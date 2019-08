USA verhängen neue Sanktionen gegen Russland wegen Vergiftung Skripals im März 2018 Neue Sanktionen sollen Russland dafür bestrafen, dass es nach den letzten Sanktionen keine Zusagen gemacht hat Jason Ditz Das Weiße Haus hat angekündigt, dass Präsident Trump am Freitag eine neue Runde von Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Bei den Sanktionen geht es nominal um die Skripal-Vergiftung in Großbritannien im März 2018, für die die Vereinigten Staaten von Amerika bereits Sanktionen verhängt haben. Nach Angaben von Sprecher Hogan Gidley werden die neuen Sanktionen wegen der letzten Runde von Sanktionen verhängt. In Zusammenhang mit den vorangegangenen Sanktionen forderten die Vereinigten Staaten von Amerika Russland auf, ihnen Zusicherungen zu geben, dass sie mit der Vergiftung von Menschen aufhören würden. Russland hat nie solche Zusicherungen abgegeben, ja es hat bestritten, Skripal überhaupt vergiftet zu haben. Aber ohne Schuldbekenntnis und Versprechen gegenüber den USA empfanden die Vereinigten Staaten von Amerika die Notwendigkeit, eine weitere Runde von Sanktionen zu verhängen, die wahrscheinlich die Voraussetzungen für weitere künftige Sanktionen aus dem gleichen Grund schaffen werden. Beamte behaupten, dass Russland "verpflichtet" ist, den Vereinigten Staaten von Amerika Zusicherungen über Vergiftungen nach US-Recht zu geben, und das Weiße Haus besteht darauf, dass diese neuen Sanktionen beweisen, dass Präsident Trump gegenüber Russland härter ist als jeder andere jemals zu irgendeinem Zeitpunkt.