Geheimdienstchef des Pentagon: Iran will keinen Krieg Der General sagt, dass das Ergebnis "für alle sehr schrecklich wäre" Jason Ditz Es wird die ganze Zeit von einem US-Krieg mit dem Iran gesprochen und es kommt zu ständigen Eskalationen in der Rhetorik. Aber Generalleutnant Robert Ashley, der Leiter der Defense Intelligence Agency (DIA - Geheimdienst des Pentagons), sieht den Krieg als etwas, das niemand will und von dem er nicht glaubt, dass Iran, China oder Russland einen Krieg beginnen wollen. Lt. Gen. Ashley wurde mehrmals in Hinblick auf den möglichen Krieg bedrängt, basierend auf öffentlichen Erzählungen, dass ein solcher Krieg nur eine Frage der Zeit ist. Er sagte jedoch, dass "das Ergebnis für alle sehr schrecklich wäre", und dass alle wissen, dass es am besten ist, ihn zu vermeiden. Das steht sicherlich im Einklang mit der offiziellen Haltung von Präsident Trump, zumindest die meiste Zeit. Während der Präsident gelegentlich Zerstörung verspricht, wie sie noch nie in der Menschheitsgeschichte gesehen wurde, sagte er im Allgemeinen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika keinen Krieg mit dem Iran anstreben und keinen solchen Krieg wollen. Wenn der DIA-Chef, der oberste Geheimdienstbeamte des Pentagons, in der Frage, dass auch der Iran, China und Russland keinen Krieg wollen, recht hat, wäre dies ein sehr ermutigendes Zeichen, da dies eindeutig ein Krieg der Wahl für alle Beteiligten ist, und wenn niemand beschließen will, ihn zu beginnen, wird er vermutlich nicht gestartet. Natürlich besteht immer die Gefahr, durch Fehler in einen Krieg zu stürzen, und angesichts einer Reihe von US-Kriegshetzern, die immer noch auf einen solchen Krieg hoffen, sind die Risiken höher als normal. Es bleibt Hoffnung, besonders wenn das Pentagon sagt, dass es kein Krieg ist, den der Iran will, dass kühlere Köpfe sich letztendlich durchsetzen können.