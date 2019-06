Boeing Out, Raytheon In: Shanahan beendet seine Tätigkeit als Verteidigungsminister Der ehemalige Raytheon Vizepräsident Esper gilt als "Top-Unternehmenslobbyist" Jason Ditz In einem plötzlichen Postenwechsel, der mehr oder weniger aus dem Nichts kam, kündigte der amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Dienstag an, dass er sich von der Berücksichtigung dieser Position zurückzieht. Dieser Schritt erfolgte nach dem Bekanntwerden eines Vorfalls häuslicher Gewalt im Jahr 2010, an dem Shanahan und seine Familie beteiligt waren, wobei Shanahan nicht wollte, dass dieser während einer Bestätigungsanhörung aufgewärmt wird. Shanahan hatte eine lange Karriere bei Boeing und stieg zum Vizepräsidenten des großen US-Waffenherstellers auf, bevor er als stellvertretender Verteidigungsminister und später als amtierender Verteidigungsminister bei der Trump Administration anfing. Das heißt nicht, dass die politisch mächtige Rüstungsindustrie den Posten verliert, denn es wurde angekündigt, dass Mark Esper, selbst ehemaliger Vizepräsident von Raytheon, das Amt übernehmen wird. Esper war zuvor Armeeminister. Und während Medienberichte Espers Militärdienst in den 1990er Jahren betonen, erfolgte sein Aufstieg zur Prominenz mit Raytheon, wo er zum Vizepräsidenten für Regierungsbeziehungen aufstieg. Er wurde auch zweimal, in den Jahren 2015 und 2016, als einer der mächtigsten Unternehmenslobbyisten im Regierungsbezirk genannt. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass der Übergang von Shanahan zu Esper ein Zeichen dafür sein wird, dass wichtige Änderungen in der US-Politik stattfinden werden, obwohl es wahrscheinlich mehr Umsatzwachstum für Raytheon bedeuten wird, nachdem der Mann, der erst vor kurzem für die Genehmigung dieser Verkäufe durch das Pentagon verantwortlich war, nun die Show leiten wird. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass das Fragen über die übermäßige Macht der Firma in der Verwaltung aufwirft, nachdem nur Wochen zuvor der Beamte des Außenministeriums Charles Faulkner, ein weiterer ehemaliger Raytheon-Lobbyist, wegen seiner direkten Beteiligung an der Durchsetzung von Raytheon-Waffenverkäufen nach Saudi-Arabien entlassen wurde.