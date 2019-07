Iranischer Botschafter: Wir haben nichts zu verbergen, die IAEO überwacht alles Weist Vorwürfe der USA wegen "nuklearer Erpressung" zurück Jason Ditz Präsident Trump und andere Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika hypen das zivile Atomprogramm des Iran und werfen dem Land "nukleare Erpressung" vor, weil es sein Anreicherungsniveau von 3,67% auf 4,5% erhöht hat. Der erhöhte Anreicherungsgrad liegt über dem, was der P5+1 Deal erlaubt, aber weit, weit unter den 90%, die für die Herstellung von Waffen benötigt werden. Das Interesse des Irans ist es, Gespräche zu beginnen, um die Aufhebung der Sanktionen durchzusetzen, die ebenfalls in dem Abkommen enthalten ist, an dessen Einhaltung die Vereinigten Staaten von Amerika andere Nationen gehindert haben. Der iranische Botschafter Kazim Gharib Abadi wies die Behauptungen der Vereinigten Staaten von Amerika zurück, indem er sagte: "Wir haben nichts zu verbergen", und darauf hinwies, dass jeder Aspekt des iranischen Atomprogramms ständig von der IAEO überwacht wird. Die US-Beschwerden über das iranische Programm und das Atomabkommen machen für das Abkommen selbst immer weniger Sinn, da sich die Vereinigten Staaten von Amerika längst aus dem Abkommen zurückgezogen haben und zur Durchsetzung im praktischen Sinne nichts mehr zu sagen haben.