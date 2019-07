Die Türkei fordert Trumps Bluff heraus Eric Margolis Die Türkei hat gerade Donald Trumps Bluff herausgefordert, indem sie den Kauf von russischen S-400 Flugabwehrraketen vorangetrieben hat. Die Empörung in Washington ist vulkanisch. Trump schwört, Feuer und Schwefel auf die ungehorsamen Türken herabregnen zu lassen. Die S-400 ist Russlands führendes Flugabwehrsystem. Es wird angenommen, dass sie gegen alle Arten von Flugzeugen - einschließlich Tarnkappenflugzeuge - Marschflugkörper, ballistische Mittelstreckenraketen, Drohnen und einige andere Arten von Raketen hoch wirksam ist. Sie bietet die Wahl zwischen einer selbstlenkenden Version mit eigenem Radarsucher oder einer kostengünstigeren, "semi-aktiven" Version, die vom Radar der Abschussanlage gesteuert wird. Was diese AA-Rakete (SS-21 in der NATO-Terminologie) besonders tödlich macht, ist ihre bemerkenswerte Reichweite von 400 km. Die S-400 soll nach Angaben Russlands in der Lage sein, Tarnkappenflugzeuge zu erkennen. Mir wurde bereits 1990 von sowjetischen Sicherheitsverantwortlichen gesagt, dass ihre Radargeräte US-Tarnflugzeuge erkennen können. Die bemerkenswerte Reichweite und Detektionsfähigkeit der Rakete gefährdet einige der Schlüsselelemente der US-Kampfkapazität, insbesondere die E-3 AWACS-Flugradarflugzeuge, die US-Elektronik-Kampfflugzeuge, Tanker und natürlich Jäger wie die neue Stealth F-35, verbesserte F-15's, F-22's und B-1, B-2 und ehrwürdige B-52 schwere Bomber, die zur Beförderung von Langstrecken-Marschflugkörpern verwendet werden. Das russische AA-System kann "schießen und abhauen" - feuern und dann schnell den Ort wechseln. Noch wichtiger ist, dass die S-400 etwa die Hälfte des Preises ihres führenden Konkurrenten, des US-Patriot-PAC-2-Systems, kostet. Die S-400 kann auch zuverlässiger und genauer sein. Der Große Weiße Vater in Washington ist nicht glücklich. Die Trump-Administration übte starken Druck auf die Türkei aus, die S-400 nicht zu kaufen, und drohte damit, die Bestellung der Türkei über 100 der neuen, unsichtbaren F-35's zu annullieren. Nur wenige dachten, die Türken würden sich den USA in dieser Frage widersetzen, aber sie konnten nicht verstehen, wie tief die Wut der Türkei auf die USA sitzt. Die meisten Türken glauben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika den gescheiterten Putsch 2016 gegen die demokratische Regierung in Ankara inszeniert haben, der durch eine zwielichtige religiöse Organisation unter Führung des spirituell-politischen Führers Fethullah Gülen, der im Exil in den Vereinigten Staaten lebt, durchgeführt wurde. Der gewählte Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan, war zu unabhängig für Washington gewesen und war mit der US-Politik gegenüber Syrien und dem Golf zusammengekracht. Er hatte auch den Zorn der israelischen Lobby in Amerika erregt, weil er Gerechtigkeit für die Palästinenser forderte. Die Türkei wird nun von Washington wirtschaftlich angegriffen. Präsident Trump droht mit Sanktionen (Wirtschaftskrieg) gegen die Türkei, einen alten, loyalen US-Verbündeten. Während des Koreakrieges retteten türkische Truppen amerikanische Soldaten vor der chinesischen Umzingelung. Aber Türken sind meist Muslime, und Muslime werden von Trump und seinen Verbündeten gehasst. S-400-Raketen kommen jetzt in der Türkei an. Was wird Trump tun? Den Verkauf der F-35 und anderer militärischer Ausrüstung oder Ersatzteile in die Türkei stornieren? Damit drohen, die Türkei aus der NATO zu verdrängen? Israel und Griechenland dazu bringen, die Türkei zu belästigen? Die Türkei kann ohne den F-35 leben. Er ist zu teuer und kann anfälliger sein als angekündigt. Die Türken können ähnliche, preiswertere Kampfflugzeuge aus Russland bekommen. Indien und China kaufen beide die S-400. Sogar die Saudis könnten sich ihnen anschließen, obwohl Moskau den Verkauf verzögert. S-400's sind auch in Syrien mit russischen Streitkräften stationiert und sollen in einer Marineversion auf See gehen. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika noch wütender reagieren, könnte die Türkei drohen, sich aus der NATO zurückzuziehen und die USA aus ihrer hochstrategischen Air Base in Incirlik im Südosten der Türkei zu vertreiben. Es sei daran erinnert, dass die Türkei nach den USA die zweitgrößte Armee der NATO stellte. Jemand muss den zutiefst unwissenden Trump daran erinnern, dass die NATO ohne die Türkei ohne Krallen sein wird. Ebenso wichtig ist es, dass eine Türkei, die durch die NATO-Mitgliedschaft nicht eingeschränkt ist, nach Ölquellen suchen wird, die ihr fehlen und die sie dringend benötigt, sowie nach neuen Allianzen. Noch vor einem Jahrhundert gehörten die reichen Ölfelder des Irak zum Osmanischen Reich, bis sie von den imperialen britischen und französischen Mächten weggenommen wurden. Die Tage einer unterwürfigen zahmen Türkei könnten zu Ende gehen.