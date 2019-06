US-Sonderbeauftragter erklärt Europa: Wählen Sie zwischen uns und dem Iran Droht mit Sanktionen gegen jedes Land, das iranisches Öl kauft Jason Ditz Nachdem er wochenlang die Idee aufgebauscht hat, dass der Iran eine Bedrohung für die Welt darstellt, geht der US-Sonderbeauftragte Brian Hook jetzt dazu über, Länder direkt zu bedrohen. Hook warnte die Europäische Union insbesondere vor ihrem Versuch, eine Clearingstelle für den Handel mit dem Iran einzurichten, und sagte, dass der gesamte europäische Kontinent eine Wahl treffen müsse: Geschäfte mit den Vereinigten Staaten von Amerika oder Geschäfte mit dem Iran zu machen. Dies ist ein Problem für die P5+1-Mitglieder in der Europäischen Union, da das Atomabkommen mit dem Iran sie verpflichtet, Sanktionen aufzuheben. Seitdem die USA das Abkommen gebrochen haben, haben sie sich nicht nur geweigert, mit dem Iran zu handeln, sondern versuchen auch zu verhindern, dass der Rest der Welt dies tut. Weil die Drohungen der Vereinigten Staaten von Amerika alle Banken in Europa abgeschreckt haben, musste die EU die Clearingstelle schaffen. Das Programm wird es Unternehmen ermöglichen, mit dem Iran zu handeln, ohne dass Geld die Grenzen überschreitet, und somit den Bedarf an Banken eliminieren. Hook besteht jedoch darauf, dass kein Land irgendwelche Ausnahmegenehmigungen der Vereinigten Staaten von Amerika hat, die es ihm erlauben, iranisches Öl zu kaufen oder andere Geschäfte mit dem Iran zu tätigen. Obwohl es praktisch Amerika nichts angeht, sagte Hook, dass die USA beabsichtigen, jedes Land zu sanktionieren, das beim Kauf von Öl aus dem Iran in irgendeiner Weise erwischt wird. Die Drohungen der USA sind weitgehend leer. China hat trotz US-Warnungen weiterhin Öl aus dem Iran gekauft, und die Vereinigten Staaten von Amerika können eindeutig nichts dagegen tun. Die EU hat eine ähnlich große Wirtschaft und sollte ebenfalls in der Lage sein, den Bluff der Verwaltung herauszufordern und es darauf ankommen zu lassen, aber bisher haben die Banken kein Vertrauen in die EU gezeigt, dass diese ihre Versprechen zum Schutz ihrer Unternehmen einlöst.