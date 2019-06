Trump droht mit Angriff auf den Iran, schwört "Auslöschung" von Teilen des Iran Neueste Runde von Drohungen warnen vor Krieg, wenn der Iran "etwas Amerikanisches" angreift Jason Ditz Im Gegensatz zur Zeit, die Präsident Trump damit verbracht hat, um zu sagen, dass er keinen Krieg mit dem Iran will und um vor weniger als einer Woche einen Angriff abzubrechen, verbrachte Trump den Großteil des Dienstags damit, dem Iran zu drohen, ihn unter dem geringsten Vorwand anzugreifen, indem er sagte, er würde angreifen, wenn der Iran "auf irgendetwas Amerikanisches" zuschlagen würde. Präsident Trump versprach "überwältigende Stärke" gegen den Iran, nannte Präsident Rouhani "ignorant und beleidigend" und sagte, dass seine Angriffe auf den Iran in einigen Teilen des Landes totale Auslöschung bedeuten würden. Rouhanis Kommentare beschuldigten die US-Politik als "verzweifelt und verwirrt" und sagten, dass sie die Regierungsmitglieder dazu veranlasste, "ungewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen und Unsinn zu reden". Er verspottete auch die US-Sanktionen gegen den obersten Führer des Iran und bemerkte, dass dieser die Vereinigten Staaten von Amerika nie besucht hat und dort keine Vermögenswerte hat. Es gab keine Hinweise von irgendjemandem im Iran, dass der Iran dazu neigen könnte, etwas Amerika-bezogenes anzugreifen, und Trump begann seine Tirade über den Krieg früh am Morgen und twitterte im Laufe des Tages weiterhin über diesen Konflikt und über seinen Mangel an Ideen für eine Exit-Strategie. Ob das eine plötzliche Verschiebung Trumps in Richtung Kriegslüsternheit widerspiegelt oder ob es sich dabei einfach nur um eine zusammenhanglose Tirade handelt, ist nicht klar. Es ist jedenfalls kaum das erste Mal, dass er den Iran in dieser Weise bedroht, und bisher hat er keine Angriffe durchgeführt, obwohl viele in seiner Regierung ihn dazu drängen.