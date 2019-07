Trump: Blockade von F-35-Verkauf nicht fair gegenüber den USA oder der Türkei Trump sagt, dass die verfahrene Situation Obamas Schuld ist Jason Ditz Während er wahrscheinlich keine Möglichkeit hat, es zu umgehen, beklagte Präsident Trump am Dienstag das Verbot von F-35-Verkäufen an die Türkei und sagte, es sei nicht fair gegenüber den USA und nicht fair gegenüber der Türkei. Die Türkei war bereit, F-35 Kampfflugzeuge zu kaufen, ein teures, von den USA hergestelltes Flugzeug, das die Trump-Administration gerne verkaufen würde. Sie kündigte dann jedoch an, dass sie russische S-400-Flugabwehrsysteme anstelle der US-Alternative kaufen würde. Die USA warnten davor, dass sie die F-35 nicht bekommen könnten, wenn sie das täten, aber die Türkei hat die russischen Systeme trotzdem gekauft. Trump sagt, dass der Verlust der F-35-Verkäufe die USA Arbeitsplätze kosten wird, also ist es wie eine Strafe für die USA. Er beschuldigte auch Präsident Obama und sagte, Obama habe es versäumt, der Türkei die Patriot-Raketen als Alternative zu verkaufen. Für Trumps Ärger über den Verlust dieser Verkäufe scheint es jedoch keinen einfachen Lösungsansatz zu geben. Der nominierte Verteidigungsminister Mark Esper bestätigte in seiner Anhörung, dass es der Türkei nicht gestattet werden kann, die F-35 und die S-400 gleichzeitig zu haben. Und während Trump sagt, dass die Türkei "mit uns sehr gut steht, sehr gut", sagen Gesetzgeber auch, dass die Sanktionen gegen die Türkei für den Kauf der S-400 nicht optional sind, und lehnen die Idee des türkischen Präsidenten Erdogan ab, dass Trump ihm einfach eine Ausnahmegenehmigung geben könnte.