USA, Russland einigen sich darauf zu versuchen, ein Wettrüsten zu vermeiden Kreml sagt, dass Trump Bereitschaft gezeigt hat, über Abrüstung zu sprechen Jason Ditz Die Gespräche vom Freitag zwischen Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Vladimir Putin verliefen recht gut, so alle Berichte der mit dem Treffen Vertrauten. Der Kreml berichtete, dass sich die Gespräche auf die künftigen Verhandlungen über Stabilität und Abrüstung sowie die Verbesserung der Handelsbeziehungen konzentrierten. Bei dem Treffen am Rande des G-20-Gipfels in Osaka gab es zwischen Trump und Putin eine enorme Menge zu besprechen. Zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland gibt es seit Jahren zunehmend verschärfte Spannungen und sehr begrenzte diplomatische Bemühungen. Nicht alles konnte in einem einzigen Treffen angegangen werden, aber beide Seiten schienen sich über den wichtigsten Punkt einig zu sein, nämlich alles zu tun, um ein weiteres Wettrüsten zu vermeiden. Das ist eine wichtige Einigung, da beide Seiten von einem derartigen Risiko gesprochen haben, das davon ausging, dass sich die USA aus dem Vertrag über atomare Mittelstreckenraketen (INF) zurückgezogen haben. Allein schon das ist nicht schlecht für ein 80-minütiges Meeting. Andere Fragen wurden offenbar diskutiert, darunter auch die Frage der Ukraine. US-Beamte haben bisher nicht viele Details aus ihrer Sicht bekanntgegeben. Da Trump es ablehnte, über einen Bericht des Weißen Hauses hinaus über das zu sprechen, was diskutiert werden sollte, dass auch der Iran, Syrien und Venezuela angesprochen wurden, konzentrieren sich die meisten US-Medien auf Trump, der zu Putin sagte: "Mischen Sie sich nicht in die Wahl ein, Präsident" - vor Reportern, die das als unangemessen unbekümmert empfanden.