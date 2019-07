Leb wohl Dollar, war nett dich gekannt zu haben! Philip Giraldi In den letzten zwei Jahren hat das Weiße Haus Handelsstreitigkeiten ausgelöst, Verbündete und Feinde gleichermaßen beleidigt und sich von multinationalen Verträgen und Abkommen zurückgezogen oder sich geweigert, sie zu ratifizieren. Es hat auch die Reichweite seiner einseitig auferlegten Regeln erweitert und andere Nationen gezwungen, sich an seine Forderungen zu halten oder mit Wirtschaftssanktionen zu rechnen. Während die erklärte Absicht der Trump Administration darin bestand, neue, für die Vereinigten Staaten günstigere Vereinbarungen zu treffen, war das Endergebnis ein ganz anderes und führte zu einem breiten Konsens innerhalb der internationalen Gemeinschaft, dass Washington instabil ist, kein zuverlässiger Partner und nicht vertrauenswürdig. Dieses Gefühl hat wiederum zu Gesprächen zwischen ausländischen Regierungen geführt, wie man das amerikanische Bankensystem umgehen kann, das neben dem Abwurf von Bomben die wichtigste Angriffswaffe Washingtons ist, um die Einhaltung seiner Diktate zu erzwingen. Folglich gab es einen erheblichen Rückschlag durch die Kampagne Make America Great Again (Machen wir Amerika wieder groß), zumal die Kehrseite der Medaille zu sein scheint, dass die "Größe" dadurch erreicht wird, dass alle anderen weniger groß gemacht werden. Das einzige Land der Welt, das die Vereinigten Staaten derzeit positiv bewertet, ist Israel, das angesichts der Großzügigkeit, die von der Administration Trump kommt, sicherlich einen guten Grund dazu hat. Alle anderen sind begierig darauf, unter dem amerikanischen Stiefelabsatz herauszukommen. Nun, der Wurm hat sich endlich gedreht, vielleicht. Selbst das schwache Deutschland Angela Merkels versteht jetzt, dass nationale Interessen vorherrschen müssen, wenn die Vereinigten Staaten verlangen, dass es das Unsagbare tut. Auf dem kürzlich in Tokio abgeschlossenen G20-Treffen gaben Großbritannien, Frankreich und Deutschland bekannt, dass der spezielle Handelsmechanismus, an dem sie in diesem Jahr gearbeitet haben, nun in Betrieb ist. Er heißt Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX - Instrument zur Unterstützung des Handelsverkehrs) und wird es Unternehmen in Europa ermöglichen, Geschäfte mit Ländern wie dem Iran zu tätigen und amerikanische Sanktionen zu vermeiden, indem sie das SWIFT-System umgehen, das auf Dollarbasis funktioniert und de facto unter der Kontrolle des US-Finanzministeriums steht. Die Bedeutung des europäischen Vorstoßes darf nicht unterschätzt werden. Es ist der erste große Schritt, um von der Dominanz des Dollars als Handels- und Reservewährung der Welt loszukommen. Wie so oft ist der Schaden für die von den USA wahrgenommenen Interessen selbstverschuldet. Seit Jahren wird über die Einrichtung von Handelsmechanismen gesprochen, die nicht auf dem Dollar beruhen, aber sie gewannen keine Dynamik, bis die Trump-Administration vor über einem Jahr abrupt aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) mit dem Iran ausstieg. Es gab andere Unterzeichner des JCPOA, die alle durch den Schritt des Weißen Hauses verärgert waren, weil sie zu Recht glaubten, dass es ein gutes Abkommen war, das die iranische Entwicklung einer Atomwaffe verhinderte und gleichzeitig die Spannungen im Nahen Osten abbaute. Die europäischen Großmächte Deutschland, Frankreich und Großbritannien sowie Russland und China waren alle Unterzeichner, und das Abkommen wurde vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gebilligt. Der Rückzug der USA in dem Versuch, den "Aktionsplan" zu zerstören, wurde daher von allen anderen Unterzeichnern äußerst negativ bewertet, und ihre Wut nahm zu, als Washington erklärte, dass es wieder Sanktionen gegen den Iran einführen und auch sekundäre Sanktionen anwenden werde, um alle Dritten zu bestrafen, die sich nicht an die Handelsbeschränkungen halten. Instex ist ein Upgrade eines früheren "Special Purpose Vehicle", das vor einem Jahr von den Europäern eingerichtet wurde, um den Handel mit dem Iran ohne eigentliche Geldtransfers zu ermöglichen, so etwas wie ein Tauschsystem, das auf Ausgleichszahlungen nach Wert basiert. Die Ankündigung bezüglich Instex kam als Ergebnis des Treffens letzte Woche in Wien, bei dem sich die JCPOA-Unterzeichner minus den Vereinigten Staaten von Amerika mit dem iranischen Ministeriumssprecher Abbas Mousavi trafen, der das Treffen als "die letzte Chance für die verbleibenden Parteien ... um sich zu sammeln und zu sehen, wie sie ihre Verpflichtungen gegenüber dem Iran erfüllen können" bezeichnete. Der Iran ist mit der Entwicklung zufrieden, obwohl es Kritiker der Vereinbarung gibt und die Regierung offiziell erklärt, dass Instex nicht genug ist und sie mit Plänen zur Steigerung ihrer Uranproduktion fortfahren wird. Dies führte zu einer sofortigen Antwort von Außenminister Mike Pompeo letzte Woche in Neu-Delhi: "Wenn es Konflikte gibt, wenn es Krieg gibt, wenn es kinetische Aktivitäten gibt, dann nur, weil die Iraner sich dafür entschieden haben." Dennoch könnte Instex möglicherweise ein Modell für Mechanismen sein, die es dem Iran ermöglichen, sein Öl ohne Behinderung durch Washington zu verkaufen. Aber es wird eine scharfe Reaktion des Weißen Hauses erwartet. Während sich Instex in der Entwicklungsphase befand, stellten US-Beobachter fest, dass das iranische Sonderhandels- und Finanzinstrument, das den eigentlichen Handel übernehmen wird, auch Regierungsbehörden umfasst, die bereits unter US-Sanktionen stehen. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Washington auf sekundäre Sanktionen gegen die Europäer zurückgreifen wird, ein Schritt, der die bilateralen Beziehungen definitiv noch giftiger machen wird, als sie es bereits sind. Ein globaler Handelskrieg ist eine klare Möglichkeit, und wie bereits erwähnt, ist die Abkehr vom Dollar als internationale Reservewährung eine mögliche Folge. Trump hat bereits "mit Strafmaßnahmen gegen die von Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich geschaffene Finanzinstitution gedroht, die den Handel mit der Islamischen Republik vor US-Sanktionen schützen soll". Der Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, der Israeli Sigal Mandelker, warnte in einem Schreiben vom 7. Mai: "Ich fordere Sie auf, die mögliche Sanktionierung von Instex sorgfältig zu prüfen. Aktivitäten, die mit US-Sanktionen in Konflikt geraten, können schwerwiegende Folgen haben, einschließlich eines Verlusts des Zugangs zum US-Finanzsystem." Tatsächlich scheint das Weiße Haus bereit zu sein, mit Europa einen Wirtschaftskrieg über die Frage der Bestrafung des Iran zu führen. Das Finanzministerium gab eine Erklärung zum Mandelker-Brief heraus und sagte: "Unternehmen, die im Handel mit dem iranischen Regime mit allen Mitteln handeln, können sich einem erheblichen Sanktionsrisiko aussetzen, und das Finanzministerium beabsichtigt, unsere Befugnisse aggressiv durchzusetzen". Mike Pompeo war auch eindeutig bei einem Besuch in London am 8. Mai, als er erklärte: "... es spielt keine Rolle, welches Vehikel da draußen ist, wenn die Transaktion sanktionierbar ist, werden wir sie bewerten, überprüfen und gegebenenfalls Sanktionen gegen diejenigen verhängen, die an dieser Transaktion beteiligt waren. Es ist sehr einfach." Es ist vielleicht nicht unvernünftig, den Europäern Erfolg zu wünschen, da sie den freien Handel unterstützen und gleichzeitig ihre Ablehnung der Mobbingtaktiken des Weißen Hauses im Rahmen des Weltfinanzsystems zum Ausdruck bringen. Und wenn der Dollar aufhört, die Handels- und Reservewährung der Welt zu sein, was wird dann mit ihm sein? Das würde bedeuten, dass das Finanzministerium möglicherweise aufhören müsste, überschüssige Dollar zu drucken, und die Fähigkeit der USA, eine globale Hegemonie auf einer Kreditkarte aufzubauen, sehr beeinträchtigt sein könnte. Das wären gute Ergebnisse, und man könnte dann auch hoffen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eines Tages wieder zu einem normalen Land werden, das ihr Zuhause zu nennen die Amerikaner stolz sein können.