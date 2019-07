Die USA verhindern im UN-Sicherheitsrat Verurteilung des Luftangriffs gegen libysches Migrantenlager UN berichtet, dass auf Migranten geschossen wurde, als sie vor dem Luftangriff flohen Dave DeCamp Der UN-Sicherheitsrat hat es nicht geschafft, einen Luftangriff auf die libysche Hauptstadt Tripolis zu verurteilen, der am Dienstag mindestens 53 Zivilisten tötete, als er ein Anhaltelager für Migranten traf. Deutsche Welle berichtete, dass die USA verhindert haben, dass der fünfzehn Mitglieder umfassende Sicherheitsrat eine Erklärung abgibt. Die Verurteilung des Angriffs durch den Sicherheitsrat hätte auch die Forderung nach einem Waffenstillstand in Tripolis beinhaltet, wenn sie angenommen worden wäre. Die von der UNO unterstützte Regierung in Tripolis beschuldigte den Rebellenführer, den ehemaligen General Khalifa Hafter, der einen Monat lang eine Bombardierung der Hauptstadt durchgeführt hat, des Luftangriffs. Hafter lehnte die Verantwortung für den Angriff ab, obwohl er die Verantwortung für einen Luftangriff auf eine nahegelegene Militäranlage übernahm. Am Donnerstag sagte die UNO, dass sie Informationen habe, dass libysche Wachen auf Flüchtlinge und Migranten schossen, die versuchten, vor dem Luftangriff zu fliehen. Es ist derzeit nicht klar, ob es Hafters Streitkräfte, die von der UNO unterstützten Regierungstruppen der Einheit oder eine dritte Partei war, die auf die Migranten geschossen haben. Hafter ist ein ehemaliger CIA-Aktivposten und US-Bürger, für den Präsident Trump in einem kürzlichen Telefonat im April Bewunderung zum Ausdruck gebracht hat. Nach seinem Gespräch mit Trump beauftragte Hafter ein Lobbyingunternehmen in Washington, um bei der Bildung einer "internationalen Koalition" behilflich zu sein. Der Luftangriff kommt unmittelbar nach dem Fund von US-Waffen in einer von Hafters Militärbasen.