzone und das Embassy Protection Collective sprechen nach einem Treffen mit Präsident Nicolás Maduro im Miraflores-Palast in Caracas, Venezuela, vor den Medien. Max Blumenthal Ich vertrete neben meinen Kollegen Anya Parampil und Ben Norton eine unabhängige Medienorganisation ohne formelle Beziehung zu dieser Regierung oder einer anderen Regierung. Wir sind hier, weil unsere Regierung und unsere Konzernmedien, die als Arm ihrer Außenpolitik fungieren, eine gefährliche und katastrophale Politik der Belagerung und des Regimewechsels verfolgen. Wir haben die Katastrophen gesehen, die dieselbe Politik für Mittelamerika, für den Irak, für Libyen, für Syrien und für so viele Menschen auf der ganzen Welt, in Korea und anderswo verursacht hat. Und wir sind hier, um dieser Politik abzuschwören. Wir sind hier als Bürger und auch als Journalisten, um die Blockade zu durchbrechen, die unsere Regierung nicht nur gegen diese Regierung, sondern auch gegen die Beziehungen zwischen dem amerikanischen Volk und dem venezolanischen Volk, das versucht, eine neue Gesellschaft durch die bolivarische Revolution aufzubauen, verhängt hat. Und aus dem gleichen Grund haben wir an einem Embassy Protection Collective (Kollektiv zum Schutz der Botschaft) teilgenommen, nicht nur, um die venezolanische Botschaft zu verteidigen, sondern auch die Prinzipien des Völkerrechts und die grundlegende Wahrheit über diese Politik des Regimewechsels. Wir haben absolut keine Angst vor einem Angriff in den Medien oder von unserer eigenen Regierung, weil wir beschlossen haben, dass das belagerte venezolanische Volk Beziehungen zu den Menschen aus Amerika unterhalten sollte, dass wir zuhören und in einem Dialog miteinander stehen sollten. Wir haben keine Angst vor Einschüchterungen. Wie Sie gesehen haben, gab es, als wir uns innerhalb und außerhalb der Botschaft befanden, absolut keine Angst vor einem Angriff oder vor Einschüchterungsversuchen. Weil sich unsere Regierung, darunter viele selbsternannte Progressive, weigert, sich mit dieser Regierung in einem Dialog zusammenzusetzen, und weil sich unsere Medien weigern, in die Barrios zu gehen und sich mit den Campesinos zu treffen, die unter Sanktionen leiden, ist es unsere Aufgabe, das für sie zu tun. Wir sind im Geiste des Friedens und der Diplomatie hierher gekommen, und wir werden in unser Land zurückkehren, um die Wahrheit über die erdrückenden Auswirkungen von Sanktionen, aber auch über die Errungenschaften dieser Revolution zu sagen. Denn in unserem Land gibt es Millionen von Menschen - wie Präsident Maduro in unserem Treffen sagte und was er versteht -, es gibt Millionen von Menschen, die ohne Zuhause, ohne Hoffnung leiden; Studenten mit Schulden, die sie nicht abbezahlen können; Menschen, die sich keine medizinische Versorgung leisten können. Und wir brauchen eine Revolution in unserem Land. Wir müssen ebenfalls eine neue Gesellschaft und neue Medien aufbauen. Nuestra lucha es la misma. Este es nuestro mensaje a usted. (Unser Kampf ist derselbe. Das ist unsere Botschaft an euch.) Weil wir das Volk unseres Landes, der Vereinigten Staaten lieben, weil wir unsere Nachbarn und Gemeinschaften lieben, weil wir die Menschen lieben, die wir in diesem Land getroffen haben, und weil wir ein Imperium hassen, das auch unsere Nachbarn und unsere Gemeinschaften missbraucht, glauben wir, dass der Regimewechsel zu Hause beginnt. Ich danke Ihnen.